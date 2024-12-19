殺破狼／2025年12星座整體運勢（上） 白羊人生轉折點、雙子奇蹟般好運

2025年即將來臨，新的一年也會帶來新的運勢，星座專家殺破狼公布2025年12星座的整體運勢，包含了財運、事業運、愛情運、健康運。分成上下兩篇推出，上篇包含了白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座，看誰能脫胎換骨、大放異彩吧！(下篇預計12/26星期四推出)

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2025年白羊座流運

整體運勢：★ 1顆星

2025年的星相，對白羊座而言，會是人生極為重要的轉折點。對白羊座最為重要的變化就是土星5月～8月31日這段時間會首度進入白羊座，以占星學來說，土星是嚴厲的老師，當它進入到太陽星座或是命宮時（上升白羊座前端），會帶來許多嚴肅的功課，過去習以為常的壞習慣會成為生命的障礙，過去認為理所當然的好運也會突然反轉，變成一場災難，所幸，土星在2025年僅影響白羊座4個月，這4個月可以先適應土星帶來的一些問題，到了2026年再開始好好做功課，但這些問題的出現，不會太輕鬆，白羊座必須嚴陣以待。

2025年最混亂的星相發生在3月，除了水星會從白羊座退行回雙魚座之外，金星也會在3月自白羊座退行至雙魚座。這兩顆月令行星的退行，預示了2025年白羊座往後幾年會遭遇的功課。但金星在命宮退行時，會先為白羊座帶來一些幻覺，可能會有新戀情，或是曾經深愛的交往對象會再度回頭與你聯絡，在這段時間舊情復燃，3月底時，海王星會加入催眠你的行列，從雙魚座暫時移行至白羊座，直到10月23日在退行回雙魚座。

再加上同時2025年日月蝕尚未完全遠離白羊座，3月29日的日蝕會影響著白羊座命宮，猝不及防地讓你掉進一段危險又美麗的戀情中。海王星與金星兩顆桃花星在3月雙雙進入白羊座，許多白羊座會深陷在既甜美又辛酸的戀情中。5月開始，當土星進入到白羊座時，原本美好的愛戀就如同受到詛咒一般，將你的命運推向自己從未想過的課題中。

如果3月開始的這些混亂能量，並沒有影響到白羊座的情感生活，那必須要注意身心靈健康的問題，整個3月金星與水星自命宮退行到精神宮位，3月底海王星又會進入白羊座，3月要特別注意著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨的疾病，雖然看似是小感冒，卻很難痊癒，甚至因此久病厭世。

海王星進入命宮，金星與水星又在精神宮位來回影響，自3月開始，有些白羊座會突然罹患心理方面的疾病，包括莫名的焦慮與憂鬱，同時也可能因為心理的問題，連帶造成自律神經失調，或是在身體上出現不明的問題。5月的土星更是加重了身體負擔，會檢測出一些慢性疾病，皮膚、筋骨、牙齒需要長時間的矯治，因此，2025年白羊座需特別注意身心靈的健康。一旦心靈的問題被啟動，會延續到2026年之後都難以痊癒，建議白羊座最好去做一些和緩的運動，讓自己身體的負能量獲得釋放，才不至於整個人被如此混亂的能量擊倒。

整個3月，世界上所有人的命運都會因為這些重大星相，而造成人生重大的變化，對白羊座而言，影響更是劇烈。但2025年還有一個重大的星相影響著世界未來的走向，在2025年7月7日天王星也會暫時進入到雙子座，也就是進入白羊座的交通宮位，天王星進入這個宮位，會使得白羊座經常需要在許多地方奔波，有的白羊座可能陷入遠距戀愛，7月開始，會不斷需要抽出短暫的時間奔波，與戀愛對象見面。

如果沒有陷入任何新戀情中，當天王星進入白羊座交通宮位的這段時間，要特別注意交通安全，7月至11月可能與人發生行車糾紛，或是不斷接到罰單，若是不幸發生了交通事故，會需要花大約5個月復健。因此自7月開始，需注意車關。天王星會在2025年11月8日退行回金牛座，白羊座也能結束奔波的日子。同時交通方面不愉快的事件也會減少許多。

除了感情運在2025年十分戲劇化之外，2025年的日月蝕會開始移往雙魚座與處女座的軸線上，影響的將會是白羊座的工作運勢，3月的月蝕與9月的日蝕會發生在白羊座的工作宮位，許多白羊座會在3月換工作，或是辭職。某些白羊座則是在3月被公司資遣，甚至在農曆新年後，工作就呈現不太穩定的狀況。

