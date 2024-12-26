殺破狼／2025年12星座整體運勢（下）天蠍變化劇烈、 水瓶大放異彩

2025年即將來臨，新的一年也會帶來新的運勢，星座專家殺破狼公布2025年12星座的整體運勢，包含了財運、事業運、愛情運、健康運。分成上下兩篇推出，下篇包含了天秤座、天蠍座、射手座、魔羯座、水瓶座、雙魚座，看誰能脫胎換骨、大放異彩吧！

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2025年天秤座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

天秤座在不友善的職場中委屈已久，每天庸庸碌碌的生活，使得健康也出現問題。2025年天秤座在工作領域會有一線曙光，從1月3日開始，金星將會進入到天秤座的工作宮位，在工作與夥伴宮位順行加上逆行，直到4月底。同時，土星也會在5月25日離開天秤座的工作宮位，這意味著天秤座上半年會因為職場太多狗屁倒灶的事情，醞釀離職，或是騎驢找馬，不會再放任何心力在這個沒有前途的工作領域上。

更好的消息是，木星將在2025年6月10日進入天秤座的志業宮位，除了有機會轉換跑道，到全新的產業發展之外，職務還可能獲得升等，再也不需要幫上司背黑鍋，或是不斷地加班，過著永無止境、不知為誰忙碌的日子。對天秤座而言，如果能在2025年積極轉職，這一年對天秤座會是極為重要的轉折點。在下半年順利找到好工作的機率比較高，如果想跳脫原來險惡的工作環境，上半年請積極做準備，才能為下半年的工作鋪路。

若是工作一直很穩定，沒有什麼太大煩惱的天秤座，1月3日開始，會承接一個極為重要的任務，這會是表現自己工作能力非常好的機會，不過3月～4月受到水星與金星同時在工作宮位逆行的影響，3月～4月在職場會遇到一些亂流，或是受到一些同事詆毀，不要被這些流言蜚語所困擾。木星6月10日會進入到天秤座的志業宮位，上半年能力的表現，下半年會升任為管理職，因此天秤座上半年工作再怎麼辛苦，下半年都能守得雲開見月明，獲得出頭機會。

如果早就厭倦朝九晚五上班生活的天秤座，可趁著2025年6月10日木星轉換到事業宮位後，創業當老闆。不過，成功並不會從天上掉下來。上半年因金星順行加上逆行於工作與夥伴宮位間，天秤座在創業過程中，與合作夥伴的關係容易生變，特別是3月的日蝕會發生在合夥宮位，同時5月25日之後，土星會暫時進入合作夥伴宮位直到2025年9月1日才回到工作宮位，合夥人撤資、臨時決定拆夥的機率較大，因此提醒想創業的天秤座，2025年必須自己獨力扛起重擔，才不會衍生許多糾紛。

除了工作上面臨許多轉變之外，天秤座在2025年的感情運勢也會較為曲折離奇。金星2月4日進入天秤座的感情宮位，3月～4月夾雜著日蝕與水星、金星逆行的能量，同時海王星也會在3月30日～10月23日進入天秤座的感情宮位。天秤座在2月份時，會有一個讓你怦然心動的邂逅，甚至與對方一拍即合，很快就決定進入婚姻關係，但愛情的火花僅能維持3個月～半年左右。

2025年5月25日，土星進入感情、婚姻宮位，你可能會看到情感的真實面而破滅，若是果決分開可能還不至於太傷，但土星總是嚴格的老師，它將在2025年5月25日至8月底，要你正視自己情感的弱點與缺點，因此天秤座2025年在情感關係上會較為戲劇化，情感由甜蜜直轉急下，時間十分迅速，讓你來不及準備，就被放棄。

有些天秤座2025年2月～4月則會與前任情人再度重逢，雙方也會試著復合，特別是3月～4月日蝕發生在感情宮位，破鏡重圓的機會很大。舊情復燃固然是甜美的，5月25日至9月1日土星會暫時進入天秤座的感情宮位，兩人原來的問題依然存在，它將回過頭來重新考驗著兩人的關係，若這段關係不夠穩固，到了年底又會再度破局。倘若兩人都有心克服這些功課，至少到2025年年底是可以穩定下來的，直到2026年2月14日之後，土星才會再度回到天秤座的感情宮位，雙方又會面臨新的課題。

