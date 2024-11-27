「遲來的壞消息」才是最壞的消息！

約莫十多年前，電子商務方興未艾，在朋友的邀約之下，當起了電商巨擘的「第三方賣家」(Third Party Sellers)，在巨大的虛擬市集中，擺攤作起小生意。

電商巨擘的規定還不少，但是核心價值就是「服務品質與客戶滿意優先」，並要求「第三方賣家」提供與電商巨擘相同的服務品質。

「服務品質」與「客戶滿意」是老掉牙的商業話術，翻譯成白話文就是「價格最低、運送最快、打不還手、罵不還口、客戶永遠是對的」。

為了落實「第三方賣家提供與電商巨擘相同的服務品質」這個原則，電商巨擘遇到賣家與客戶之間有爭端、糾紛時，處理方式一定是先將有爭議的交易「暫緩付款」，直到賣家與客戶將爭議解決。

意思是說，只要賣家沒有讓客戶「滿意」，就休想拿到貨款 !

電商巨擘對於各個「寄生」在平台上的賣家，也有非常嚴格的評鑑標準。只要賣家的「有爭議交易數量」超標、「客戶滿意度評鑑」低分，賣家隨時都會有被「停權」(停止交易)的風險。

朋友本來經營實體門市，貨源自然不成問題。搞定物流寄送的問題後，便開張做生意。

由於販售的商品有非常明顯的季節性，旺季常讓人忙到無法正常作息，淡季則令人悶得發慌。換句話說，一年的營收完全集中在旺季。

在虛擬市集「開店」的成本很低，朋友是個精明的生意人，所以同時經營好幾個店面，利用不同的定價策略及庫存量 - 價格低的庫存少，價格高的庫存多，讓旺季的營收最大化。

價格低具有競爭力，價格高具有高利潤，看來是個兩全其美、左右逢源的策略。

然而，這種策略的特點就是「實際庫存遠小於虛擬店面的總庫存」。但是以小博大、挖東牆補西牆，本來就是精明生意人的拿手好戲。朋友認為他的「調貨能力」一流，訂單上門後再來調貨也不嫌遲。

萬一貨源不足，不足以支應所有的訂單，朋友也想好了因應之道：取消成交價格較低的訂單，將有限的貨源留給高價的訂單; 並奉上「高額折扣券」，讓訂單被取消的客戶不至於心生怨懟而留下負評，影響商譽。

朋友信誓旦旦地拍胸脯保證：他用這個策略做了好幾年，生意興隆、財源廣進，而且沒有什麼副作用，要我不用擔心。

作為商場小白，我也只能照著老鳥的指示，依樣畫葫蘆。

然而，當旺季來臨時，朋友的「調貨能力」並沒他所宣稱地那麼靈活，他的記憶力與專注力也無法面對排山倒海而來的庫存短缺壓力。

接到訂單本來是一件令人興奮的事，但是面對出多進少，始終短缺的庫存，多到爆的訂單實在令人快樂不起來。取消訂單、退款、寫信說明、道歉，就成了旺季的主要工作之一。

朋友並不是一個動作快、行動力很強、信守承諾的人，外表「慢條斯理、波瀾不驚」的背後，其實是「一痞(皮)天下無難事」價值觀作為支撐。

策略很性感，但是現實很冷感，朋友的策略常常是以「最壞的打算」在執行。

他最痛恨我們主動取消訂單，因為「煮熟的鴨子」怎麼可以讓它飛掉？ 即便庫存短缺、熱門商品調貨困難，他總是要死撐活撐，直到「訂單可取消期限」的最後一刻，看不到「貨源從天上掉下來」的奇蹟出現，才心不甘情不願地取消訂單。

當然，「高額折扣券」並不是完全沒有奏效，它的確成功地安撫了某些客戶。但它也像是航空公司在弄丟你的托運行李，或是航班延誤打亂你的後續行程時所提供的「機票折價券」，看似有誠意但是沒有意義。

至少，對於當事者當下的損失沒有實質的意義！

有時，錯過就是錯過，有傷害就是傷害！

一位訂單在最後一刻才被取消及告知的客戶，在「顧客意見欄」留下低分的負評，並寫道：

「如果你們在一週前就通知我訂單被取消，我不會生氣，畢竟在忙碌的旺季，總是會有突如其來的不順利。但是，後天就是耶誕節，你們要我去哪裡張羅兒子夢寐以求的耶誕禮物？」

「壞消息並不是最壞的消息，遲來的壞消息才是最壞的消息！」

面對壞消息的心態才是重點

和朋友的合作，持續了一陣子，但是終究要面對彼此理念不同的矛盾與衝突。最後合作雖然結束，這位滿懷失望的客戶所留下的負評，卻深深地烙印在我的心中。

成為全職命理師之後，「傳遞壞消息」也成了我工作中的一部分 !

