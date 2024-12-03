2025生肖財利運勢(下) ／羊需要投資紀律、狗布局不動產、他不是大好就大壞

2025乙巳蛇年只要做好準備，布好風水局，則要財有財，要名有名，要事業更有機會獲得事業的興盛繁榮。

編輯推薦 2025生肖財利運勢(上) ／牛逢低布局、兔要守成、他上半年旺下半年要謹慎

《十二生肖財利運勢》

▍馬／堤防劫財星 聚焦AI

與其提醒馬族們「謹慎理財」，不如謹慎提防「劫財星」的干擾，而最好的策略就是「化劫財為生財」，就從學習與模仿開始，然後才是借力使力。

從太歲的流年氣息中充滿財利吉星的身影，以及財源祿星旺盛的活力看來，這是個典型的「智慧生財年」以及「行動旺財年」。代表的是，馬族們不要限制自己活絡的思維，天馬行空的創意，躍躍欲試的企圖心，以及很想賺錢的念頭，這是個「不是得到，就是學到」訊息強烈的流年，代表的自然是Just do it。

整體來說，馬族們的財運以秋天最旺，不過是收成期；夏天最為活絡大利積極運作，春天是調整換手期，冬天則是沉潛低接期。投資標的容易出現在研究開發具未來性的高科技標的上，與AI相關的標的值得投資，還有飲食、食品類，另外貴金屬也是理想標的。

▍羊／借力使力 投資要有紀律

財源吉星照拂的今年，財利運勢自然是活絡的。只不過，此顆「財源吉星」處於一種「借力使力」的狀態。也就是說，羊族們的財運需要透過合作或模仿與學習，才有機會大放異彩。共創多贏就從合作開始，而最好的策略還是以共同組建賺錢團隊為佳。

對於個人的投資求財來說，最重要的賺錢原則就是定好計畫，並且以「守紀律」的態度依照計畫行動。獲利賣點，調節獲利不猶豫。停損訊息出現了，認賠了結不要遲疑。承接低點出現了，進場布局順勢而為。

整體來說，羊族們的財運以冬天最旺，秋天布發財局，夏天宜保守，春天階段獲利與營造區間財利。投資求財宜以市場趨勢概念股為主要標的，AI相關的概念股、先進封裝與共同封裝光學元件、高速傳輸、金融與營建類股。

▍猴／以名帶利 注意風水布局

名大於利的時候，需要聚焦的就是名，擁有更強大、亮眼的名，最終可以轉化為豐沛的財利。

雖然2025乙巳蛇年的太歲為猴子們帶來了正財星，但由於這顆正財星氣勢並不理想，同時又處於劫財星的勢力範圍，因此在許多好運的祝福下，還是必須提出謹慎理財的警示。雖然如此，還是可以借風水布局化劫財為生財，進而名利雙收。那就是在公司、店面與居家的玄關、迎賓位擺放綠色水土共養的銅錢草，隨身攜帶黃金虎眼一葉致富石。

整體來說，猴子的財利運勢以春天為旺，夏天收成，秋天謹慎理財或低接，冬天向上布局。投資標的宜以金融概念股、綠能概念股、電信、網通、AI、汽車電子概念股等。以及目前財報不理想，但可以看到超前部署的行動痕跡的公司。

▍雞／有策略合作 劫財化為生財

偏財星氣勢明顯，按例說這是個財運亨通，有利可圖的一年。就太歲五行結構角度來說的確如此，只不過太歲氣勢結構中出現了一些但書，唯有將這些但書實現了，財運亨通的景象才有機會實現。

首先，最好聚焦在如何經營事業，如何做出口碑，有了口碑財富將不請自來，因此對於雞族們來說，乙巳蛇年與其為錢奔波，不如以成就事業與名聲為底氣。其次是合作的部份，與其在防範劫財，不如張開雙臂與思維，用智慧來化劫財為生財，那就是有策略的合作。

整體而言，雞族們財運以春天最旺，但見好便收；夏天做好功課，秋天布局承接，冬天加碼為來年春天的財富布局。投資標的以民生概念、穿戴與通信科技、大宗物資、營建類股、消費金融概念股等為佳。

▍狗／布局不動產 借貸量利而為

偏財源吉星雖然是太歲星的贈禮，只可惜這顆偏財源吉星並不直接生財，而是徒有其表。不過也無須這麼悲觀，只要守住今年的流年財庫位，擺放「正偏財通吃黃金聚寶盆」，並且隨身攜帶「黃金虎眼一葉致富石」，不但可以提升財利運勢，同時也開啟了偏財源吉星生財的天然動力。一般狗狗們，還是將錢財擺放在不動產上為宜，或是投資具有題材性的營建股。由於家族性的消費頗盛，對於親友支借還是宜量力而為。

整體而言，狗狗們的財利以冬天最為理想，秋天低接布局，夏天逢高調節短線納財為先，春天區間運作，營造短線財利。投資標的以行動裝置、貴金屬、邊緣運算、金融、AI概念等為佳。

▍豬／不是大好就大壞 投資要守紀律

偏財星氣勢活躍的今年，對於豬族們而言將會是個忙碌的一年。只不過由於太歲星就是豬族們的偏財祿星，同時也是驛馬星，再加上豬族們處於沖太歲的情況，這一年的財利運勢反而容易進入大好大壞的狀態。

(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

整體而言，只要多了一個元素，就有機會化「歲破」為突破。這個元素就是「木星」，因此豬族們的財利運勢以春天最為理想，值得勇敢執行。夏天最為活躍，屬於收成的時段。秋天布局，收成在來年開春。投資標的宜以具有強烈未來的產業，如AI週邊、封裝、快速通訊與車用高科技類股。至於在策略上需要的是「守紀律」，買賣的訊息與位置出現了就不該猶豫。

(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)