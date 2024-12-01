殺破狼週運勢／摩羯閃電陷入戀情中 天秤偏財運好易中獎

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，會有外快可接，收益不無小補。某些白羊座則是會開發新的副業，雖然目前進帳不多，但後勢可期，慢慢經營，也許會取代主業。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的太陽與逆行的水星呈現合相，與木星呈現對分相，外出旅行有許多突發狀況發生，當心延誤重要的交通班次，或是因為預期外的事件，行程大亂，甚至受困在某個地方，無法動彈。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在人際關係宮位的冥王星與金星影響，有穩定關係的白羊座，某方有肉體出軌狀況，使得雙方關係陷入危機。單身的白羊座，可能不知不覺成為別人關係中的小三，對於劈腿的人無法原諒。

人際關係方面，進入人際關係宮位的金星與冥王星合相，受到火星影響，在網路上或是自己的社群平台發表自己的一些言論或影片，容易招來酸民或黑粉謾罵，花許多時間跟人筆戰，其實很浪費自己的時間。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與冥王星合相，會執行一個光鮮亮麗的案件，有機會與名人合作，心力都放在工作上。然而金星與冥王星受到在家宅宮位的火星影響，因為工作忙碌，使得家人有許多怨言。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位逆行的水星與太陽呈現合相，受到在金錢宮位的木星影響，投資過於貪心，操作失利，形成財務缺口，必須盡快停損，每個月可能還需要撥出部分的薪水還債。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在財務宮位逆行的水星、太陽影響，與人發生財務糾紛，或是不愉快的事件，嚴重的話，甚至需要尋求司法管道解決爭議。

健康運方面，在疾厄宮位逆行的水星與太陽呈現合相，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適，一旦生病，會需要花很久的時間才能痊癒。某些痼疾會在此時復發，覺得十分厭世。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與太陽呈現合相，過去交往的情人再度聯絡，雙方都有重修舊好的意願，會試著復合，破鏡重圓。不想吃回頭草的雙子座，得知前任現在悲慘的遭遇，感到慶幸自己沒有與對方在一起。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星，受到在夥伴宮位逆行的水星與太陽影響，合作夥伴或同事工作不斷出包，需要幫忙收拾殘局，每天都十分疲憊。某些雙子座得知過去討厭的主管或同事即將調到現在的單位，心情很不好。

學業運方面，金星進入學業宮位，與冥王星合相，受到火星影響，雖然得以進入在研究領域學習，卻遇到脾氣不好的指導者，對於產出報告、論文、或是作品備感壓力。

交通運方面，火星在交通宮位退行，外出依然當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，交通工具故障、損毀的機率較高，必須進廠維修，不論走路、搭乘大眾運輸系統、駕駛車輛，都要特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在海外宮位的海王星有良好連結，會有機會接觸到來自異國的人士，並有共同的嗜好，儘管語言有些障礙，藉由翻譯軟體溝通，也能成為好朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，與太陽呈現合相，工作內容不斷需要來回修正，感到很厭世。某些巨蟹座辦公需要使用的重要電子設備故障，無法執行業務，許多案件因此延誤。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到進入財務宮位的金星與冥王星影響，預期外的花費增加，經濟狀況捉襟見肘。有投資習慣的巨蟹座，操作失當，需要不斷拿出積蓄彌補虧損，投資理財須謹慎，切勿融資或投機。

健康運方面，在健康宮位逆行的水星與太陽呈現合相，某些痼疾有復發的現象，容易感冒，造成呼吸系統發炎，工作不宜過勞，當心心血管方面的問題，一旦生病，會需要花較久的時間療養。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，職場危機處理能力受到肯定，會成為人人仰賴的主管，某些獅子座目前在承接一個新型態的任務，覺得很具有挑戰性。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，並與太陽合相，受到木星與土星的影響，會再度重逢分手的前任情人，彼此間雖還有一些情愫，但雙方都有穩定的交往對象了。某些獅子座和前任見面，滿足雙方肉體需求，淪為砲友關係。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到逆行的水星、太陽，以及土星影響，在情慾方面過於放縱，使得受傷害的人會採取法律途徑討回公道，某些獅子座則是與人發生財務糾紛，雙方不惜對薄公堂。

健康運方面，火星持續在命宮行進，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，體力消耗較大，每天都很疲倦，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，某些器官突然發炎。這段時間需特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，遇到十分優秀的指導者，突破你一直想不通的盲點，在很短的時間茅塞頓開，終於把難解的課題給解決了，某些處女座通過許多考驗，順利成為研究生。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星與金星呈現合相，受到精神宮位的火星影響，工作壓力大，身體已承受不了操勞而生病，此時會開始思考跳槽或裸辭的可能性。

感情運方面，在感情宮位的土星受到在家宅宮位逆行的水星、太陽影響，家人與伴侶，或是自己和伴侶的親人有些老問題不斷鬼打牆，危及到婚姻關係，可能會先分居，並考慮是否要離婚。

