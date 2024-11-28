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家正婦好眼光！「錢都交給老婆」最佳老公Top3星座…林家正巨蟹衝第一

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊林家正在冠軍戰擊出陽春全壘打。特派記者許正宏／聯合報系資料照
中華隊林家正在冠軍戰擊出陽春全壘打。特派記者許正宏／聯合報系資料照

這些星座會將最大的軟肋交給另一半來表達他們的愛，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享婚後錢會給老婆管的三個星座 ，建議參考太陽、上升和金星星座

Top3 天秤座／平衡心理 平分責任

天秤座被詬病的就是對人人好，其實他們內在都有一個平衡點，對外面的人好只是不想被別人說閒話。但是天秤座怕另一半誤會，為了取得平衡，他們就會將最重要的錢給另一半保管，已獲的伴侶對他們的安全感，是一種愛的表現。

Top2 金牛座／財務規劃 看重穩定

金牛座的務實是大家眾所皆知的，大部分的金牛座真心愛一個人是會把自己的錢交出去的，他們相信另外一半會跟他們一起規劃這筆錢，也會將錢用在對的地方，所以會豪不吝嗇的將錢給對方管理。

中華隊林家正返台與球迷合影，吸引不少「家正婦」。記者季相儒攝影／報系資料照
中華隊林家正返台與球迷合影，吸引不少「家正婦」。記者季相儒攝影／報系資料照

Top1 巨蟹座／重視家庭 信任交付

對巨蟹座來說，伴侶是家庭的一份子，是他這輩子最重視的地方，所以將錢給另一半管理完全沒問題。而且巨蟹座不是無腦的交出自己的錢財，他們是會考慮最壞的打算、考慮風險，就算如此他們還是會將全部交給另一半管理，並且打從心底信任他。

12強中華隊神捕林家正，好表現圈粉無數，正是巨蟹座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 林家正

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