不過也有可能是白羊座受到許多能量的誘惑，突然想從事與藝術、傳播、表演......等較不穩定的職業有關。受到金星與海王星進入命宮的影響，金星又在命宮退行，白羊座可能會因為奇異的機緣而成為社會大眾矚目的人物，但這樣的能量卻不會維繫太長久，以致原本處在穩定狀況的白羊座會選擇追逐名利，轉換到不太穩定的行業。9月的日蝕會讓白羊座大破大立，從一個不太理想的工作領域，轉換到比較穩定的單位。日蝕的能量會開啟新的可能性，但日蝕能量相當劇烈，也可能使得白羊座在9月的時候轉職、跳槽或是失業。

9月、10月至年底，所有的能量會回歸到2024的星相氛圍，原本劇烈變動的能量會暫時歸於平淡，白羊座也能重新調整好腳步，迎接2026年的到來。不過，2025年對白羊座來說，不一定都會走向變化，木星會在6月10日進入白羊座的第4宮，掌管著白羊座的家宅宮位，某些白羊座或許在陷入戀情之後，會想與喜歡的人成家，或是同居。某些白羊座則可能購置房地產，讓自己能落地生根，生活穩定下來，這樣的白羊座無疑是比較幸福的。

因此白羊座如果在上半年沒有做出任何脫離常軌的決定，2026年的能量會溫和一些，或許還有一些功課要做，也會有一些世代行星正式轉換星座，經過2025年的變動，未來會覺得這些功課並不難做，不過，若是作出難以收拾的決定，2026會延續這些功課，直到白羊座學會了踏實生活，能夠多給自己思考的時間，土星會給予你意想不到的禮物。

整體而言，白羊座在2025年會過得較為戲劇化，或許是陷入奇異的戀情中，或許在生涯規劃上有些計畫偏離了正軌，但如果能夠穩定地執行許多計畫，2025年也可以活得很精彩。2025年開始，要重視身體與心理的平衡與健康，能量的紛亂會使你不知所措，維持良好的運動習慣可以讓自己的身心靈穩定下來，這是白羊座2025年所要重視的功課。

2025年金牛座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

整個2025年，金牛座的物質生活可說是富裕的，木星是2025年最為穩定的一顆吉星，它自2024年5月16日進入金牛座的金錢宮位，金牛座在物質生活上不虞匱乏，許多金牛座2024年的收入增加了不少，一直到2025年6月10日，木星才會離開金牛座的金錢宮位，隨後會進入金牛座的旅遊宮位。金牛座會在2025年下半年不妨出門到處遊覽，或是多學一些技藝，這會讓金牛座上半年累積下來的金錢變得更有價值，畢竟增廣見聞與知識是金錢買不到的。

除了木星會在6月10日離開金牛座的金錢宮位外，長期以來一直影響金牛座的天王星，在7月7日會短暫進入金牛座的金錢宮位。天王星可能會為金牛座帶來零星的外快收益，卻也可能讓金牛座的收入變得不太穩定，所幸天王星11月8日會回到金牛座，或許在天王星進入金錢宮位的時期，金牛座可以思考妥善管理金錢的功課，讓上半年好不容易能穩定下來的生活，能藉著天王星的變動能量，用在對的地方，或許可以找到增加財富的方式。

木星在6月10日進入金牛座的第3宮，也會使金牛座的考試運與面試運獲得提升。要換工作或是要參加國家考試的金牛座，下半年的面試運十分討喜。如果想在下半年轉換跑道，不論面試任何工作，很快就能收到錄取通知。還是學生或是想考公職的金牛座，稍為用功一些，下半年考上理想的學校，或是進入公家機關服務的機率很高，因此金牛座在下半年請好好把握面試與考試的好運，可轉換到自己所嚮往的領域去。還是學生的金牛座，不論是參加升學考試，或是平常在校的成績，下半年會表現得較為優異，也可能會遇到優秀的指導者，使你茅塞頓開。

物質生活雖然豐富，但相對地，金牛座的長期社恐已成為你的保護色，因土星與海王星長時間在金牛座的人際關係宮位待了很久的時間，但好消息是，2025年的前幾個月，金星會在人際關係宮位弱化土星帶來的衝擊力道，金星與水星也會在3月同時在金牛座的人際關係退行，金牛座過去所結交的老朋友會在3月開始熱絡起來，即便只是講講垃圾話也好，或是因為一些麻煩的問題需要再與這些許久未聯繫的人脈聯絡。

