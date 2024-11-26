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倒吃甘蔗…「4個農曆生日尾數」早年坎坷、中年暴富、晚年健康長壽

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為晚年走老運示意圖。圖/ingimage
圖為晚年走老運示意圖。圖/ingimage

俗話常說「一命二運三風水」，有些人出生就含著金湯匙，但也有些人早年辛苦卻大器晚成。搜狐網分享「4個農曆生日尾數」的人前半坎坷，但中年迎來財富巔峰，健康又長壽。

▍農曆生日尾數為2的人

他們骨子里有著頑強的生命力，做事認真踏實，面對困境也從不言棄。年過35歲後，他們更是有貴人相助，事業順利，尤其在金融投資領域頗有斬獲。到了45歲更是春風得意，財源廣進。且他們生活非常自律，平和養生，因此健康長壽。

▍農曆生日尾數為4的人

他們命格特殊，早年多遇坎坷。但正所謂「天將降大任於斯人也，必先苦其心志」，他們遇到的每一次挫折，都是在累積成功經驗。40歲左右是人生的轉折點，事業會突飛猛進，尤其適合經商。他們平日為人厚道，樂於助人，因此廣結善緣，晚年福祿雙全。

▍農曆生日尾數為7的人

他們心思細膩，洞察力強，但年輕時常遇波折。35歲之前需謹慎行事，切勿貪圖小利。步入中年後，事業運轉好，適合管理或創業。他們待人真誠，因此貴人不斷。保持樂觀心態的他們，通常很長壽。

▍農曆生日尾數為9的人

他們早年命運曲折，但心智堅韌。年少時事業多波折，但每一步都走得辛苦。42歲後迎來人生巔峰，無論是事業還是財運都飛躍。他們善於總結經驗，懂得養生之道，長壽又身體健康。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生日 財運

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