如果是想到海外發展、工作、外派、留學、打工渡假、當交換學生的天秤座，7月7日天王星將進入天秤座的遠行宮位，一直到11月8日才會又逆行回財務宮位，許多天秤座將有短暫的時間到海外闖蕩一番，不過2025年天王星會給予天秤座後悔的機會，畢竟貿然進入異國生活不是件容易的事，天秤座2025年有機會可以先嘗試在外地是否習慣，11月8日之後，還有許多機會可以讓你思考到外地發展的可能性。如果還是學生的天秤座，無疑是非常幸運的，在學業上的表現會受到重視，甚至論文或報告會躍登在重要的期刊上發表。若是想升學的天秤座，2025年進入高等教育的機會也比較高。

2025年的日月蝕將從白羊座～天秤座的軸線轉移到雙魚座～處女座，除了3月的日蝕影響著天秤座的感情宮位之外，它也會為你帶來一段新戀情，或是情感關係可以破鏡重圓。3月～4月的水星逆行，要特別當心著涼感冒或是病毒感染，容易引發呼吸系統與喉嚨發炎，9月的日月蝕則會影響你的工作與健康宮位。

3月的月蝕與9月的月蝕影響著天秤座的精神宮位，日月蝕發生的時間，使天秤座感到莫名的焦慮，睡眠狀態也會比較差。9月的日蝕會發生在天秤座的工作、健康宮位。一直生活在舒適圈的天秤座，2025年9月可能會因為工作的問題感到十分焦慮，同時也因為健康狀況不佳，必須辭去工作好好療養。注意心血管與腸胃的方面的毛病。9月1日土星又會再度回到健康宮位，各種難纏的痼疾將會讓你感到困擾，皮膚、筋骨、牙齒需要長時間矯治，或是有些慢性病再度困擾著你。

整體而言，天秤座2025年一定要把握好轉職或創業、升遷的機會，這會是天秤座在職業生涯上值得冒險的一年，但在追求成就、工作地位的同時，天秤座必須面臨感情與健康的考驗。如果2025年在工作與情感能夠穩定下來，未來很多事情都會因此打好基礎，許多事都能迎刃而解。

2025年天蠍座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

近兩年來天蠍座的桃花一直不缺，有的天蠍座還走進婚姻關係中，過著人人稱羨的日子，不過受到土星在桃花、子女宮位的影響，某些天蠍座所託非人，遇到很多爛桃花，或是在一段不對等的關係中委曲求全，即便走進婚姻之中，又面臨懷孕不順利，或是孩子健康狀況較多......等問題。

如果現在還是單身的天蠍座，在2025年1月3日後，金星會進入天蠍座的戀愛宮位。3月～4月金星與水星會在戀愛宮位退行。2025年的春天，很多天蠍座會再度陷入戀愛狀態中，特別是在3月～4月，某些天蠍座會與過去喜歡過的對象舊情復燃，再度復合，過往遺憾的戀情會因為金星與水星同時逆行在戀愛宮位，破鏡重圓。

不過如果在1月的時候，有什麼讓自己怦然心動的邂逅，這段關係的花期可能不會太長久。3月～4月，情感面的一些問題又會再度重蹈覆轍。因此，天蠍座在2025年的感情運會較為戲劇化，原先覺得失去的，會再度回頭。但若是新的戀情，則會有許多光怪陸離的事件，讓你覺得遇到爛桃花。

金星順行加上逆行在戀愛、子女宮位的事件會是很特別的，某些天蠍座可能在1月～4月這段時間懷孕，這個孩子是許多人期望已久的小生命，也可能會被毛孩子收編，甘願成為寵物鏟屎官，這些事件都是令人感到愉悅的事。

不過2025年3月～4月受到金星與水星同時逆行在玩樂宮位的影響，這段時間如果想享受昂貴的服務，容易遇到不愉快的事件，付出高昂的資金不但無法獲得尊榮的款待，還可能受一肚子氣，因此天蠍座在2025年金星順行加上逆行的這段時間，盡量不要消費，容易遇到很差的經驗，就算是購買衣服或是鞋子，這些衣物在金星逆行後便被束之高閣，你不會想再拿出來穿。

如果想做美容服務或微整手術，也千萬不要在金星逆行時進行，可能造成難以補救的後果，因此2025年金星的順行與逆行，對天蠍座的影響會十分重大，在陷入情感關係與花錢之前。多思考一下，才不會造成難以磨滅的遺憾。

木星在6月10日前都會停留在天蠍座的財務宮位，對於有投資習慣的天蠍座，6月10日前如果投資標的物有獲利，儘早出脫為佳。這些資金可以讓你過好一陣子不錯的生活。即便是不投資的天蠍座，2025年上半年的偏財運也頗佳，對發票、買彩券，中獎率會比以往高。

