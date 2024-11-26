棒球英雄大遊行ing！中華隊星座大公開…6人摩羯座、2星座掛蛋

12強棒球賽中華隊打敗日本首奪世界冠軍，精采好表現感動國人。聯合新聞網整理12強中華隊球員星座，意外發現這次奪冠隊中「土象星座」(金牛、處女、摩羯)、「水象星座」(巨蟹、天蠍、雙魚)的人特別多，包括隊長陳傑憲，這次共有6位摩羯座，而居然沒有任何人是「火象星座」的牡羊、獅子座。

教練們的星座卻恰恰相反，以「火象星座」最多，「龍貓」教頭曾豪駒是射手座，王建民是牡羊座，彭政閔是獅子座。或許就是土象球員信念堅定、穩紮穩打的特質，再加上火象教練的果決積極，知人善任，才碰撞出如此好成績。

土象星座球員

★摩羯座： 陳傑憲(1/7)、曾頌恩(1/8)、戴培峰(1/7)、吳俊偉(12/31)、林立(1/1)、江國豪(12/29) ★金牛座： 林安可(5/19)、黃恩賜(5/17) ★處女座： 李凱威(9/11)、王志煊(9/5)

水象星座球員

★巨蟹座： 江坤宇(7/4)、林家正(6/26)、林昱珉(7/12) ★天蠍座 陳冠宇(10/29)、陳冠偉(10/28)、陳柏清 (10/25) ★雙魚座： 黃子鵬(3/19)、吉力吉撈(3/13)、張奕(2/26)、林凱威(3/19)

風象星座球員

★雙子座： 張政禹(6/8) ★天秤座： 莊昕諺(10/19)、岳東華(10/19) ★水瓶座： 潘傑楷(2/3)、郭俊麟(2/2)

火象星座球員

★射手座： 邱智呈(11/26)、陳晨威(12/12)、朱育賢(11/26) ★牡羊座：從缺 ★獅子座：從缺

同場加映：教練星座

火象星座教練

王建民 牡羊座(3/31) 彭政閔 獅子座(8/6) 張建銘 獅子座(7/27) 曾豪駒 射手座(11/27)

風象星座教練

劉品辰 雙子座(6/18) 高國輝 天秤座(9/26) 高志綱 水瓶座(2/7) 林岳平 水瓶座(1/28)

水象星座教練

洪全億 天蠍座(11/1)

土象星座教練

陳江和 摩羯座(1/15)