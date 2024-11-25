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對發票囉！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名「把握機會」：財富跟著提升

聯合新聞網／ 非貓不可
圖為財運示意圖。圖/ingimage
圖為財運示意圖。圖/ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人獲得老天爺的眷顧，得到一筆不錯的獎金，有人則是努力打拼，就能讓錢財如流水般滾滾而入，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬羊

有人形容天上會掉下餡餅，好似一筆意外之財騰空而出，而本周的你，運氣很不錯，只是餡餅是來自於地上，在這段時間裡，可以多觀察身邊周遭的事物，有機會撿到貴重物品，記得要物歸原主，屆時不僅能獲得對方的感激之情，同時也會得到一筆很不錯的感謝紅包。

第四名：血型AB型+生肖屬蛇

賺錢是件辛苦的事，需要耗費大量體力或是腦力，在本周的你，卻有一股很不錯的運氣，不需要體力也不需要腦力，就能讓自己獲得老天爺的眷顧，在這段時間裡，你只要對對統一發票，或是買幾張彩劵、刮刮樂，就有機會得到不錯的獎金，到時候記得要心存感恩，同時也可以回饋一些給社會。

第三名：血型O型+生肖屬鼠

師者，所以傳道、授業、解惑也，老師是個神聖的行業，能夠培育人才，傳遞知識，如果你是為人師表，能夠傳授許多專業知識，在本周會有賺外快的機會，特別是家教類型，能得到家長們的青睞，請你做額外的課後輔導，只要你認真教學，就會得到一筆相當不錯的豐厚酬勞。

第二名：血型O型+生肖屬豬

交通的便利性，拉近了人與人之間的距離，提升了許多產業的效率，同時也製造了大量的工作機會，如果你是從事快遞或外送工作，以論件計酬的方式賺錢，在本周會有很順暢的工作進展，將能夠一單接著一單而來，只要自己肯努力打拼，就能讓錢財如流水般滾滾而入。

第一名：血型A型+生肖屬虎

很多人說，如果只靠死薪水，是很難累積財富的，在本周的你，確實應該做些投資理財，在這段時間裡，要趕快多去了解市場行情，多吸收一些各界訊息，有利於入場投資，因為財運已經開始在攀升了，請好好把握機會，就能讓你在短時間內選對目標，讓自己的財富更加提升。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 血型 財富 財運

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