但必須要注意的是，天王星7月7日會暫時進入天蠍座的財務宮位，這段時間，天蠍座要處理許多資產上的雜務，甚至因為上半年未處理好一些問題，會需要尋求司法途徑解決。天王星又是一顆會將事件帶來突發性變化性質的行星，可能會造成天蠍座一夕之間致富，又一夕之間負債累累，因此在投資方面，天蠍座於下半年保守一些為佳。

如果有任何負債，2025年天蠍座上半年會有能力把負債清償，也有某些天蠍座會繼承或保險而獲得一筆大額資產，但這些財富需要尋求法律途徑來釐清與整頓。因此天蠍座要把握上半年的財運，將許多資產、負債、財務做好規劃與整理，但在下半年後請保守理財，千萬不要躁進。

木星2025年6月10日會進入天蠍座的遠行、高等教育宮位，許多天蠍座會在下半年不斷地需要到海外出差、外派、工作，或是有計劃到海外留學、旅行、當交換學生、打工渡假，如果利用木星在海外宮位的能量，好好發展，許多天蠍座在海外會獲得許多好運，事業與學業會有很好的斬獲。

土星將在2025年5月25日～9月1日這段時間暫時進入天蠍座的工作宮位，3月的時候，會有一個日蝕發生在天蠍座的工作宮位，再加上金星會在工作與戀愛宮位順行與逆行待上5個月，2025年天蠍座在職場上會逐漸感到力不從心，同時身體也有走下坡的現象。

特別是3月的日蝕，可能引發一些轉換工作單位、辭職，或是被資遣的事件，如果在職場上覺得不太愉快，想轉換跑道，這段時間最好不要妄動為佳，因為5月之後你會發現自己不過是從一個火坑，轉換到另一個更不友善的職場，所有的工作背後都帶著風險，同時工作量更重，造成你的身體狀況更糟糕。

9月1日土星會退行回天蠍座的戀愛宮位，工作運在9月1日後可以獲得短暫的喘息，一直到2026年2月14日，土星才正式進入工作宮位，因此2025年天蠍座必須在目前的工作崗位穩定下來，否則接下來的2年～3年，工作狀況都會不太樂觀。

2025年的日月蝕將從工作宮位移到人際關係與戀愛宮位，在人際關係上的影響會特別大，3月與9月這兩個重要的時間，天蠍座可能與好友交惡，甚至一輩子都不想再與這些人往來，或是會離開一個團體、職場，與某些人的往來漸行漸遠。某些天蠍座可能面臨好友突然離世的訊息，讓你難以接受。

9月的月蝕則可能中止一段戀愛關係，或是毛小孩、小孩可能會離開你的生命。因此2025年9月之前，天蠍座在工作、人際關係、情感都會是變動非常劇烈的時期，自己得先將情緒穩住，才能面對許多接踵而來的考驗。

整體而言，天蠍座在2025年會是人生變化較為劇烈的一年，許多人生規劃可能被打亂了，在工作、情感、人際關係上對你產生很大的衝擊，但這些事情都是生命中必經的功課，無常是世界永遠不變的法則。甜美戀情的背後、獲得大筆資產的背後，要付出的代價是自己意想不到的，該如何以穩定的情緒接受變化，會是2025年最重要的功課。

2025年射手座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

愛情從來不是愛好自由射手座的第一選項，不過如果射手座願意為了誰而放棄自由，2025年絕對會是最為特例的一年。金星會在2月～4月進入射手座的戀愛宮位，順行加上逆行待上3個月左右，同時木星也在2024年的5月26日進入到射手座的感情、婚姻宮位，直到2025年的6月10日才離開，這意味著射手座自2024年下半年一直到2025年上半年會遇到讓自己放棄自由的情感對象，甚至很快地走進婚姻關係中。

感情已經穩定下來的射手座，這一陣子也在籌備婚事，和喜歡的人準備結婚。如果還是孤家寡人的射手座，2025年的2月4日，金星將會進入射手座的戀愛宮位，並且在3月～4月逆行。許多射手座可能會與過去喜歡過的對象再度重逢，並且舊情復燃。如果是新的對象，射手座也會與對方很快地陷入熱戀中。

不過如果是2月邂逅的戀情要當心會是南柯一夢，與這個對象的花期可能只有3個月～半年的時間。6月10日，木星會離開射手座的感情、婚姻宮位，很多射手座會突然失去熱情，情感關係突然急轉直下。同時，7月7日開始，天王星會暫時進入到射手座的感情、婚姻宮位，直到11月8日才離開，土星也會在5月25日進入射手座的戀愛宮位。

