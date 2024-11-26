當12星座遭職場霸凌！有人當面對質、有人抱團取暖、「大魔王」開砲完就離職

上班就已經很辛苦了，結果還要遇到這種爛事？各位社畜們！你是否也曾經遇過職場霸凌呢？

根據最新研究，高達49%的職場人士曾經歷過職場霸凌！而每個星座面對這種情況時，都有自己獨特的應對方式。今天就讓我們來看看，當12星座遇到職場霸凌時，會使出什麼絕招？可以看太陽跟火星星座！

【火象星座】霸氣外露組

★牡羊座：直球對決型

「你有什麼意見當面說！」

最討厭在背後搞小動作的牡羊座，一旦發現被霸凌，立刻會選擇正面對決。他們的邏輯很簡單：與其被動挨打，不如主動出擊！不過提醒牡羊座的是，記得在對決前先準備好證據，否則只會變成意氣用事！

★獅子座：實力壓制型

「看看我的業績你再來跟我談啦！」

霸氣的獅子座選擇用實力說話。當他們遇到職場霸凌，不會直接對幹，而是加倍努力衝業績，用實力證明自己的價值。畢竟，成功是最好的復仇，就是我們獅子座王者的風範！

★射手座：真相揭露型

「我就是要說出來！」

率直的射手座最受不了委屈和不公平！他們會用最直白的方式，把事情的來龍去脈公諸於世。對他們來說，說實話不是什麼可怕的事情，射手座的心臟很強，沒有在怕被霸凌後的討回正義。

【土象星座】務實派

★金牛座：堅持不退型

「我就是不幹！」

務實的金牛座用最簡單直接的方式表達不滿 - 堅持立場、寸步不讓。他們相信，只要撐得夠久，對方自然會知難而退。這份堅持常常出乎所有人意料，卻出奇有效！

★摩羯座：結盟戰術型

「敵人的敵人就是朋友！」

精明的摩羯座最懂得借力使力，他們會觀察誰和霸凌者有過節，然後巧妙地結盟。這招真的太老謀深算了，不愧是摩羯座好機智喔！

【風象星座】聰明應對組

★雙子座：放風聲型

「這件事情大家都知道了嗎？」

擅長社交的雙子座會選擇巧妙地放出風聲，讓更多人知道真相，巧妙地讓事情「不小心」傳開。像是在茶水間「不經意」地聊到：「欸…最近公司氣氛怪怪的耶…」但要小心不要變成職場八卦製造機喔！

★天秤座：制度申訴型

「我要求按照公司規定處理！」

講求公平正義的天秤座會選擇循正當管道訴，他們相信，只要按照制度走，也不怕麻煩的願意走這樣的程序，他們相信正義終將得到伸張。

★水瓶座：我行我素型

「霸凌？不好意思，我沒收到。」

獨特的水瓶座選擇最酷的方式：完全無視！他們活在自己的世界，霸凌者越想引起注意，他們越是愛理不理。

【水象星座】情感派

★巨蟹座：小團體抱團型

「我們要互相照顧！」

重視情感的巨蟹座會選擇拉攏志同道合的同事，組成互助小團體。畢竟團結力量大嘛！

★天蠍座：神秘策略家型

「你放心，這事我記住了。」

精於算計的天蠍座從不衝動報復，而是靜靜等待最佳時機。當對方已經完全忘記這件事時，他們會用最完美的方式，讓對方明白「種什麼因，得什麼果」。

★雙魚座：博同情型

「其實我一直很努力在配合...」

敏感細膩的雙魚座最懂得用「情感牌」化解職場危機。他們不是在抱怨，而是用我是受害者的方式讓大家感受到不合理之處。

【處女座特別大魔王篇】

★處女座：果斷走人型

「這種公司不待也罷！」

完美主義的處女座最受不了職場霸凌，與其忍受不舒服的環境，不如瀟灑轉職！不過，真的惹得太不爽，處女座可是會先放火後，直接閃人！

最後提醒大家：不管是哪個星座，遇到職場霸凌時，最重要的是：

1. 保存證據 2. 尋求專業協助 3. 維護自己的權益

也希望大家都不要遇到這樣的事情，遇到後也要好好保護自己