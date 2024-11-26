大雪將至！命理師曝「1禁忌」別犯：帶衰整個冬季+來年運勢

一年一度的節氣「大雪」將於12月6日（農曆日期十一月初六）晚上23時12分來臨，命理師柯柏成表示，「大雪」是進入冬季後的第三個節氣，也是二十四節氣裡的第二十一個，這天不宜哭泣，否則會接連帶衰整個冬季，以及連帶來年的運勢。

柯柏成在臉書粉專指出，在易經裡，上個節氣「小雪」已經從十二消息卦進入六爻全陰的坤卦，因此到了「大雪」這個節氣，就是小人陰氣極盛的時候，必須要等到「冬至」才會迎來一陽來復（意指陰氣盡而陽氣開始復生）。

柯柏成分析，陽曆12月6日至21日這15天，都屬於黎明前的最後至暗時刻。由於「大雪」當天為《彭祖百忌》之一的「辰不哭日」，再加上今年「大雪」遇上甲辰年，這天的甲辰日是擇日學裡「歲德」，代表值年眾神萬福匯集的好日子。「歲德」眾神原本就是要守護眾生度過在一陽來復前的至暗時刻，但如果一哭就會被破壞掉這樣好的氛圍。

柯柏成提醒，如果真的不幸遇上傷心難過之事，至少要避免在「大雪」這一天的辰時（上午7-9時）落淚，否則會接連帶衰整個冬季，以及連帶來年的運勢。柯柏成補充，成年人情緒上的管理還是要靠自己調適，因為氣溫的降低以及陰雨綿綿，這節氣確實憂鬱的氛圍比較多，不過「嬰兒、小孩子的哭鬧不在此限」。

柯柏成分享，「大雪」當天可以在晚上沐浴後，在家裡靜心念佛、持咒或誦經（當天晚上18時起一直到就寢前），時間以不少於15分鐘為準。民眾若有想求事業、考運、姻緣，可以面對家中的東北方；至於想求財、求健康的民眾，則面對正北，可分別迎接喜神及福神的祝福。另外，念佛、持咒或誦經後，要記得將功德迴向給冤親債主，或是祈願自己所求的事物如期發生。

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