2025年下半年開始，射手座的情感關係會變得忽冷忽熱，原來愉悅的關係會在下半年生變，有的射手座甚至常常搞失蹤，逃避對情感的責任，也可能發現兩人的個性並不合適。木星在6月10日之後會進入射手座的慾望宮位，金星在2月～5月會在感情宮位與慾望宮位順行與逆行。過度的縱慾，也可能會提高射手座奉子成婚的機率，但或許這段關係並不成熟，也會帶給射手座在婚姻關係上的課題。

因此2025年下半年是射手座情感關係是否能穩定下來的關鍵期，土星會帶給射手座戀愛關係的新功課。不過，若是早已在情感層面穩定下來的射手座，2025年射手座會因為戀愛感到幸福，也會擁有屬於自己的孩子。也有些射手座會與情感對象共同收養寵物，兩人的生活會有更多牽絆，土星考驗著射手座對愛情與孩子的責任感，2025年可說是射手座在感情面成長最為重要的關鍵之年。

火星在1月6日逆行回射手座的財務宮位，一直待到4月18日，射手座在上半年可能會捲入一些財務糾紛，甚至需要上法院解決一些問題，也可能因為火星不斷在財務宮位消耗，造成嚴重的負債。若是有投資習慣的射手座，上半年千萬不要投機，損失會十分龐大。

但好消息是，木星在2025年6月10日後會進入到射手座的財務宮位，有些射手座會因為結婚或是家庭的關係，獲得許多資金，或者是會繼承大筆的資產。如果是財務狀況比較穩定的射手座，2025年愛情與金錢運兩得意。上半年所積欠的債務，下半年會因為木星進入財務宮位，清償掉龐大的負債。若是有投資習慣的射手座，上半年請保守理財，下半年才可能獲利了結。

火星會在疾厄宮位順行逆行待到4月18日，這段時間當心血光之災，發生意外傷害的機率較大，某些器官會突然發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療，有些痼疾會在此時復發，一旦生病，會需要花很多時間才能完全康復。因此射手座在上半年火星逆行時需特別注意身體健康與人身安全。

2025年的日月蝕會從白羊座～天秤座的軸線，移往雙魚座～處女座的軸線上，3月會有個日食發生在戀愛宮位，再加上金星與水星逆行在戀愛、子女宮位，3月的日蝕射手座可能會墜入愛河，也可能突然懷孕，或是收養毛小孩。不過，3月的日蝕也會造成一段戀情的分離，原因可能是自己在情感層面一直玩世不恭所造成。

而3月的月蝕與9月的日蝕會影響到射手座的志業宮位，3月與9月日月蝕期間，射手座的職務面臨調動，或是會跳槽到其他的產業工作。某些射手座則要當心被資遣，工作面臨困境。天王星7月7日會暫時離開工作宮位，直到2025年11月15日才會再度回到射手座的工作宮位，射手座可能在下半年一直到2026年的4月26日，會離開家到外地某求發展，或是需要搬離現在居住的城市，外派到異地，工作也會處在不穩定的狀態。職場會有些光怪陸離的事件，你還必須處理它，因此在日月蝕期間，射手座在職場盡量低調，也不要妄動為佳。

9月的月蝕會發生在家宅宮位，同時土星將會在9月1日逆行回到家宅宮位，一直待到2026年2月14日。9月前後居所有異動的現象，可能為了工作需要搬家與離家。家庭狀況也會比較複雜，親人可能離開你的生活圈，未來和某些親人的距離會變得較為遙遠，甚至會有重要的家人離世。9月與親人也比較容易吵架，在此必須提醒射手座，在9月的時候，對待越是重要的人，情緒管理要越好，否則容易留下許多遺憾。

整體而言，射手座在2025年會過得較為風花雪月，一旦墜入愛河，容易奉子成婚。情慾需求會比以往來得強烈，某一段時期會感到十分快樂、愉悅，但下半年可能會感覺在享受愛情的背後，相對也要付出更多的責任，同時自己也有許多情感上的問題必須要面對。

這是射手座在2025年必須學習的課題。如果是感情已經穩定、已經結婚的射手座，2025年會有冀望已久的小生命降臨到你的身邊，你也必須在工作上、財務上更為理性與踏實，學習付出愛，伴隨的是更多的現實層面問題，與家人的關係也同樣適用。因此2025年射手座要學習的課題，就是如何與至親的人相處，現實層面要更有擔當，如此才能撐起一個「家」。

