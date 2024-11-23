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傳勞動部員工遺體被「硬凹上輪椅」下樓！命理師曝相關人員恐怖後果

聯合新聞網／ 綜合報導
有職員匿名痛批，當天遺體甚至被「高層」指示「貨梯只能長官使用」，最後用輪椅坐姿運下樓。 圖／ingimage
有職員匿名痛批，當天遺體甚至被「高層」指示「貨梯只能長官使用」，最後用輪椅坐姿運下樓。 圖／ingimage

吳姓公務員被爆生前疑遭到勞發署北分署長謝宜容霸凌，案件持續延燒。先前有職員匿名痛批，當天遺體甚至被「高層」指示「貨梯只能長官使用」，最後用輪椅坐姿運下樓。對此，命理師高輔進（原名高煜霖）表示，若傳聞屬實，事件相關者恐被波及，嚴重的將禍延子孫。

一名匿名的職員指出，當天有目睹事發後的經過，當時救護人員要將吳員的遺體移到1樓，抬上擔架要進貨梯時，被高層指示「貨梯僅供長官使用」，最後將遺體塞到輪椅上，以「坐姿」的方式將亡者運下樓。不過勞動部、謝宜容及消防局都有澄清說法。

高輔進在臉書發文說，不論在什麼場景，一眼就看出「有人死亡」情境下，只要照SOP流程走，該報驗的報驗，該送殯儀館的送殯儀館即可。但該事件的往生者卻被硬生生凹成坐姿，推離現場，如果用正常法律角度，來解讀這故意作為，恐涉及「故意加重傷害」的概念。

高輔進也警告，事件相關者，及無遵循SOP流程的人要小心，在亡者怨氣未散的情境下，輕者，易不順、頻破財，常生病，又醫不好，嚴重的恐禍延子孫，易長畸形兒或早夭。

高輔進建議，該事件有連坐、相關的人，至少前往亡者前真心懺悔、道歉，尋求原諒，或是透過民俗的宗教力量，請神明作主，化解這怨氣，讓冥冥之中的傷害，能降到最低，避免遭反噬。

對此，新北市消防局也曾解釋，到場時吳員已經屍僵，屍僵不完全符合死亡定義，依照流程聯繫家屬後才急救送醫，除非家屬到場，有得到同意的情況下才會放棄急救。另外，因為電梯狹小難以搬運，最後才會用椅式擔架運送。

勞動部勞動力發展署傳出公務員遭長官霸凌而發生憾事，有人到行政院新莊聯合辦公大樓獻花反諷。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
勞動部勞動力發展署傳出公務員遭長官霸凌而發生憾事，有人到行政院新莊聯合辦公大樓獻花反諷。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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