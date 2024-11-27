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蛇年將至超動盪、各種壓力山大！命理師教趨吉避凶「別做5件事」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage
圖為示意圖。圖/ingimage

2025蛇年快到了，命理師湯鎮瑋老師飛到尼泊爾和金剛上師「堪布 松柏仁波切」一起對談，蛇年別做五件事，會讓自己變得更幸福。老師說，命理學蛇年進入「九運」，是屬火的運程，2025年乙巳蛇年正是木生火、火旺的一年。一般來說，火旺年是沒有財庫年，經濟備感壓力，有五件事要避開別做。

一、不要生氣

在佛教的輪迴圖裡，最內圈就是蛇雞豬，豬代表痴，雞代表貪、蛇代表嗔，也就是嗔恨生氣，所以蛇年首先不要生氣，要修忍辱，用甘露消除肝火。蛇年要多控制脾氣，更要關照內心世界，先靜下心深呼吸，遇到障礙，學會用智慧處理。要知道「先生氣的人就輸了」。

二、不要「兩舌」

蛇年要管好自己的嘴，所謂「兩舌」，就是雙面人亂說話造口業，在不同人之間搬弄是非。簡單說就是不要到處惹是非、八卦造口業。亂說話會影響自己精氣神，只剩下晦氣。上師也說，重點就是「一個人的時候管好自己的心，多人的時候就管好自己的嘴。」

三、不要急躁

老師說，蛇年也是驛馬年，大家沒有方向，容易急著亂衝。身體和心靈是相通的，因此做事情要先想清楚、過濾念頭再去做，講話行動都不要太急太躁，蛇年太急躁，容易失去智慧，多頭馬車反而會出錯。

四、不要放棄希望

老師說，從命理學角度來看，2025蛇年「太陰化忌」，社會比較動盪，缺乏方向感，人也容易有負面情緒，委屈無處訴，容易做出傻事。上師鼓勵，蛇年遇挫折不要放棄希望，遇到辛苦的事情就當成自己的功課，勇敢面對。要知道「福中有業，業中有福」，遇到逆境，不要放棄希望，要珍惜自己擁有的，這更是修行最好的時候。蛇年人容易遇到障礙，但只要懷著希望，有心就能獲得力量，關關難過關關過。

五、不要不守規律

在宇宙中，人要跟著規律走，才會圓滿。蛇年人要有規律，順勢而為，生活不規律，人也容易生病。人生活要守法律、也要守道德規律，才會圓滿。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

湯鎮瑋 蛇年

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