2025年摩羯座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

許多摩羯座目前正在一個工作與事業的高峰期，木星自2024年5月26日後進入摩羯座的工作宮位，摩羯座在職場上的地位受到重視，每天都十分忙碌，或是進入大型的機構、公營企業、公務機關裏工作，這份工作可讓摩羯座不愁吃穿好一陣子。

有些摩羯座則是進入環境較為友善的職場環境，每天都過著愉快的日子，在工作中找到成就感。這樣的好運會一直持續到2025年的6月10日。如果有轉職想法的摩羯座，要把握到6月10日前的好運，特別是金星將在1月3日進入摩羯座的面試、考試宮位，2月3日後會短暫離開，直到3月26日再度退行回到面試、考試宮位，在這段時間轉換工作，可進入較為愉快的職場，並發揮所長，日後發展的機會也會比較多。

如果想考公職的摩羯座，1月3日～2月3日這段時間考試運頗佳，不過3月～4月金星與水星會同時在面試～考試宮位逆行。這段時間找到的工作可能只能維持4個月至半年左右的蜜月期，若是有過去的老東家找自己回鍋，如果職場環境不錯，倒是可以考慮回到原來的單位。

考試運不論是順行或逆行都可以跨越門檻，進入公務單位服務，不過由於金星在3月～4月逆行的關係，這段時間即便進入公務機關工作，也可能會覺得不習慣，或是有些後悔。金星在4月13日結束逆行狀態，並會在摩羯座的面試、考試宮位待到4月底，對於新工作不滿意的摩羯座，還是會有轉職的好機會，進入理想的工作領域發展。

除了穩定的工作之外，天王星將在2025年的7月7日進入到摩羯座的工作宮位，如果是在2025年上半年工作狀態已經穩定下來的摩羯座，2025年7月7日～11月8日，會有機會發展副業或開斜槓，從事臨時性質的工作增加收益，這些工作大多是輕鬆或有趣的，甚至會成為一個頗具競爭力的小事業。

不過也有一些摩羯座在上半年對死板的職場環境感到厭倦，當天王星進入工作宮位後，會選擇接案性質的工作，生活可以比較有彈性，或是將之成為一個特殊的事業，但11月8日之後，天王星會退出工作宮位，在年底摩羯座會在穩定與自由之間做出取捨，直到2026年4月26日後，這份副業或是斜槓才會重啟。

除了工作的好運之外，木星2025年6月10日後將會進入到摩羯座的感情宮位，感情穩定的摩羯座會在2025年下半年進入婚姻，如果是單身的摩羯座，2025年6月10日～2026年6月30日這段時間，會遇到覺得可以託付終身的對象，甚至閃婚。

如果尚在戀人未滿、朋友以上的曖昧期，2025年6月10日之後，關係也會明朗化，會與喜歡的人正式交往。不過也有一些摩羯座，正陷入一段關係的關鍵期，可能在木星進入感情宮位之後，雙方分道揚鑣，如果婚姻關係不太穩定，木星強烈的能量也會加速雙方離婚的可能，但即便是分離，這段關係也不會讓自己感到可惜，相反地，會讓自己重新獲得選擇的自由，可脫離一段極不對等的關係而不再哀怨。

2025年金星會在溝通與家宅宮位順行加上逆行，這段時間若想購買房地產，很容易遇到不愉快的事件，可能在斡旋的過程中發現屋況有些問題，但原屋主或是仲介都不願意負責解決，可能得自己花更多的金錢來解決這些問題。

特別是3月～4月避免購買房地產，容易踩雷。同時，土星也會在5月25日進入摩羯座的家宅宮位，如果上半年受到金星的誘惑而決定購屋，5月25日～9月1日很可能要為這個重大的決定籌出一筆資金，或是因為發現房屋的瑕疵，在5月25日～9月1日必須要花許多心血去解決一些買賣房地產的糾紛，因此想要置產的摩羯座最好三思，如果真的決定要購買房地產，必須要精算自己的付款能力，才不會落入生活捉襟見肘的困境。

若是2025年想外出旅遊，不論國內或國外，也盡量避免在3月～4月金星與水星逆行的時候外出旅行，除了可能會遇到糟糕的體驗外，也可能因發生一些突發事故，受困在外地，或是錯過了交通接駁，導致自己必須要付出一些代價才能順利踏上歸途。

2025年的日月蝕會從白羊座～天秤座的軸線移至雙魚座～處女座的軸線上，3月的日蝕會發生在摩羯座的家宅宮位，這股強烈的能量會讓摩羯座的家宅有異動的狀況，甚至讓摩羯座很急著想購置新居，或是搬家，某些摩羯座的家庭成員會在3月的時候吵架，或是離開你的生活圈，特別是這波能量會影響到兄弟姊妹，有兄弟姐妹的摩羯座可能會因為一些事件反目。