土星上半年還是在人際關係宮位行進，9月時還會有一個月蝕發生在人際關係宮位，有關處理人際關係的功課，會變得較為複雜，有些看似是貴人的人，最後可能反目，或是在背地裡做出不利於你的行徑，某些金牛座在3月～4月以及9月可能有朋友離世，或是會與人切割，再也不往來。5月25日土星會暫時離開人際關係宮位，海王星也會在3月30日離開人際關係宮位，金牛座在人際關係上的困擾會暫時得到舒緩。不過土星2025年9月1日會回到人際關係宮位，海王星也會在10月23日再度逆行回人際關係宮位，年底開始，也許金牛座在人際關係上又會有新的問題要去面對與解決。

「信任」會是金牛座在2025年的沈重課題，除了人際關係的暗潮洶湧之外，還有家庭、兄弟姐妹間的情緒糾葛。火星在2024年11月進入金牛座的家宅宮位，一直到2025年的上半年會在手足宮位與家庭宮位來回遊走著。火星於2024年12月在金牛座的家宅宮位開始退行，這意味著金牛座的家庭會有一些重大的決定，不斷地與家人商討，在溝通的過程中，很多的紛爭都會浮上檯面，甚至會有親人在上半年生病或離世，這些都會成為金牛座要面對的課題。

2025年1月，火星退行回手足宮位，原本與父母之間的不愉快會擴大至兄弟姐妹，使得整個家族在上半年都在為家庭事件爭論不休。同時木星會在6月10日進入手足宮位，在下半年金牛座會覺得兄弟姐妹變得更強勢。不過木星的換位，也會加強你溝通的能力，上半年難以解決的問題，在下半年若能加強說服家人，或許很多事情在下半年會有轉圜的餘地。

若金牛座在火星順行加上逆行的這段時間整修房子，並且利用一些時間出遠門旅行，這樣的金牛座是比較幸運的。火星會在6月17日離開家宅宮位，金牛座在家庭或家宅方面的問題會塵埃落定。因此，整個上半年，除了要處理複雜的人際關係之外，還要與親人加強溝通，這意味著金牛座在2025年上半年對人的信任感會變得更為薄弱。

2025年的日月蝕會開始轉換到雙魚座與處女座的軸線上，這會使得金牛座在情感層面又增加了一層負擔，2025年3月的處女座月蝕，以及9月的處女座日蝕會影響金牛座的戀愛、子女宮位，如果有喜歡的對象，3月～4月與9月，戀情發生變數的機率較高，特別是3月～4月伴隨著金星逆行、水星逆行，對方或是自己曾經交往的對象會吃回頭草介入，使得新戀情面臨考驗。

有穩定戀情的金牛座，3月～4月會因為第三者的介入，使得分手的機率攀升。9月的日蝕可能開啟一段新戀情，或是結束一段短暫的愛戀。但相對於3月～4月，9月的能量較為令人喜悅，如果是感情穩定的金牛座，9月懷孕的機率很高。也有一些金牛座會在9月時收養寵物，或是迷上偶像明星。相較於上半年不愉快的能量而言，下半年在情感層面上會比較愉快。

整體而言，金牛座在2025年物質生活不缺，工作運勢也不差，旁人看似光鮮亮麗，但情感面受到的波折較多，或許會有新的戀情出現，但並不長久。人際關係與家庭會讓你心力交瘁，對「人」的信任感會更加感到心寒，也可能有一些自身的問題必須要作修正。若因為社恐而退縮，終究還是要被迫面對這些課題。

2025年雙子座流運

整體運勢：★★★★★5顆星

自2024年5月26日木星進入雙子座後，雙子座的運勢是日趨好轉，有許多資源奇蹟似的到來，也因此在這段期間，雙子座會做出許多人生中的重大決定，像是轉換工作、走入婚姻生活、買賣房子、創業，或是移居到陌生的地方生活......等。有些雙子座在面臨這些機會時還在猶豫不決，不過基本上來說，許多的因素會讓雙子座不得不做出決定，而這些決定在日後會帶給雙子座重大的人生變化，不論是在社會地位上，或是在物質生活上，都會往好的方向發展。木星在2025年6月10日會進入雙子座的金錢宮位，先前作出的許多決定，會化為實際的物質與生活品質，讓雙子座覺得這些決定是值得的，收入不但增加許多，生活也因此獲得改變。

或許還有許多雙子座目前思考著是否要轉換工作領域，正在猶豫不決，好消息是，2025年1月3日，金星會進入雙子座的志業宮位，並在人際關係宮位間來回遊走待上4個月，雙子座在2025年會遇到難得的機會和貴人，幫助你脫離如同一灘死水的工作環境，轉換到新的職場，或是會邀請你一起創業。