健康運方面，金星進入健康宮位，與冥王星合相，當心著涼感冒，或病毒感染，引發喉嚨發炎，同時因為工作忙碌，水分攝取不足，當心泌尿系統發炎。精神較為焦慮，容易失眠，或是睡眠品質不好。須特別注意身心靈的健康。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運頗佳，會收到電子發票中獎訊息。有投資習慣的天秤座，投資標的指數不斷上揚，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位逆行，與太陽合相，受到木星影響，到外地旅行，突發狀況不斷，可能因此受困在某個區域，動彈不得。某些天秤座旅遊時會遺失貴重物品，當心可疑人士，重要的行李要看緊。

感情運方面，金星進入感情宮位，與冥王星合相受到在人際關係宮位的火星影響，會被有好感的對象告白，或是猛烈追求，但對方的情感關係並未處理乾淨，此時會陷入複雜的情緒中。

工作運方面，在工作宮位的土星受到在溝通宮位逆行的水星與太陽影響，職場的同事與上司對於你的建議都置之不理，溝通不良，最後還要自己扛責任，覺得被霸凌。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與冥王星合相，會把家中不需要的東西斷捨離，大幅的整頓之後，會覺得居住空間清爽許多。某些天蠍座會添購新傢俱，生活也因此煥然一新。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在家宅宮位的冥王星與金星影響，職場與家庭都需要花很多力氣去整頓，蠟燭兩頭燒，感到十分疲憊。某些天蠍座會需要承接家族事業，但自己並不想放棄現在的工作，覺得為難。

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，與太陽呈現合相，受到在財務宮位的木星影響，薪資延遲入帳，在等待的時期必須縮衣節食，十分拮据。有投資習慣的天蠍座，投資標的成長未如預期，目前套牢在高點。

戀愛運方面，在戀愛宮位的土星受到在慾望宮位的木星影響，喜歡的人似乎只把你當成發洩慾望的對象，在這段關係中感到卑微。有穩定感情的天蠍座，兩人親密關係不協調，空虛寂寞覺得冷。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，許多事件有驚無險，躲過災難，某些射手座目前正在挑戰新興的市場或產品，儘管未來是未知的，不過似乎進展順利，前途光明。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在交通宮位的金星與冥王星影響，不論是到外地旅行，或是出差，容易遇到交通方面的突發事件，受困在某些區域無法動彈，同時要當心在異地遺失貴重物品。

感情運方面，在感情宮位的木星受到在命宮逆行的水星與太陽影響，對於未來是否要進入婚姻關係有些舉棋不定，引起情感對象的不安，經常在這方面的議題上發生爭執。

健康運方面，水星在命宮逆行，與太陽呈現合相，某些痼疾容易復發，注意心血管方面的問題。當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適，這段時間，一旦生病，會需要花較久的時間治療。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，閃電陷入一段戀情中，目前正在熱戀狀態。某些摩羯座最近煞到新的偶像，每天都在追蹤相關資訊，甚至解鎖許多未知的技能，心情愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到逆行的水星與太陽影響，以及在溝通宮位的土星牽制，雖然現在的薪資待遇不錯，但在職場上與人溝通不良，壓力很大，覺得不快樂，一直在辭職或是繼續工作的心理狀態中不斷變來變去。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與冥王星合相，受到在財務宮位的火星影響，薪資獲得些微的調升，但常常有預期外的花費，經濟狀況依然入不敷出。有投資習慣的摩羯座，千萬不要抱著投機心態融資跟進，容易慘賠收場。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位退行，有些痼疾在這段時間復發，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。依然要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，居住空間需要整修，暫時會需要寄宿在各種不同的旅店，覺得另有一番樂趣。某些水瓶座的家中常常有客人拜訪，會收到各種伴手禮。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到金星與冥王星的影響，對於喜歡的人產生強烈的佔有慾，但對方似乎不太受控，經常因此發生爭執。某些水瓶座則是覺得另一半太黏膩，沒有自己獨處的空間，雙方因此摩擦不斷。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與太陽呈現合相，受到火星與土星影響，與周遭的人在價值觀上有嚴重的落差，感覺自己與這個世界格格不入，而有社恐的傾向。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到在人際關係宮位逆行的水星與太陽影響，會收到很久沒聯絡的朋友寄來的紅色炸彈，荷包又要大失血了。某些水瓶座與遠方回來的故人見面，交際應酬的花費較多，生活費捉襟見肘。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，突然有機會到外地出差，或是自己想隨興地到外地走走，快閃某個城市，讓自己暫時逃離一下目前的生活壓力。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續待在工作宮位，受到金星與冥王星影響，同時水星在志業宮位逆行，工作量暴增，許多事務不斷來回修正，職場一團混亂，很想一走了之，但現實層面上卻不允許自己這麼任性。

健康運方面，火星在健康宮位退行，受到在精神宮位的金星與冥王星影響，某些痼疾在此時復發，身體不適，常常影響到精神與睡眠狀態，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需注意身體不要太過勞。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到土星與逆行的水星影響，家人需要你照顧，但是工作很忙碌，呈現蠟燭兩頭燒的狀況。某些雙魚座的居住空間需要整修，暫時需要有其他的地方棲身。

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