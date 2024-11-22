下周一2024最後水逆到！五大星座成重災區…溝通不良、車關、損失金錢

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聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為車關示意圖。圖/ingimage
圖為車關示意圖。圖/ingimage

2024年11月25日～12月15日是2024年最後一次「水逆」(水星逆行)，這段時間會讓人們有古怪而明顯的行為，有的還會造成生活上的混亂。狀況好的會讓人很有創意、很有活力，狀況差一點的，可能頭腦混亂、昏昏欲睡，焦慮或難以專注。因此不妨來看看這次水逆，清水孟國際塔羅小孟老師臉書指出影響最嚴重的五大星座有哪些？

TOP 5 巨蟹座／容易說錯話引糾紛

巨蟹座本身很容易收集資訊，所以水逆期要小心會有資訊錯亂而焦慮的情況。另外要留意感情方面，水逆可能出現話說太快，說錯話，使得伴侶感覺不受重視，而有口角出現。巨蟹座喜歡四處交友聯絡感情，但本身又不太安定，而可能出現情緒化或耐心不足的情形，特別是與朋友溝通時亂說話，八卦問題引起的誤會糾紛，同時還要注意外出時，因為交通而受傷。

TOP 4 雙魚座／好人緣消失 損失金錢

雙魚座這次要留意各面向。平常就很重視人際關係，所以要留意與他人的和諧關係，別做過多的評論，小心被人當成批評對方。當然平時人緣好，可以間接得到許多好事，而水逆期間可能會讓這些好運氣流失，原本得天獨厚的條件，可能會短暫流失，為人處事一反常態，讓身邊的人會有吃驚的情況，不可抱持恃才傲物的心態，需要更謹慎。而若有電子交易，網購平台買賣，金錢契約之類的，要當心，避免設備出問題而有重複扣款的現象。

TOP 3 處女座／吹牛被識破 溝通有礙

處女座做事積極有效率，水逆期間要留意凡事別太衝動，要冷靜一下再下決定。尤其是說話太衝，不經思考，容易引起別人誤會，心思不夠細膩，太過衝動，承諾不切實際，過度大膽所引起的糾紛。雖然想像力會變得比較豐富，但同時也是想得多，會有想要不勞而獲的念頭，誇大吹牛的情況也要留意，避免被人識破而互有不滿。還需要留意跟另一半的相處情況，會有溝通上的問題，時好時壞，這期間就別太過要求對方，不如意的事也別太過挑剔。

TOP 2 天蠍座／注意車關 當心大額投資

天蠍座個性善良，熱心助人，在這次水逆期間，可能會在思考不周慮，或精神不良的時候出現。特別是在金錢跟權力方面，有大筆金額投資的，或是決定重大決策時，不妨先緩緩或多討論後再決定也不遲。此外也有自己過多幻想，活在別人製造的假象中而不自知。同時在交通外出時，要注意車況及路況造成的意外，特別是跟電子設備相關的工具。

TOP 1 射手座／有口難言 被人誤解

射手座是個可靠，又有領導特質的星座，這次水逆影響射手座的溝通情況。在訊息、知識的理解與吸收方面，都算正常，但就是會有話說不清，意見表達不夠精確，回答他人的問題，容易讓人誤解、讓人納悶的情況。使得身邊朋友會有不相信或懷疑真假的言論出現，當然家庭兄弟姐妹，也會感覺射手座本身有不太可靠行為表現。如果還在學的學生或準備考試的，有思維表達不清晰，學習效果事倍功半，甚至有成績倒退的可能。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水星逆行

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