2025年3月30日，海王星會暫時離開雙子座的志業宮位，一直困擾雙子座工作狀況的土星也會在2025年5月25日暫時離開雙子座的志業宮位，直到9月1日才會再度回到志業宮位，這些星相的轉換，都有利於雙子座走出舒適圈，到新的工作領域發展。木星在6月10日進入雙子座的金錢宮位，工作的轉換，很快就會讓雙子座嚐到甜頭，新的工作會帶來比過去更多的收入，創業也會十分順利，在短期內就見到龐大的利益。因此雖然2025年的星相如此混亂，但對雙子座而言卻是十分幸運的，至少會感覺到自己的命運可以掌握在自己手上，而不再被命運所擺弄。

不過，由於土星2025年5月25日至9月1日會暫時進入雙子座的人際關係宮位，海王星亦會在2025年3月30日至10月23日暫時進入人際關係宮位，因此雙子座在2025年最需要注意的問題就是「人」，儘管金星在上半年會在人際關係宮位遊走好一陣子，卻也隨著海王星與土星進入人際關係宮位，雙子座可能會遇到一些人事方面的困擾，有些看似幫助你的貴人，下半年或2026年可能反目。

同時，因為生活狀況大幅改善了，各項交際應酬也多了，有些人接近你的目的並不是那麼純粹。2025年最需要注意的是被信任的人所詐騙，隨著土星9月1日重回志業宮位，可能會需要扛起別人留下來的爛攤子，最讓你受傷的不是資金的耗損，而是對人的信任。

2025年還有一個重大的星相會是雙子座要先去適應的，那就是天王星在7月7日開始暫時進入雙子座，直到11月8日才會退行回金牛座（心靈宮位）。受到天王星進入雙子座的影響，許多雙子座在物質生活上獲得改善後，或許會更想嘗試一些新的事物，野心也可能被天王星所挑起，使得雙子座下半年會有各種乖戾的行徑，令身邊較為親近的朋友和至親感到難以理解與接受。

此外土星在人際關係宮位，會使得雙子座週遭的人、事、物全都換新。僅管有些雙子座一直很擅長應付各種人際關係，但也會面臨瞬間人事全非的景況，情緒受到影響。這是雙子座在歡喜之餘，必須要學習的新課題。11月之後，雙子座會有機會選擇回歸原來平淡無奇的生活，或是繼續接受新的挑戰，很多事情在2026年會有更多的變化，讓雙子座去選擇，自己到底要過什麼樣的生活？

2025年的日月蝕轉換到雙魚座～處女座的軸線上，會影響雙子座的事業、工作與家宅宮位。3月還有個日蝕發生在白羊座，這個日蝕會影響雙子座的人際關係，由於3月金星與水星同時逆行在雙子座的人際關係與事業兩個宮位，日蝕又發生在人際關係宮位，雙子座在3月時人際關係上會有一次大整頓，此時會有些朋友離開你的生活，甚至離世，也會有新的人脈成為你生活的一環，一些很久不見的朋友又會在3月的時候重新聯繫上，開始熱絡起來。

3月的月蝕與9月的日蝕會發生在家宅宮位，3月與9月前後，某些雙子座會因為工作、事業或人際關係方面的因素而搬家或離家，這些雙子座是比較幸運的一群。也有些雙子座在3月與9月會與家人爭執，造成長時間的冷戰或是分離。某些雙子座甚至會有至親離世，日月蝕的能量是十分酷烈的，因此提醒雙子座，在3月的前後以及9月時，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

9月還有一個月蝕會發生在雙魚座，這個月蝕會影響到雙子座的事業宮位。由於9月土星會再回到雙子座的志業宮位，又遇上月蝕能量衝擊，雙子座的事業與工作會再度遇到一些變因，會突然決定辭掉工作，或是被裁員，也可能因為一時的意氣用事，與事業夥伴拆夥，另起爐灶，因此雙子座在2025年最重要的課題是：當面對變化與機會時，必須要謀定而後動，降低這些能量所帶來的傷害，若是能多思考一分鐘，在上半年所累積的好運才不會在下半年一夕歸零。

整體而言，雙子座在2025年的運勢可說是非常好的，有許多資源與機會讓雙子座可以鹹魚翻身，在事業、工作、金錢上獲得極高的利益。然而，也因為能量變動較大，許多事情都很難穩定下來。人際關係會是雙子座最難處理的問題，你很難區分誰是真心待你好的貴人，誰又是想佔你便宜的小人，到了年底，當所有的能量都再度歸回原點後，你才會知道什麼是寶貴的，什麼又是未來的你該去重新學習的課題。