日蝕的能量會影響3個月至半年左右的時間，這段時間家庭可能有冷戰或是空巢的現象，對於重視家庭生活的摩羯座會格外感覺受傷。9月的月蝕會發生在摩羯座的交通宮位，可能會有老舊的交通工具在這段期間需要汰換掉，亦或是會有一些行車糾紛問題要處理，被開罰單的機率也會比較高。9月要特別注意交通安全，行車要格外小心。

整體而言，摩羯座在2025年可說是工作與情感兩得意，也許有些穩定的關係面臨變動，但最後都有轉圜的餘地，如果2024年轉換的工作不如預期，2025年會有一些際遇讓你能有後悔的機會。感情則是有穩定下來的趨勢，可以成為摩羯座的後盾。

不過如果是想置產的摩羯座，2025年會陷入掙扎，畢竟置產會是很大的一筆資金，一旦做出決定，日後要背負的貸款必須精打細算為佳。摩羯座在2025年結婚、成家的機率很高，但相對地，會與自己原生家庭成員的關係發生變化，因此2025年對摩羯座來說，面對環境與家庭關係的變動，會是一個很大的課題。

2025年水瓶座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

2025年可說是水瓶座感情與工作兩得意的年份，木星自2024年5月26日進入水瓶座的戀愛、子女、娛樂宮位後，許多水瓶座在情感面上顯得多姿多彩。有的水瓶座邂逅了令自己怦然心動的新對象，感情穩定的水瓶座有懷孕的跡象，也有一些水瓶座領養了毛小孩，生活感到溫馨愉快，若是並不想有太多情感束縛的水瓶座，則可能在這段時間迷上偶像，正在瘋狂追星。

如果是從事創作與藝術工作的水瓶座，2025年可說是豐收的一年，木星在2025年會提升水瓶座創作與表現的慾望與能力，某些水瓶座則可能發掘了新的興趣，而開始深入研究、精進於所熱愛的事物。除此之外，天王星亦會在2025年的7月7日進入戀愛、子女、娛樂宮位，再加上2025年6月10日後，木星進入水瓶座的工作宮位，工作上的創作與表現，會成為引以為傲的技術，成為你主要工作的一環，或是成為你的斜槓，能把所喜歡的事物轉成自己謀生的工具，對水瓶座而言是極為喜悅的事情。

如果是已經懷孕、準備生育小孩的水瓶座，則可能需要在孩子出生後就馬上投入職場，或是身體需要經過好一陣子的療養，不過對於水瓶座而言，這些都是令人喜悅的事情。

除了戀愛、情感層面與友善職場，令人感受愉悅之外，2025年還有一個特別的星相，1月3日金星就會進入水瓶座的金錢宮位，金星落在金錢宮位，讓水瓶座2025年上半年的金錢運很不錯，但最好能將這些資金存下來，因為金星也會在旅遊與金錢宮位順行與逆行待上好一陣子，許多水瓶座會在上半年不斷地有外出遊玩或是出差的機會，除了差旅待遇頗佳，會獲得服務升等與高規格的待遇。

然而3月～4月這段時間，水星與金星會在同樣的兩個宮位逆行，如果想出門旅行的水瓶座，盡量不要選3月～4月的這段時間，除了會遭受到不愉快的事件之外，還可能因為交通因素，受困於某個區域動彈不得。如果是很需要出遠門旅行的水瓶座，最適合旅行的時間是2025年的5月，也就是金星開始恢復順行後的時間。

2025年的日月蝕會從白羊座～天秤座的軸線，轉移到雙魚座～處女座的軸線上，3月的月蝕會發生在水瓶座的財務宮位，又遇上水星與金星逆行，這段時間在投資理財方面要特別謹慎小心，一旦感覺整個市場環境有風吹草動，就要考慮贖回所投資的資金，以免血本無歸，同時，做各項投資時不要存有賭博的心態，容易因此負債累累。即便沒有投資的習慣，也要避免與人合夥，容易造成糾紛，甚至要上法院解決。

3月還有一個日蝕會發生在水瓶座的交通宮位，伴隨水星逆行的影響，某些水瓶座會在此時需要換新車，外出時要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，同時要特別注意交通安全。由於交通宮位受到日蝕與水星逆行的影響，一旦發生交通方面的問題，後續的處理會需要花3個月以上的時間，相當麻煩，同時土星也會在5月25日～9月1日先行進入交通宮位，一旦遇上行車糾紛，或是不小心遇到交通事故，會需要花很長的時間才能解決，因此3月～4月水瓶座需特別當心交通相關的問題。