套用「如果可以簡單，誰想要複雜？」的句型，作為命理師「如果可以當喜鵲，誰想要當烏鴉？」

畢竟，好話及祝福的話，人人想聽、處處討喜。

夫妻宮與官祿宮分別有地空與地劫的客戶C，婚姻感情以及工作皆不順利; 因此來問下一個大限的運勢，看看是否有枯木逢春、否極泰來的可能性。

C的下個大限走到本命官祿宮，即將兌現大限命遷線「空劫對照」的不良格局，容易有天馬行空、不切實際的念頭，甚至造成決策錯誤。

既然「空劫對照」的不良組合已作用在C的夫妻宮與官祿宮，造成婚姻感情及工作事業上的不如人意，這個負面的作用力勢必也會對她的下一個大限造成影響。

我在心裡思索的是：「我應該提醒她，運行『空劫對照』運勢容易崎嶇不順嗎？ 還是，我應該用『正向的力量』鼓勵她？」

我選擇了後者！

於是，我對C解釋：「下個大限大限的官祿宮有廟旺的太陽化權，而這個宮位正是本命的財帛宮，如果現在好好準備，學個一技之長，下個大限必然有所發揮，工作及財務狀況一定會有所改善！」

C回給我一個大白眼，輕蔑地說道：「如果下個大限運勢還不錯，我為什麼還要學一技之長？ 我就等著好運兌現就好了！」

我靜靜地看著她，不發一語。

官祿宮有化權，既可代表掌權，也可以代表兼職; 財帛宮有化權，雖然意味著坐命者可以掌管財務大權，但也隱含著「財務緊縮」的可能性。

廟旺的太陽在財帛宮，只有正財而無偏財運，意味著「太陽底下無輕鬆之財」，要辛苦打拼才能有所獲得。

我彷彿可以看到C在下個大限的故事發展：在異想天開的念頭下，開始坐以待「幣」的日子，但是逐漸兌現坐以待「斃」。最後只能靠著兼差打工、辛勞工作才能維持生計，『空劫對照』運勢崎嶇不順之象隱隱若現。

我再次思索：「我應該傳遞這個尚未發生但可能性極高的『壞消息』嗎？」

我選擇了向C解釋太陽化權在官祿宮及財帛宮的各種可能性，但是淡化了「空劫對照」的負面影響力。

從C的反應來看，她顯然對我的回答不甚滿意！

作為喜鵲，是照顧她的心情; 作為烏鴉，則是照顧我的良心！

※

朋友對於「壞消息」的處理，則是另一番情境。

雖然被陀羅困擾了好幾年，但是從命盤分析得知這個「壞消息」之後，她終於決定動手處理，結束公司在上海的業務。

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當時，朋友輕描淡寫地告訴我這個決定，但是可以想像她所面臨的壓力與煎熬。

一年之後在某個聚會碰面時，她再度提到這件事，卻是神態自若，甚至帶有一派輕鬆的自信。

原來是產業的前景不佳，同業的生意也受到衝擊，不堪鉅額虧損下，紛紛採取保守緊縮以降低風險的商業策略。朋友當初看似艱難且糾結的決定，如今卻像是具有先見之明的明智之舉。

無處不在的「遲來壞消息」

聰明機靈、口才辨給的客戶A在科技業任職，某一年的年底請我幫忙分析來年的工作運勢。

分析之後，不禁讓人搖頭心驚！

來年流年的命宮、遷移宮、官祿宮佈滿了煞星與化忌，工作運勢不佳甚至工作不保的意象非常明顯。

A在半年前憑著過往在國際大廠的工作資歷，以及絕佳的口才及應變能力，順利地通過面試，得到了一個需要十年以上工作經驗的高薪職務。

A雖然有將近十年的工作資歷，但是在這個高薪職務的領域，卻只有短短兩年的資歷。在正式報到開始工作的三個月後，A已意識到他的專業知識與工作經驗，實在無法勝任這個薪資誘人的職位。

懷著忐忑不安、焦慮又惶恐的心情，A又繼續撐了三個月。他的主管也察覺部屬的工作表現不如預期，要求他迅速改善。

因此，也不難想像：為什麼A急於想知道來年的工作運勢？

無論是從命盤分析的角度，或是過往的工作經驗，我都力勸A做好最壞的打算 - 另尋符合自己資歷與經驗的工作。

但是A顯然對於這個「壞消息」極不滿意，不僅極力表明自己對這份工作的熱愛，又提出了許多解決方法 - 包括「自請減薪」，希望我能在命盤中找到可以讓他心安的蛛絲馬跡。

我可以理解A的焦慮，但是對於分析命盤之後所得到的結論，卻絲毫沒有改變。

照理說，在論命結束後，對於來年運勢好壞的討論就已告一段落。但是A每隔一段時間，就會向我更新他在這個「捨不得離開的工作」中最新的狀況。

「我今天被上司約談」、「我今天又被上司約談」、「我今天主動找上司討論我的工作」，我的通訊軟體時不時出現A所傳來的訊息。

農曆年前夕，A又傳了訊息：「我今天領到了年終獎金，是不是代表我應該可以保住這份工作？」

我嘆了一口氣，應該說他「執迷不誤」，還是說「裝睡的人是叫不醒的」?