2025年巨蟹座流運

整體運勢：★★★★4顆星

這幾年來，巨蟹座會感覺比較煩悶，總有一種說不出的陰鬱深埋在心中，不過這種不快樂的陰霾會在2025年6月開始脫離，木星將在2025年6月10日進入巨蟹座，許多巨蟹座會發現自己在職場或是人群中變得比較討喜，過去討厭自己的小人也會敬你3分，能力將會被看見。也有可能因為冷僻的興趣成為了專家，小小的樂趣成為不得了的專業，而受到許多人重視，甚至得到眾人的追捧。木星進入巨蟹座後，桃花也變多了，過去的低調、沈默或害羞，反而成為一種魅力，讓更多人想多了解你。如果已經有穩定對象的巨蟹座，也很適合在這一年決定人生大事，與喜歡的人步入結婚禮堂。

木星進入命宮（太陽星座），總是會發生戲劇化的轉折，也能扭轉命運，把先前感到不愉快的問題都解決。不過，由於木星也具有擴張與放大缺陷的特性，因此巨蟹座在木星進入命宮（太陽星座）後，也需要低調與謙遜，可以彰顯自己的優勢原本是好事情，卻連帶著也容易受到嫉妒，有些人會帶著放大鏡去探究你的生活。受到過度的關注，會使巨蟹座極不自在。

除了人緣與桃花的變化之外，事業與工作運勢的變化也會特別強烈，在2025年2月～5月，金星會在巨蟹座的志業宮位順行加上逆行，待上好一陣子，使你成為職場上炙手可熱的黑馬。但金星與水星會在2025年3月～4月逆行，而海王星亦會在2025年3月30日暫時進入巨蟹座的志業宮位，直到10月23日才退行回專業宮位，而土星也會在巨蟹座的志業宮位從2025年的5月25日暫時待到2025年的9月1日。

這意味著巨蟹座2025年在職場上的遭遇起伏較為劇烈，有些巨蟹座會受到拔擢成為管理階層，或是突然轉換到一個新的領域，並受到禮遇。也有些巨蟹座創業成功，收益或業績大幅增加，若能好好穩健經營，這樣的好運會庇佑巨蟹座12年以上。不過畢竟土星亦加入了巨蟹座的志業宮位，一旦被人重視，或是事業有了起色，要付出的努力相對地也會變多，工作變得更為忙碌。

某些巨蟹座因為一下從谷底直升到巔峰，會比較沒有安全感，同時由於各項資源急速的到來，長時間的忙碌也會使巨蟹座的身體難以負荷。到年底時，土星、海王星、天王星會退回原來的位置，讓巨蟹座獲得短暫的喘息時間，但木星會一直待在巨蟹座直到2026年的6月30日，如果對自己的選擇有所疑惑，年底時會有機會回到原來的職業，也可能會沉潛一陣子，加強進修，讓自己可以在未來新的職涯中站得更穩。

2025年，許多的能量會在雙魚座～白羊座來回遊走。比較年輕的巨蟹座會希望到異國去打工渡假，並在外地尋求討喜的專長。較為年長的巨蟹座也可能因為職務的提升，需要不斷到世界各地出差，對於長時間喜歡待在舒適圈的巨蟹座，或許會不太習慣，再加上天王星會在2025年7月7日進入巨蟹座的心靈、精神宮位，會有許多巨蟹座在精神層面上較為焦躁，除了影響睡眠之外，情緒也會因此起伏劇烈。有時因為木星帶來的好運而狂喜，有時又會因為天王星影響，瞬間感到沮喪。因此巨蟹座2025年最大的功課就是把情緒穩定下來，建立自信，才能把木星帶來的好運承接下來。

火星自2024年11月進入巨蟹座的金錢宮位，在2025年1月6日會退入到巨蟹座，一直待到2025年的4月18日再度進入到金錢宮位，除了預示了巨蟹座在上半年會因為各種事務而忙碌之外，也可能會影響到巨蟹座的身體健康。從1月6日一直到4月18日，巨蟹座要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，或是因為過度勞累忙碌，肝火較旺，造成一些器官嚴重發炎，可能因需要治療，而花掉許多費用。也有某些巨蟹座可能因為到異地開疆闢土，而把金錢花在長程的交通費上。在創業、外派的過程中，資金的流失也十分驚人。一直到6月17日之後，勞碌與財損的問題才能緩解。