除了交通相關事務需要小心之外，3月～4月以及5月25日～9月1日，不論是在職場，或在網路上的各種發言最好能謹言慎行，3月～4月會覺得與人溝通不良，甚至因此得罪重要的朋友，或是公司的高層。特別是5月25日～9月1日土星進入溝通宮位的這段時間，許多事情會覺得啞巴吃黃蓮，有苦難言，在網路上的發言會被一些不明人士不斷追打，甚至被有心人士釣魚，激怒你說出不得體的話，而被對方提告。雖然你不一定會被判定有罪，但在進出司法機關的過程會讓你感覺十分浪費時間。

如果是想要跳槽換工作的水瓶座，2025年暫時不要異動為佳，如果一定要轉換跑道，不妨在9月1日土星退行回金錢宮位，木星進入到工作宮位的這段時間比較好些。若是想參加公家考試的水瓶座，2月與5月考試運、面試運較好，會有機會進入公務部門服務。如果還是學生的水瓶座，上半年的成績表現較好，但也會顯得比較懶散，3月～4月這段時間不要翹課、遲到，容易遇到會找你麻煩的指導者。

除了還是學生的水瓶座之外，許多水瓶座在上半年會比較積極學習自己想學的許多技藝，並會找到優秀的指導者，使你對過去一直無法理解的事務茅塞頓開。有些水瓶座可能會拜訪過去的指導者，重新學習過去沒學好的事物，將自己需要補齊的部分加強，使自己在職場與工作領域中的能力更為提升。

儘管金星順逆行的時間只會影響到2025年的5月，但若能好好把握這股能量，不但在物質上與知性上都會有很多收穫。對藝術或是靈性層面有興趣的水瓶座，3月30日～10月23日海王星會暫時進入水瓶座的學習宮位，許多水瓶座會開始對靈性層面的事務產生興趣，而接觸到各種命理或是神秘學，倘若這段時間還沒有這樣的機會，海王星2026年會正式進入水瓶座，水瓶座將會更深切地以理性的方式來瞭解各種靈性的知識。

整體而言，2025年是水瓶座在才藝、工作、戀情上大放異彩的時光，在社會眼光與價值上都是令人所稱羨的。如果是對靈性層面有大量需求的水瓶座，會需要長時間的修行，至少在與人溝通這件事上會需要做一些修正，亦或是要學習忍耐。學習任何事情都無法一蹴可及，只要凡事耐心學習，在2025年你將會感覺生命是豐盛愉快的。

2025年雙魚座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

雙魚座這兩年在土星的磨練下，心境轉變了很多，其中可能有戀情的失敗、職場的變化，或是必須背負一些來自家庭、經濟上的困境，也有的雙魚座罹患著或許不致危及生命，卻極不舒服的疾病。還有一些雙魚座在人際關係上遭受一些事件，變得十分社恐。

各種攻擊自己人生規劃的巨變接踵而來，連停下來嘆口氣抱怨的時間都沒有...，這樣的日子將在2025年開始慢慢有了轉變，首先，2025年第一個好消息是，金星會在1月3日進入雙魚座的命宮，並在金錢宮位與命宮之間順行加上逆行待上4個多月，雙魚座上半年會覺得在人際關係上變得比較討喜了，會有許多人對你表示好感，儘管雙魚座被社會踩在底層磨擦，很難再對週遭的人產生信任感，但在金星為你妝點之下，雙魚座會遇到較為真摯的情感，除了友情之外，還可能會帶來愛情。

不過金星與水星會在3月～4月同時逆行，行星的逆行，會把過去留有遺憾的人再度帶回到你的生命，除了再給自己一次機會，也再度給了這些過往一些修正緣分的機會。倘若，1月3日後有新的人際關係，或是新的戀情被開啟，雙魚座很快就會進入到一個曖昧關係中，或是在一個短暫的團體中活躍著，5月1日之後金星會離開雙魚座，這段花期也會暫時告一段落。

對於愛情充滿憧憬的雙魚座，2025年除了上半年，金星會為雙魚座帶來各種奇蹟，2025年6月10日開始，木星會進入雙魚座的戀愛宮位，或許有未完待續的戀情將會在6月再度盛開，亦或是，會有更好的緣分降臨在雙魚座的生命中。

