唐綺陽星座運勢週報：金牛工作小心水逆 射手改1點桃花更旺

2024-11-25牡羊座短評：理解是雙向的。【整體運】把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問

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