2025年的日月蝕會轉換到雙魚座～處女座的軸線上，巨蟹座會開始需要到外地發展，長駐在某個陌生的國度。3月還有一個日蝕會發生在巨蟹座的志業宮位，夾雜著金星與水星的逆行。有些巨蟹座會突然被外派，或是轉換跑道，這些工作機會都會讓你離鄉背井。年輕一點的巨蟹座，可能會有機會到國外留學，或是到異國打工渡假。

不過3月與9月的蝕相會發生在巨蟹座的交通宮位，巨蟹座在2025年3月與9月都要特別注意交通安全，不論是開車、走路，或是搭乘大眾運輸系統，可能會遇到較為驚嚇的事件，甚至導致受傷。在與人的溝通方面，也容易伴隨著一些情緒，而面臨被資遣的命運。因此在3月的時候要謹言慎行。不過，塞翁失馬，焉知非福，若在3月時，工作上發生了自己難以接受的事件，6月10日後，你會找到更理想的工作。需要參加大考的巨蟹座，在3月、9月的考運會特別好，有機會進入理想的學校，或是考取公務人員資格。

整體而言，2025年，巨蟹座的命運是從谷底開始翻身的一年，特別是工作運，可說是高潮迭起，如果遭遇了不如意，可能會將你帶到另一個更好的地方；如果突然獲得升遷了，則可能會需要長時間到海外工作或經常需要出差。不論事情如何發展，巨蟹座請勇敢地走出舒適圈，你將會看到更多不同的風景，也可以體驗不一樣的生活方式。走出膽怯的殼，宇宙會帶給你一個精彩的贈禮。然而，惝若你不想要改變，當經歷過這一切之後，你依然有機會回到自己的舒適圈，這是巨蟹座2025年最為幸運的部分。

2025年獅子座流運

整體運勢：★★ 2顆星

獅子座這兩年長時間為財務狀況所苦，因為土星與海王星長時間肆虐獅子座的財務宮位，有些獅子座因此負債、資金虧空，甚至因為各種與金錢相關的問題，官非纏身。好消息是，金星會在2025年1月3日進入獅子座的財務宮位， 5月25日～9月1日，讓獅子座最困擾的土星也會暫時離開財務宮位，2025年上半年，獅子座雖不會一夕暴富，但也會有一些特殊的際遇，讓你解決資金缺口，無債一身輕。若沒有負債，上半年會因為繼承、保險、或是投資，得到一桶金。如果是這些幸運的獅子座，請一定要好好把這些資金存下來，9月1日土星再度回到獅子座的財務宮位之後，下半年的財運就不會這麼樂觀了。

「人脈」會是獅子座2025年的重要資產，木星自2024年5月26日進入人際關係宮位後，會遇到許多貴人，這些貴人可在2025年上半年為獅子座帶來不少「錢脈」，同時2025年的7月7日，天王星也會從獅子座的志業宮位，暫時進入人際關係宮位。如果是創業的獅子座，會因為好人緣，牽來不少客戶。不論是多難搞的客人，如果獅子座能多一些耐心相處，對方必然會帶給你許多幫助。

在社會上學習做人是很重要的，若是不懂得廣結善緣，甚至在得意的時候作賤他人，2025年木星會進入獅子座的業力宮位，許多敵人躲在暗處，許多獅子座下半年很容易被小人所害。不過若是上半年好好廣結善緣，並多做些好事，木星進入業力宮位時，也會受到庇佑，逢凶化吉，並能躲過許多災禍。

2025年3月是能量變動最為劇烈的時期，金星與水星都會在獅子座的財務與遠行宮位逆行，同時，海王星也會在2025年的3月30日暫時進入獅子座的遠行宮位，日蝕也會在3月發生在遠行宮位，有許多獅子座2025年會需要到海外出差，甚至外派。

年輕一點的獅子座，2025年會想到異國留學、當交換學生，或是打工渡假，看似是很愉悅的旅程，但土星也會在2025年的5月25日暫時進入遠行宮位，直到2025年9月1日才又退行回財務宮位，如果是要到異地生活的獅子座，請務必在5月底前安頓好，至少資金不能少，並且要節省花費，若是對於金錢的使用太過魯莽，到了下半年，獅子座的生活會陷入缺乏金錢的焦慮中。

