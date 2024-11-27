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「有人說我壞話？」O型直接對質、B型挖弱點回擊、他不理會默默扣分

聯合新聞網／ 綜合報導
各血型得知自己被講壞話後，其應對方式大不相同。情境示意圖。圖／Ingimage
各血型得知自己被講壞話後，其應對方式大不相同。情境示意圖。圖／Ingimage

若是在毫無理由的情況下被他人說壞話、批評造謠，無論再堅強的人想必都不好受。近日，日媒《占いTV》分析了4個血型的性格，列出他們在得知自己被講壞話之後，會如何看待與應對，一起來看看準不準吧！

A型：變得沮喪、憂鬱

A型行為舉止直率，若是聽到有關自己的負面評論，必會感到十分難受。 嚴肅且認真的A型，會不斷深究自己之所以被說壞話的理由，即使對方的言論純屬捏造、忌妒，A型也會因此感到自責，接著陷入憂鬱沮喪的情緒中。

B型：與其他人討論說話者的行為

不服輸的B型，一旦得知自己被他人說閒話，就會以同樣的行為回敬對方。「報復」對B型來說是再理所當然不過的事，他們會找到說話者的弱點，並向其他人大肆宣揚。

而這樣光明正大地說人壞話，當事人總有一天必會得知，未來想必免不了來場雙方互打的口水戰。

O型：探究謾罵的根源，並發洩怒火

O型總是精力充沛，從外在表現就能明顯看出他們的情緒。面對他人惡評，O型會不斷思考對方的意圖、為何要說自己的壞話，漸漸止不住內心的怒火。

這股怒氣使O型開始找尋惡評的源頭，一旦得知真相，O型會正面質問、責備對方，直到他們向自己道歉為止。

AB型：不在意對方的言論

AB型不怎麼在意他人對自己的看法，即使是負面評論也一樣。

不過，雖然A型不會因為惡評而受到傷害或感到沮喪，但從此之後，在AB型的心中，該位謾罵者只會是個「可悲的人」，往後不管對方說什麼，都毫無信用可言

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

情緒 憂鬱 血型

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