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不只臉帥！「台灣隊長」陳傑憲...摩羯五大特質成功不是偶然

聯合新聞網／ 澤誼老師
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影

每次看到摩羯座的人成功，你有沒有好奇過他們到底是怎麼做到的？

最近「四爺」陳傑憲在12強賽的表現，不只讓全台灣為之瘋狂，更完美詮釋了為什麼摩羯座在關鍵時刻發光發熱。身為一個摩羯座的他，他用行動告訴我們：成功從來都不是偶然！

摩羯座第一特質：永不放棄的死硬派

你知道陳傑憲曾經在日本打工養活自己嗎？在日本求學期間，他一邊打工一邊練球，即使生活艱苦也從不喊苦。這就是摩羯座最自豪的特質－他們不會被困難打倒，反而會把每個挑戰都當作成長的養分。

（誰說摩羯座只會死腦筋？他們可是最懂得在逆境中尋找出路的聰明人！）

摩羯座第二特質：務實的規劃能力

當初從游擊手轉戰外野，很多人都覺得冒險。四爺卻用摩羯座特有的務實態度，一步一步調整自己的守備位置。你看，這不就找到最適合自己的舞台了嗎？摩羯座的腰骨其實一點都不硬的！該改變的時候，會抓住機會。

摩羯座第三特質：很強的專注力

記得接受採訪的陳傑憲說過：「我只想把每一球打好。」這種專注在當下的態度，是摩羯座很堅持的地方。他們不會被外界的噪音干擾，只專注在自己該做的事情上。

摩羯座第四特質：沉穩的大心臟

在12強賽最緊張的時刻，陳傑憲總能穩住軍心。這種沉著冷靜不是裝出來的，而是摩羯座與生俱來的特質。他們越是在壓力下，越能展現實力！

（難怪很多摩羯座都能在關鍵時刻挺身而出，因為他們天生就是「壓力型選手」啊！）

摩羯座第五特質：謙遜內斂的性格

即使被封為「台灣隊長」，陳傑憲依然保持著摩羯座的謙遜態度。在奪冠時刻，他第一個感謝的是團隊，這種不張揚的性格，也是摩羯座的性格。

如果你是個摩羯座，拜託別再嫌自己走太慢了啦！（你看看陳傑憲就知道）

從游擊手到外野手，從被質疑到拿下金手套，人家可是用實力告訴你：「慢，不是問題，重點是你有沒有一直在前進！」

你知道為什麼那麼多的摩羯座的人最後都能成功嗎？

因為他們超懂一件事：比起抱怨自己不夠好，不如默默地把自己變得更好！從離開日本選秀，到打贏大賽的四爺，似乎就是貫徹這件事的王者啊！

所以，如果你身邊有個摩羯座，請不要再嫌他們龜毛或是太龜速了啦！

因為啊，正是這些你覺得「太龜毛」的特質，才讓他們能把不可能變成可能！

就像陳傑憲告訴我們的：摩羯座的成功，從來都不是靠運氣，而是靠著一個一個紮實的腳印，一步一步踩出來的！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

世界棒球12強 星座 陳傑憲

澤誼老師

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