對於雙魚座而言，除了5月能量的空窗時期之外，雙魚座在2025年一整年的桃花都在盛開著，可以選擇舊人，也可能陷入新戀情，端看雙魚座自己如何選擇。此外，2025年對「心」苦已久的雙魚座，還有一個天大的好消息，土星將在5月25日暫時離開雙魚座，這兩三年來困擾自己的問題會在2025年5月25日之後獲得緩解。

或許是一個你不想背負的包袱，或是從沈重的工作壓力中釋放，也可能脫離一個不愉快的組織、團體。長期受到疾病困擾的雙魚座，在土星暫時離開的這段時間，身體的毛病會有所改善，而感受到身體健康的可貴。

不過在土星離開雙魚座的同時，也同時進入到了雙魚座的金錢宮位，許多雙魚在5月25日土星離開命宮後，也可能會逃離生活最大的壓力源-工作，儘管不需要繼續待在不愉快的職場環境中，但雙魚座的經濟狀況也會受到土星的影響，使得雙魚座的物質生活變得較為吃緊。

儘管是事業和工作都十分穩定的雙魚座，5月25日～9月1日土星待在金錢宮位的時期，會有非常多預期外的開銷，在生活上也會變得比較困窘。因此，如果對於經濟狀況較沒安全感的雙魚座，在2月～5月，金星在金錢宮位順行與逆行在金錢宮位的這段時間中，盡量把資金存下來，在5月25日土星進入金錢宮位後，才不至於瞬間落入赤貧狀態。

3月～4月是2025年能量最為混亂的時期，除了金星逆行之外，水星在命宮與金錢宮位之間順行與逆行，同時還有一個日蝕會發生在雙魚座的金錢宮位，如果能利用混亂的能量開新始的斜槓增加收益，對於雙魚座未來的經濟狀況不無小補。不過金星逆行的這段時間，也很容易誘惑人們大肆的享樂與消費，因此要特別提醒雙魚座，在3月～4月最好能克制物慾享受，不要買東西或是花大錢享受任何服務，很容易花錢受氣。

同時日蝕能量也容易使得某些雙魚座因為縱慾過度，將手上的積蓄一次榨光。如果上半年雙魚座在收入上能好好管理，或是開源節流，那2025年會十分平安與富裕，倘若有許多錢非花不可，也盡量在下半年土星離開金錢宮位後再決定，或許你會發現有些花費並不是必要的開銷。

2025年的日月蝕會從白羊座～天秤座的軸線，移往雙魚座～處女座的軸線上，也就是從雙魚座的金錢宮位，轉移到雙魚座的感情、婚姻宮位，再加上金星與木星的推波助瀾，2025年雙魚座容易不斷地更換身邊的情感對象，即便是感情十分穩定的雙魚座，在日月蝕能量的影響下，也很容易與情感對象發生許多爭執，特別要注意3月、9月分手機率較高。感情尚未穩定的雙魚座，3月、9月也容易被喜歡的人突然封鎖，從此不相往來，因此即便2025年雙魚座的桃花旺盛，卻不容易穩定下來。

除了情感的不穩定，天王星自7月7日～11月8日也會進入雙魚座的家宅宮位，除了家中成員會有些變動，自己會短暫面臨空巢期之外，某些雙魚座在7月7日～11月8日期間，居住的環境會有人修繕房子，或是自己居家環境需要整修，生活會因此受影響，輕則受到噪音干擾。

有些雙魚座會因為一些事件，在7月7日～11月8日居無定所，這也許是工作所需，因出差或外派所導致，在11月8日後，雙魚座也可以思考自己適合不適合在外地過奔波的日子。年底會有一段時間，許多能量又會再度恢復為2024的狀態，2025所經歷的許多事件，2026年會再度發生，雙魚座在2025年的能量變化中，必須找到自己的定位，未來才不至於手足無措。

3月～4月水星與金星逆行期間，雙魚座的身體狀況較為不好，除了容易著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨與呼吸道的不適，有些痼疾也會在此時不斷地復發。9月的月蝕發生在命宮，要當心腸胃問題與婦科方面的毛病，有些疾病甚至會需要動手術治療。同時，土星雖然從5月25日暫時離開命宮，9月還是會回到雙魚座，原以為控制下來的慢性疾病可能還需再做長時間的治療，這些小毛病會讓雙魚座感到沮喪與厭世。但身體健康也是必須花些耐心去維護的。

整體而言，雙魚座2025年的運勢會比起前兩年好上許多，特別是情感關係，即便選擇錯誤，也有回頭的機會，然而金錢運勢與身體健康稍微有些不理想，居住生活也不太穩定，在能量衝擊下，雙魚座必須學習的是能在夾縫中求生存，如此到了2026年，才能真正的否極泰來。

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