某些獅子座可能會到生活機能不便的區域生活，面臨各種物資的缺乏，會讓獅子座陷入更多的焦慮中，因此要到海外發展的獅子座，在出發前，不論是自身慣用的物品、藥物以及資金都要預先準備充足，在外地的生活並不如自己想像的簡單，請嚴陣以待。

除了金錢與人際關係變動劇烈之外，長期盤踞在獅子座志業宮位的天王星也會在7月7日移動至人際關係宮位，這意味著獅子座會結識各種領域的新朋友，他們的生活或是工作對你來說是新鮮有趣的。你會在這些人身上看到另一種生活方式。不過天王星帶著不穩定的特質，你所認識的新朋友，會是十分奇異的一群人，他們的價值觀與生活方式並不太安定，甚至情緒的變化也很劇烈。

某些獅子座或許因為到外地發展的關係，遇到一群不同國度的朋友，或許他們會在短時間內提供一些援助。天王星在11月8日會再度回到獅子座的志業宮位， 某些獅子座會歸回原來的工作領域，或是回到自己的國度工作。如果有機會繼續留在海外，會有一段需要適應的時期。因此，2025年對獅子座而言會是變動十分劇烈的一年，可能在上半年從赤貧獲得資金，並有機會到海外發展。但到了年底又會因為各種人際關係、金錢、物資匱乏......等問題，不得不選擇回到舒適圈，還得花一些時間清償一堆債務。

2025年的日月蝕會從白羊座～天秤座的軸線，轉移到雙魚座～處女座的軸線上，對獅子座來說，影響最為劇烈的就是金錢的部分，3月的月蝕與9月的日蝕和月蝕會使獅子座的資金進出較為劇烈。同時9月的月蝕發生在醫療、財務、繼承、疾厄宮位，因此獅子座在9月的時候要特別注意身體健康，可能會因為疾病而付出大筆的醫療費用。

9月1日也因為土星退行回獅子座的疾厄宮位，獅子座的身體狀況特別不好，也許會有痼疾或慢性疾病復發，甚至威脅到生命。不過因為9月的日蝕也會開啟一個新的收益來源，有些獅子座在9月時會獲得保險理賠，或是繼承來自家族的一筆資產。

如果是繼承資產的獅子座，要特別當心是一筆負債，因為土星並未完全遠離獅子座的財務宮位，因此獅子座2025年在財務方面，除了解決一些自己的負債問題之外，對各項與金錢相關的法令也必須研究透徹，有錢固然是一件愉快的事，然而要取得這些資產可沒這麼容易，獅子座可能必須透過法律途徑解決資產方面的問題。某些獅子座也可能因為先前與人發生財務問題，捲入官非之中。

整體而言，獅子座2025年要面臨許多現實層面的問題，除了金錢、人際關係、工作之外，也必須注意身體健康與人身安全，生活中的波動較為劇烈。然而，如果下定決心到外地發展，並控管好自己的財務狀況，其實2025年對獅子座而言會是一個重要的轉折年。

若是勇於離開舒適圈，轉換新的生活方式，2026年木星進入獅子座後，這些辛苦都會是值得的，倘若在海外生活並不如自己想像的順利，也不要灰心，年底的能量會又回到往昔，最糟也不過就是回到原點，重新開始。宇宙會給予獅子座前進的機會，也讓獅子座有反悔的餘地，這也算是一種幸運。若是想開始一趟華麗的冒險，那就在2025年大膽前進吧。

2025年處女座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

許多處女座為情所困已久，土星長時間在處女座的感情宮位肆虐，這兩年歷經情感的急劇變化，失戀、分手可能還不是最糟的，有些處女座在一段不健康，或是不被社會接受的關係中，無法得到祝福，也難有進展，這些處女座可能還在為情所困。不過2025年1月3日開始，戀愛之星金星將進入處女座的感情宮位，在感情宮位與慾望宮位間順行加上逆行待上4個多月，同時3月～4月金星與水星都會自慾望宮位逆行回感情宮位。

某些處女座與前任情人在肉體關係上藕斷絲連，3月～4月這段時間，兩人會因為親密關係的需求而復合。一直阻礙處女座戀情的土星會在5月25日後暫時離開處女座的情感宮位，雙方可望破鏡重圓，或是修成正果。如果是不吃回頭草的處女座，1月3日之後會與某個人一見鍾情，雙方很快就陷入熱戀，5月25日土星暫時離開感情宮位的期間，處女座的新戀情就會穩定下來。

金星固然是帶給人們愉悅的行星，在2025年會讓處女座陷入無可自拔的戀情中，甚至因此閃電結婚，不過金星在5月1日就會離開處女座的感情宮位，自5月份開始，感情可能趨向穩定，或是激情逐漸冷卻。情感狀態在5月才能塵埃落定。

