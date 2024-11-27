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男女老少都吃得開！4血型好人緣排行 O型值得依賴、第1名無距離感人人好

聯合新聞網／ 綜合報導
擅長交際的人，在男女老少間都能擁有高人氣。示意圖。圖／Ingimage
擅長交際的人，在男女老少間都能擁有高人氣。示意圖。圖／Ingimage

有些人除了在同齡男女間擁有高人氣，更深受各年齡層的喜愛、人緣極佳。日媒《占いTV》近日分析各血型女性的特質，並根據其受男女老少歡迎的程度作出排行，快來看看你是第幾名吧！

第1名：B型

性格友善、開朗的B型，有一套屬於自己的交友技巧。與他人相處時，B型總是率直待人，不太介意年齡差或有地位上下的芥蒂。

B型既可以與長輩輕鬆交談，還能和小孩子打成一片，無距離感的相處模式也獲得對方的正面評價，不管與哪個年齡層的人都能成為朋友。

第2名：O型

O型會用不同的應對方式與各個年齡層的人相處。面對長輩，他們會抱持著尊敬的態度；面對部下，他們又會化身成值得託付的可靠前輩。

O型的性格總讓人忍不住想依賴，這份氣質雖讓他們在與長者相處有些不自在，但對小孩子來說，O型卻是如同幼兒園老師般親切的存在。

第3名：AB型

洞察力極強的AB型，能夠根據對方性格特質，判斷如何打好關係。AB型交友廣泛卻不深入，可以自在應對不同類型的人。

由於偏好新穎的價值觀及思考方式，他們更喜歡與年輕人互動。不過，不守秩序的小孩對他們來說有些棘手，會主動與之保持距離。

第4名：A型

A型在應對異性或有年齡差距的人時總是小心謹慎，與人交流時，他們總會顧慮東、顧慮西，搞得自己相當疲憊。

面對年長者，A型會忍不住思考，哪些話題較適合談論，因此難以向對方敞開心扉；面對年紀較小的人，他們則會擔心如何做好對方榜樣，苦惱不已。在與同齡人相處時，A型才能展現最輕鬆自在的一面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小孩 血型 長輩 關係

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