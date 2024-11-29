金錢靈氣療癒自我！從尾椎「海底輪」消除負能量…你會更富足

使用金錢靈氣療癒自我

一般來說，有嚴重金錢問題的人通常將這些問題的負面影響積聚在海底輪，也就是脊椎底部的能量中心。因此，大部分金錢靈氣療癒都聚焦於海底輪，將能量集中於此處。這有助於個人更好地與大地連接，感覺踏實，並有效處理金錢問題。

能量感知力強的人會注意到，很多需要金錢靈氣的人的海底輪都較弱，需要很多支持。由於海底輪位置靠近人的私密部位，通過媒介或遠距方式傳送金錢靈氣給他人可能會更容易。

1. 為他人使用金錢靈氣

可以通過以下媒介：將手放在對方的相片上，或是放在一件代表對方的物品上，或者拿一個玩偶（如一個泰迪熊）來進行遠距離傳送。然後，以金錢靈氣療癒的方式發送能量。

通過觀想：想像對方就站在你面前，讓他沐浴在金錢靈氣的能量中。你只需要通過頭頂上方，將金錢靈氣發送給被療癒者。

2. 為自己使用金錢靈氣

當使用金錢靈氣為你的海底輪進行療癒時，你可以將雙手放在腹股溝處以傳送能量。此外，也可以將雙手放置在自己的骶椎位置，以此療癒那些承載了眾多過往問題的背部區域。

當使用金錢靈氣來接收豐盛的能量並開放自己接受金錢流動時，舒適地坐下或站立，張開雙臂於身體兩側，掌心向上。觀想金錢靈性能量正從張開的雙手進入你的內在，深呼吸，吸入金錢靈性能量，保持這個姿態並繼續深呼吸。完成後，請記得說：「謝謝你。」

製作金錢磁鐵（ Money Magnet）

金錢磁鐵是用來吸引金錢的物品。請注意，這方法絕不保證中樂透或瞬間暴富。這是幫助你加強金錢的振動頻率，和清除周圍與金錢相關的負能量。

找一個物品作為你的金錢磁鐵，最理想的是可以長期攜帶在身上的，例如一條項鏈、一個別針、一個戒指或一對耳環。

製作金錢磁鐵的流程： 1. 先淨化物品。 2. 說明你的願望。 3. 為物品傳送金錢靈氣。 4. 祝福物品。念誦：「我現在用金錢的靈性能量來祝福這個物品，讓它顯現出最好最高的實相。謝謝你。」現在，你可以戴上這個物品。每當覺得有需要，或者有了新的意圖時，再為它注入能量。

金錢靈氣盒（Money Reiki Box）

靈氣寶盒（reiki box）或顯化寶盒（manifesting box）是很多人都使用過，並獲得很棒效果的一個工具。我們同樣可以使用金錢靈氣，注入盒子去製作金錢靈氣盒。製作一個金錢靈氣盒類似於製作金錢磁鐵，只需將物品替換為一個小盒子，最好能親自裝飾。這個盒子無需過於華麗，比如使用普通的鞋盒就可以。

靈氣寶盒的流程： 1. 先淨化盒子。 2. 裝飾盒子。 3. 寫下意圖。 4. 為盒子傳送金錢靈􅭳。 5. 祝福盒子。念誦：「請讓它實現一切，以顯化最高最好的實相，謝謝你。」

當擔憂金錢問題時，你可以把憂慮寫在紙條上，並將其放入一個盒子裡，相信宇宙或神聖的力量會守護它們。定期地檢查這個盒子，並移除那些已經實現的願望紙條。例如，你可以寫下這樣的紙條：「請照看我的車子貸款。」當這件事處理完畢後，在原紙條背面寫上表達感謝的話語。接著，你可以選擇燒毀這張紙條或用其他方法處理它。

世界金錢冥想（ World Money Meditation）

此冥想是一個美妙的能量貢獻方式。這裡所描述的僅是一個簡單的大綱，讓我們開始─其餘的則有待你的想像力和遠見來補充。

舒適地坐下或躺下，深呼吸幾次。觀想地球，想像金錢靈氣的應用金錢靈性能量包圍並籠罩著整個地球，輕輕掃去貧困、貪婪、匱乏和唯物主義。讓金錢靈性能量像細雨般灑落，各種貨幣符號閃爍著金光，均勻分布給每個人─無論是貧窮的、飢餓的還是生病的人。觀想每個人都轉化了；每個人都得到豐足，飢餓的人得到溫飽。各機構都轉化為人性化的機構。每個人心中的世界都是和平的、幸福的，充滿愛。

(本文摘錄自《金錢靈氣：來自大天使的15堂豐盛課，調整自我意識與金錢間的能量流動，達到身心靈的平衡 》，時報出版，未經同意禁止轉載。)