紫微卡牌占卜禁忌曝！一事不二問、不能問「這種事」

紫微牌的占卦禁忌

無論東西方，在開始任何占卦模式之前，都需要靜心，這是因為占卦用的是天人感應，也就是是靈魂要與天地進行溝通，因此靜心是很重要的。各類型占卦都會在開始前有某種安定的儀式，例如塔羅牌是用冥想，易經占卦會默念問題，甚至有所謂「求卦神」的神咒。這裡我們建議先在心裡想一個數字，例如「三」，然後將問題默念三遍，同時洗牌三次，接著就可隨機抽牌。若覺得麻煩，也可以在抽牌時，專注心神在想問的事情上就好。

占卦時，必須要注意以下幾個禁忌與注意事項：

1.不可嬉鬧。

2.避開吵雜的環境。

3.已知的事不可問。

4.一事不二問。同樣的事短期內（一個月）不二問。例如，「某人是否愛我」與「我們是否會結婚」算同一個問題。 (本文摘錄自《紫微攻略．牌卡占卜：紫微斗數占卦50問＋星曜解密（二書全彩圖解》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

5.作惡之事不能問。例如，這次搶劫會不會順利。

6.問題越清楚明確越好。例如，問「是否會有錢」及「下個月業績如何」，後者

的答案會更趨向精確。

7.盡可能問三個月內的事。唯有能力優異的占卦者，才能推算到更長的時間。

(本文摘錄自《紫微攻略．牌卡占卜：紫微斗數占卦50問＋星曜解密（二書全彩圖解》，時報出版，未經同意禁止轉載。)