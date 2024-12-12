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蛇年「天赦日」只有這6天！向老天爺懺悔罪惡、求轉運別錯過

時報出版／ 文‧陶文
圖為拜拜示意圖。圖/ingimage
圖為拜拜示意圖。圖/ingimage

天赦日」顧名思議，那就是老天爺赦免世人小罪小惡，以及化解災厄轉好運重要的日子，一年大約只有6個，十分值得珍惜。

赦罪的「老天爺」對於道教來說，指的就是「玉皇大帝」，因此「天赦日」拜拜的對象就是「玉皇大帝」或泛指「上帝」。這是個十分隆重的日子，誠心懺悔自然是最重要，如有「上疏文」請務必遵循規矩，否則用心祈禱即可。而前往大廟拜拜或參與廟宇的祈福活動最不容易犯錯，也是最保險的安心策略。

誠摯建議，在過年前或新春期間安太歲與點燈活動的同時就預先稟報，或是報名參與神聖廟宇的殊勝活動，事先安排一整年「天赦日」的祈福相關事宜，可保一年家宅平安順遂，百厄不侵。

「天赦日」的由來。根據古書記載，「天赦日」就是「季節專氣」的日辰，例如春天是「戊寅日」，夏天是「甲午日」，秋天是「戊申日」，冬天是「甲子日」，這是季節中的「祿日」或「旺日」。這些都是當下季節的專氣日，因此生氣盎然，能量充滿，而掌管宇宙善惡的玉皇大帝，也才能夠大力地愛民如子，賜予世人宥罪赦過的機會與能量。對於消災化煞與祈福添壽來說，十分神奇靈驗，只不過還是要提醒的是，人生大事的嫁娶事宜，「天赦日」並不適用。

常聽許多人說，為什麼我遵循規矩誠心懺悔祈禱，但轉運的效果還是不如預期？

其實想掌握住老天爺所賜予的轉運機會日，赦免掉生活上的小罪、小過或小人，以及衰厄的運氣，還需要依照「天赦日」的日辰特質，再配合「奇門遁甲」時間與空間的並用，讓「天赦日」的消災解厄獲得天地自然的護持，而得到真正的轉運效應。（奇門遁甲詳細訊息，請參考陶文老師官網或加入LINE開心開運群。）

溫馨提醒，這一天祭拜的主要對象是「玉皇大帝」，一般宮廟的「天公爐」就是「玉皇大帝」的主爐。

2025是個奇特的流年，就連「天赦日」都與以往大不相同，乙巳蛇年一共有6個天赦日，其中有3個天赦日都和重要節慶同一天，此種機率非常低，代表今年的「天赦日」絕對要好好為自己、為家人消災解厄，添福壽，否則「錯過了，再等百年」。

天赦日與奇門遁甲開運的吉時和方位

1. 2025年3月10日，陰曆二月十一日，戊寅日。

奇門開運時間：

⑴ 巳時（9點15分至10點45分），方位：東南方、正南方、西南方。

⑵ 午時（11點15分至12點45分），方位：正北方、東北方、正東方。

2. 2025年5月25日，陰曆四月廿八日，甲午日。

奇門開運時間：

⑴ 卯時（5點15分至6點45分），方位：東南方、正南方、西南方。

⑵ 巳時（9點15分至10點45分），方位：正東方、東南方、正南方。

⑶ 未時（13點15分至14點45分），方位：正南方、西南方、正西方。

3. 2025年7月24日，陰曆六月卅日，甲午日。

奇門開運時間：

⑴ 巳時（9點15分至10點45分），方位：正西方、西北方、正北方。

⑵ 未時（13點15分至14點45分），方位：西南方、正西方、西北方。

4. 2025年8月7日，陰曆閏六月十四日西南方（太靈虛皇天尊同梵炁始素天君下降），戊申日。

13點53分立秋節後「天赦日」（錯過了，再等百年）。

奇門開運時間：

⑴ 辰時（7點15分至8點45分），方位：西南方、正西方、西北方。

⑵ 巳時（9點15分至10點45分），方位：東南方、正南方、西南方。

5. 2025年10月6日，陰曆八月十五日，戊申日，中秋節。

最強轉運日，錯過了等百年。

奇門開運時間：

⑴ 辰時（7點15分至8點45分），方位：西南方、正西方、西北方。

⑵ 巳時（9點15分至10點45分），方位：正北方、東北方、正東方。

(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

6. 2025年12月21日，陰曆十一月初二，甲子日。

天赦日，冬至23點1分，錯過了，再等百年。

奇門開運時間：

⑴ 辰時（7點15分至8點45分），方位：正南方、西南方、正西方。

⑵ 巳時（9點15分至10點45分），方位：正西方、西北方、正北方。

(本文摘錄自《2025蛇年開財運賺大錢：奇門遁甲易經論股鎖定最佳獲利點，奇門基因風水造吉財運滾滾來》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天赦日

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