我分析的是「來年運勢」，是農曆年過完之後才會發生的運勢; 農曆年前拿到年終獎金，又能保證什麼？

更何況又有哪個頭腦清楚的資方，會選擇在農曆年前解僱勞方，徒增處理上的複雜度與困擾，背負被情緒勒索的罵名？

我耐著性子，再度回訊表明我的看法與結論，請A即早做好另謀出路的準備。

隔年農曆年的四月，A傳來了「令人屏息期待許久」的訊息 - 「我今天收到了解僱通知！」

從我和A完成論命，我首次傳達工作可能不保的「壞消息」起算，一直到A收到真正的壞消息 - 「解僱通知」，期間總計半年的時間，A除了力挽狂瀾，用盡一切方法想要保住他的「夢幻工作」之外，他有做好最壞情況的轉職準備嗎？

顯然沒有！

接下來的幾個月，我依然時不時會接到A傳來的訊息：「我這個月會找到工作嗎？」、「我下個月有機會找到工作嗎？」、「我如果去XX，會不會比較容易找到工作？」

磨耗並不等於堅持！

糾纏只會浪費自己的生命！

然而，A並不是特例，「遲來的壞消息」頻繁地發生在其他客戶的身上!

無論是面對長期無止盡地支持配偶創業的財務壓力，還是面臨官司不斷的創業過程，甚至是期望與「友達以上，戀人未滿」的曖昧對象有段刻骨銘心的感情，這些客戶對我的「烏鴉行徑」大表不滿，而選擇了堅持，並期望事情會有轉機或是圓滿的結果。

但是，經過一年、兩年、三年，甚至是五年以上的堅持或掙扎，「遲來的壞消息」依舊發生，而且時間拖得越久，所造成的傷害也就越大，處理起來也更為棘手與複雜。

趨勢是不會改變的

分析這些案例的發展過程，當事者並沒有接受我的建議，除了歸因於當事者的個性與價值觀使然，命理師與當事者「觀察尺度」(Scope)有所不同，也是原因之一。

「Scope」 源自希臘語，原來的意思是 「觀看、瞄準」，但現今被用來強調題材、內容或論述範圍的限制。就像是使用顯微鏡觀察時的視野，圓形的鏡片下是聚焦的部分，而鏡片以外的部分則在所關注的範圍之外。

論及「運勢」的議題，一般人關注的是「流年運勢」。如果今年運勢不好，那麼明年運勢會不會比較好？ 明年不好，那麼後年會不會有所改善？ 對於一般人來說，每年的運勢就是一個獨立事件，彼此不見得有所關聯。

然而，命理師對於「運勢」的觀察尺度是「十年」，也就是以當下所處的「十年大運」作為觀察主軸。

朋友B來找我論命，看看他與友人合夥的事業是否順利。

B當下所處的大限，僕役宮及財帛宮的星曜組合皆不理想，我建議他不要和他人合夥創業，但仍阻止不了他蠢蠢欲動的決心。

創業的前兩年，B和朋友合夥的公司營收還不錯，獲利雖然不高，但至少是有賺錢的。但是第三年公司的營運狀況就直轉急下，開始入不敷出。第四年就傳出股東之間對於營運方向意見不同，最後以鉅額虧損黯然收場。

如果單獨以「每一個流年」作為觀察的範圍，公司前兩年的表現還不錯，此時就與命理的預測有所差異，用白話文來說，就是「命理師不準」！

但是，如果以「十年大限」作為觀察的範圍，公司經營的確面臨股東不合及虧損收場的結果。

從命理分析的角度來看，十年大運的觀察指標是最具代表性的，對於十年期間的趨勢分析有其精準度。

十年大運的指標所預測的趨勢，必然在當下的十年期間以某種方式或形態出現；而專注觀察、把握時機與風險規劃，則是面對趨勢該有的事前準備與心態。

因此，趨勢是不會改變的，而觀察的尺度(Scope)決定了決策方向！

人生其實是很脆弱的，人其實是很健忘的 !

好話人人都會說，作為命理師，我大可強調那10%的例外與可能性，或許會讓當事者在論命當下覺得很開心。

但是如果事後才發現自己仍屬於那90%的常態，人生會比較好過嗎？

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