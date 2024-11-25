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唐綺陽星座運勢週報：金牛工作小心水逆 射手改1點桃花更旺

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報11/25-12/1】

星象影響：太陽進射手、水星逆行、火星停滯

太陽進射手，大眾以高遠、長遠角度看待事情，適合做長期規劃及長程思考。週二水星逆行，容易回顧過往、重拾初心，感受懷舊氛圍。火星停滯在獅子，牡羊、天蠍略有不順的感覺，前塵往事浮現、憶起過往。眾人重溫老電影、昔日巨星，回顧經典片段。

12星座個別影響：

牡羊：別因好強而過度爭執；感情放下自尊、別太愛面子

巨蟹：工作按部就班別被情勒；感情不太順需多花點心思

獅子：故步自封而耽誤事務進度；感情上容易有不自信情況

天秤：工作上不需要有求必應；感情中別忽視對自己好的人

金牛：工作小心水逆不順需更細心；感情易被翻舊帳

天蠍：工作發揮補強功能擔任救火隊；感情走療癒路線

水瓶：事業遇對手反而激發靈感；感情能通過吵架來溝通

雙魚：因價值觀不同而產生金錢差異；感情重視價值觀相合

雙子：工作上推動進度、掌握主控權；感情建議再積極一點

處女：工作在忙碌中建立可靠形象；感情需多釋出關心

射手：事業都順利掌控在計畫中；別太高冷桃花運會更旺

魔羯：能收穫大量回饋和稱讚；感情可請客送禮更加分

價值觀 星座運勢 火星 獅子

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