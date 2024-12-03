2025生肖財利運勢(上) ／牛逢低布局、兔要守成、他上半年旺下半年要謹慎

2025乙巳蛇年只要做好準備，布好風水局，則要財有財，要名有名，要事業更有機會獲得事業的興盛繁榮。

《十二生肖財利運勢》

▍鼠／正財入袋 留心AI題材

正財星氣勢旺盛的蛇年，可以用「有利可圖」形容老鼠們的流年運勢。再加上正財星和官貴星處於同一個氣場位置，因此絕對是個有機會展現企圖心的流年，可以開拓夢想中的事業版圖，積極營造預期中的財富，不過由於「財源吉星」相對弱勢，因此唯有對自己的事業與發財機會給予轉變的策略與管道，豐盛的正財星才會如期入囊，而學習是最為理想的管道。

對於投資求財而言，研發性與未來發展性強烈的標的絕對值得關注，AI就是其中之一，另外小型金融股也值得投資。市場的氣氛十分重要，這樣的一年不在於如何賺錢，而在於如何布局，因此春天只要回檔都值得承接低點。

▍牛／逢低布局 耐心等反彈

財源吉星身影雖然明顯，但財利吉星氣勢並不理想，這一年的投資求財重點將會架構在低買的策略上。每一次急跌都會是理想的介入機點，耐心等候反彈再順勢調節納財。在商場上想要財運好，目標和策略的設定就十分重要了，其次就是真正到位的學習。最值得提醒的是，不論是商務買賣，還是股市投資求財，想要贏就得嚴格遵守既定的紀律與節奏。

整體而言，牛族們的財利運勢以冬天為旺，秋天是布局天，春天短線靈活運作，夏季炎炎多看少動作。投資標的宜以通訊電子概念股為先，鏡頭光學次之，AI概念依舊值得關注。由於主要財利出現在區間，因此就線論線是智者之舉。

▍虎／上半年財運旺 下半年要謹慎

文昌星就是文財神，也是源源不斷生財的偏財源吉星，再加上偏財祿吉星也同步，老虎們的流年財利運勢想不旺都難。不過還是需要提醒的是，由於在太歲星的能量結構中，出現老虎們的劫財星，雖然這顆星曜的氣勢並不強，不過「小星成不了勢，卻可以壞事」，因此老虎們除了要讓亮點更明亮之外，只要落實「化劫財為生財」的策略，今年的旺財大業將會多了個好幫手。

整體而言，老虎們的財利運勢以上半年為佳，下半年則宜謹慎理財。投資標的也最好依據市場消息面引動，且具未來性的類股為佳。能源、電池、光學、AI、資產等概念股值得密切關注。

▍兔／財富煙花絢爛 守成為要

正財源吉星照拂，而正財祿吉星也同步明亮，這是個大利開疆闢地挖掘金銀寶藏的一年。機會雖然多，不過還不及兔子們主動出擊後的延伸性火花。換個角度來說，乙巳年運勢上的金錢配額是充沛的，但缺少了開創後的延續性拓展，充其量也只不過是天空上的煙火，亮麗了，就亮麗了。因此如何守成成為了最為需要的策略概念，如此看來儲蓄型的商品最適合投資了，而房地產就是最值得考慮的存錢標的。

整體而言，兔子們的財運以夏天最旺，而收成容易出現在3月與9月，屆時見好便收。畢竟進了自己的荷包的錢，才是真正的財利。投資標的，儲蓄型、蛻變型的公司是好標的，而不動產與營建類股也適宜投資，另外能源概念股是AI之外的另一個當紅炸子雞。

▍龍／富貴曲中求 結盟更有發展

「寧向直中取，莫向曲中求」是姜太公渭水釣魚回答周文王的一句話，說的是堂堂正正做人，光明磊落做事。聽起來十分正道，但下一句更有意思，那就是「不為金鱗設，只釣王與侯」，意思是說「我不為金貴的魚，只為王侯將相」，這明明就是又大又高明的「曲中求」。

對於龍族們在2025乙巳蛇年的財利運勢而言，就是這樣。換個方式呈現，那就是「寧可曲中求，不向直中取」，讓龍族們發財的不會是「直接財利」，對企業龍族是異業結盟，一般龍族則是學習更多賺錢的本事。

整體而言，龍族們的財運以秋冬為佳，春夏宜謹慎理財。投資標的：金融概念、營建類股、AI PC、AI手機、高速傳輸等。

▍蛇／觀念要創新 秋天進場最好

犯太歲在傳統習俗上是件不得了的事情，因此安太歲成為了一種寧可信其有的必須。整體而言，2025乙巳蛇年與其說是蛇族們的財運好，不如說是財源吉星給予充沛的能量，因此這一年的投資求財，賣得好，不如買得好。換個角度來說，對於商務蛇族來說，這一年的賺錢重點在於創新。對於一般蛇族來說，也有必要跳脫習慣的理財觀念。

(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

整體而言，蛇族們的財運以秋天最旺。春天短線運作持盈保泰，夏季低接，秋季初調節納財整理籌碼，秋末冬初分批進場，等待開春收成。

投資標的宜以不動產為佳，資產、生活穿戴、運通、ETF等概念標的值得關注。財利出現在短線，急漲與急跌是絕佳賺錢機會。

(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)