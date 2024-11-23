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五星座網路「很愛演」…雙魚裝陽光、獅子裝闊、他超寂寞卻假裝朋友多

聯合新聞網／ 12talks
圖為沉迷網路社群示意圖。圖/ingimage
圖為沉迷網路社群示意圖。圖/ingimage

每個人都在網路社群上有自己的形象，有些星座過於真實，有些卻是包裝過後的形象，有些根本與現實不符，來探討一下哪些星座特別會在網路上裝出不同的自己呢？

▍水瓶座／社群只放理想生活

不會展現自己真實的一面，給你看的都是好的，你看到的水瓶座都是理想型生活，自己活得很好，與大家的想法不同，育兒也好，對待生活態度也好，都那麼的有鬆馳感。其實有些水瓶座可能有不同的平台舒發，在不同的社交圈會有不一樣的表現，給你看到的都是水瓶座希望給你看到的一面。

▍雙魚座／內心悲傷要裝陽光

不會讓人看到自己過得不好，內在有強烈的比較心，很害怕被發展自己的不快樂，雖然平日在網路會容易傷春悲秋，有點過度放大自己的情緒。但真正的感受卻不會輕易在網路上展現，越不快樂越展現自己樂觀積極的一面，保持正能量。

▍獅子座／裝闊想讓別人羨慕

獅子座越低調越真實，如果在網路上過度吹噓自己的奢華生活，有可能只是誇大自己的財富。自尊心太強，容易與人產生比較心理，有可能看到別人過得比自己快活，會有顯擺的一面，只想讓人仰慕自己。

▍雙子座／假裝朋友很多

只有快樂的人生。你看到的雙子座在網路上都是朋友一堆，聚會一堆，很多事情很忙碌的生活。但這只是雙子座希望呈現的表象。真正的雙子座內在可能非常寂寞，只有透過在網路世界中找到自我的價值。現實的生活讓雙子座喘不過氣，都是為了有生活的素材。

▍金牛座／開心時才想發文

只有開心時才會活躍於社交網路中，悶騷的金牛都會變得像花蝴蝶一樣。與你在現實生活中接觸的金牛座會有不一樣的表現。很少在網路上宣洩自己的情緒，如果要舒發，都是針對性，只想給予某人或某些人看到，並不是希望在網路上，展現自己不冷靜的一面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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