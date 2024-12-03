紫微卡牌占卜：我想轉換跑道…請問哪個行業比較適合？

我想轉換跑道，不知道哪個行業比較適合？

這一題比較簡單，可以單純就目前的運勢情況以及你自己的需求，去做判斷適合你的工作跟行業。

在選擇行業時是有些技巧的。一般來說，我們會用銀行業、文教業、服務業、上班族等很概略的說法，甚至傳統的命理會用屬金、屬火等陰陽五行的觀念去看待行業，但這其實會產生很多問題。以銀行業為例，到底是銀行行員還是業務員？ 是銀行的保全還是銀行清潔人員？ 或者，是財務分析師、銀行家？ 所以這種說法實在太過籠統。

再者，利用所謂的五行去分行業更是可笑的說法。古時候的執業環境很簡單，所以能夠利用五行來作區分，但是即便如此，也常常出現可笑的分類，例如餐飲常被判斷為需要火，因為煮東西要用火，但是餐飲業要的是人來人往，應該是要水才可以，所以這些職業的分類都是很古板而且落伍的觀念了。

舉個例子，現在做電商需要懂資訊、懂美術，還要有知名度，這到底要算是五行中的哪一行呢？ 紫微斗數的分析更精確，我們只需要記得，挑選行業要找的是工作內容，要看實際的工作項目跟工作狀況，再利用紫微斗數原本的設定，就可以找出適合自己的工作。

A解

主星牌可以說是代表我們對工作的態度跟想法，也可以說是我們對工作的期許，這個期許往往會跟我們對自己的了解有關，例如你會知道自己喜歡旅遊，可以從事旅遊業，當然也有可能會陷入自以為的情況，事實上不見得真的適合你，這時候長生牌會將我們拉回現實，所以我們可以依照主星、輔星的組合去判斷是哪一類的工作，再利用長生牌來作變化、判斷。

這裡的主星牌抽到的是廉貞天相，代表著適合人際好（廉貞天相都是人際關係的桃花星）、願意在外奔波、喜歡與人相處，並且有活力、創意的工作，最好是可以在大公司上班，但是又要有自己的自由。由於是正牌的廉貞天相，因此必須是正當的工作，這樣看來，大公司的行銷創意部門、需要協調各部門的整合職務，甚至保險業務都是很適合的。

輔星牌抽到的是化祿，代表你若從事跟主星牌顯示的工作再適合不過了，更重要的是會賺到錢！ 若是抽到倒牌的化祿，則表示剛開始會不太順利。由於牌卡預測的時機通常是三個月到半年，所以可能前半年會比較辛苦。

長生牌抽到的是胎。說明了現在就可以開始準備，籌畫轉換跑道的事情。

B解

武曲貪狼是會想要獨當一面甚至創業的雙星組合，不但有才幹、有人緣，也有賺錢的企圖，因此你需要的是一個可以展現才華跟能力的工作，需要開創市場、需要專業技能，或者是需要人緣的工作都非常適合你。可惜這裡抽到的是倒牌，表示雖然你自己覺得沒問題，實際上卻辦不到，這時候就需要看看輔星牌是否能給予幫助。

輔星牌抽到的是化忌，而且是正牌的化忌，更加表示會有什麼不足的地方。

武曲貪狼雙星如果遇到四化，都是以排列在前面的那顆星為主來看，這裡說的就是武曲了。

如果問事的人希望創業，其實是不太適合的，因為理財能力不好；若是單純當上班族，則需要了解剛開始的薪水可能會不如預期。

長生牌抽到的是墓，表示短期內狀況相當穩定，不會改變。也可以說，如果要創業要先存點錢（墓有財庫的意思），若是想找上班的工作，則大概需要九個月的時間。

C解

天同代表的是赤子之心跟桃花人緣，也代表慵懶的美女。就工作來說，抽到這張牌代表你適合教育、文化、服裝方面的工作，或是簡單優雅的餐飲店。注意，不是人來人往生意洶湧的那類型店家喔。你也適合服務業，但是最好是要跟文化、吃喝有關係的。

輔星牌抽到的是化祿，這表示可以順利找到這一類的工作，並且會做得不錯。

長生牌抽到的是長生，代表事件的發生。根據長生的牌面數字，可以解釋成一個月內就會有好的新工作出現，加上天同是懶散的星曜，所以新工作應該是舊朋友所介紹。

D解

換行業的問題，當然是要對應主星顯示你適合怎樣的行業，並依照個人的條件以及能力去選擇。

主星牌抽到的是正牌的紫微天相，紫微有社會地位、名望以及品味的意思，天相也帶有品味以及人際關係的意義，因此時尚創意設計以及跟人有關係的行業，例如直銷、高級理財專員、高級車銷售員或珠寶銷售，都是適合你發展的行業。

(本文摘錄自《紫微攻略．牌卡占卜：紫微斗數占卦50問＋星曜解密（二書全彩圖解》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

輔星牌抽到的是紅鸞，更加表示需要人緣，最好是異性人緣與市場。

長生牌抽到的是胎，而且是正牌的胎。表示只要加以計劃並醞釀機會，就能成就一番事業。

(本文摘錄自《紫微攻略．牌卡占卜：紫微斗數占卦50問＋星曜解密（二書全彩圖解》，時報出版，未經同意禁止轉載。)