土星會在5月25日至9月1日進入處女座的財務、業力宮位。某些處女座可能遇上的是有家室的爛桃花，5月份～9月份會因此陷入官非中，或是因為貧賤夫妻百事哀，兩人在一起後，會發生財務糾紛，因此處女座在上半年戀情雖然甜美，也要注意對方的背景，避免再度陷入爛桃花的陷阱中。

2025年上半年會是處女座戀愛與事業都十分得意的時期，木星自2024年5月26日進入處女座的志業宮位，某些處女座在職場上的職等獲得升遷，也有一些處女座在此時創業成功，每個月的業績蒸蒸日上，這段時間是處女座打好事業基礎非常重要的時段，若是想換工作，或是計畫創業的處女座，請在2025年6月10日前將工作與事業穩定下來。

除了木星之外，天王星會在7月7日短暫進入處女座的志業宮位，直到11月8日又再回到專業宮位，同時天王星2026年4月26日會再回到志業宮位，如果能把握木星帶來的能量，在職場、事業上打好基礎，加上天王星帶來的革新能量，這份好運會庇佑處女座長達7年～12年。

2025年6月10日之後，木星將會進入處女座的人際關係宮位，如果是從事業務相關工作的處女座，2025年6月10日後，會有許多機會結識新的人脈，遇到任何麻煩，會得到貴人相助，逢凶化吉。也可能會為自己的工作領域帶來幫助，因此處女座2025年可說是十分幸運的一年，木星吉化了事業與人際關係宮位，工作會順心不少，即便是從事一般事務性職業的處女座，2025年也會在比較愉快的職場裏工作。

有投資習慣的處女座，上半年受到金星吉化財務宮位的能量，因此上半年投資運不錯，雖然不會一夜致富，但至少能小賺一筆，如果上半年不要太貪心，把錢留下來，2025年都可以過得不錯。但2025年5月25日，土星會短暫進入處女座的財務宮位，投資運勢會開始下滑，如果想融資翻本，反而會負債累累，奉勸處女座在5月25日前，不論賺多賺少，選個好時間獲利了結為佳。

除了投資運勢，5月25日後，土星進入處女座的財務宮位，處女座會遇到較為棘手的財務問題，特別是正在創業的處女座，2025年必須要做好資金控管，特別是3月時，有一個日蝕會發生在處女座的財務宮位，3月的日蝕期間所做的任何決定，都會影響到下半年的業績以及各種財務問題。2025年3月30日，海王星亦會短暫進入處女座的財務宮位，直到10月23日才會回到感情宮位，3月30日～10月23日這段時間要當心詐騙事件，除了金錢上的損失，情感上也可能受到影響，賠了夫人又折兵，情感與金錢兩頭空。

2025年也會是處女座身體狀況最為不適的時期，土星除了影響處女座的財務、官非問題，還會影響處女座的健康。同時2025年的日月蝕會從白羊座～天秤座的軸線移到雙魚座～處女座的軸線上，嚴重影響到處女座的健康問題。3月的日月蝕發生在疾厄宮位與命宮，又受到水星與金星逆行在疾厄宮位的影響，自2025年3月開始，處女座會罹患較為難纏的疾病，或許不至於致命，但會讓處女座長期處在不太舒服的狀態，需要花很多醫療費用治療。

5月25日～9月1日土星又進入處女座的疾厄宮位，這段時間需特別注意身體健康，一旦生病，可能連帶2026年後都會受到影響，可以的話，盡量在9月1日前把身體的問題治療好，否則2026年2月14日後，會成為陳年的痼疾，必須花很多時間治療才能痊癒。海王星自3月30日短暫進入處女座的疾厄宮位，睡眠狀況變得較差，或是受困在情緒問題中，容易罹患心理層面的疾病。因此維持正面思考、保持心態平穩是處女座在2025年很重要的功課。

整體而言，處女座2025年上半年情場得意，事業也充滿希望，投資運也還不錯，不過到了5月25日後，土星進入處女座的疾厄、財務、官非、債務......相關的宮位，必須要開始守成。木星下半年會帶來許多新的人脈，學習做人，廣結善緣，可逢凶化吉。2025年可能是處女座情緒起伏較為劇烈的一年，很多事情的變化十分戲劇化，若任何事都能平靜看待，並且謹慎經營，不論情感、財富、事業，都會遇到貴人幫助。到了年底後，回首檢視這些經歷，可以成為日後的警惕。

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