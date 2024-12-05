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2025台灣國運卦象「水風井」！專家：資源不斷但需要小心

時報出版／ 文‧陶文
圖為國運示意圖。圖／AI生成
圖為國運示意圖。圖／AI生成

【水風井】是2025年台灣的國運卦象。

這一卦說的是穩定與耐力，穩定指的是《易經》說的「改邑不改井」，指的是就算改變城鎮，水井還是會待在原來地方，而搬家的時候，所有的家當都可以搬走，就是水井搬不走，因此也象徵生命的泉源與生活的中心。

另外【水風井】的意境在「辛苦有成」，因為早期沒有馬達的時候，想喝水就要到井邊打水，必須一桶一桶地打，一點兒也無法投機取巧，並且要很小心地打，因為只要粗心將水桶弄壞了，就沒水可以飲用。由此可知，【水風井】的卦象意境，既喜悅又謹慎。喜悅的是，擁有源源不斷的資源，就像喝不完的井水。謹慎的是，稍有不慎弄壞了水桶，只能望「井」興嘆了。

就卦象中的氣數排列角度觀察，發覺這口井並沒有獲得好的維護，而是讓村裡的人予取予求，井身依舊是自然的狀態，井的內部是泥土結構，再加上井底的汙泥愈積愈厚，如此看來這口井遲早會被掏光。

台灣是個寶島，具有源源不斷的資源，但在國際社會的角色卻十分微妙。雖然地域不大，在國際世界上的名號與地位卻不小。雖然其他村的人都想飲用這口井的水，但不敢強取豪奪。可惜的是，這口井的村人與領導，並沒有善用這口井創造衍生性的資產。

(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

幸運的是，今年所占到的國運卦是出現微妙轉機的【水風井卦】。從卦象中的氣數排列觀察，發覺卦象中的主事者，發出該有的作為，以經濟的改善與強化為主要施政策略。只不過由於這些策略出現了牽一髮動全身的現象，因此許多的政策不得不朝令夕改。再從【水風井卦】與民生有關，以及與土地有關看來，2025年台灣最需要規避的將會是危害民生的「優良政策」。

【水風井】的意境在於循序漸進，水一桶一桶地打，改革也是如此，急了，弄翻了水桶，打破了水桶，水就沒得喝了。而此種意境符合乙巳蛇年的轉變與建設，丙午馬年才有機會收成。

(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

風水

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