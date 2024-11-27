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登峰造極！ 12月運勢大翻身的4生肖 蛇有意外結果、馬貴人來拉拔、第一名財運滾滾來

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
圖／pakutaso

人生運勢起起伏伏，高低交錯，大家都希望能夠登峰造極，成為人中龍鳳，在今年十二月之後，有幾個生肖將會異軍突起，翻轉運勢，讓自己脫胎換骨，一起來看看是哪幾個生肖。

第四名：

沉默冷靜的蛇寶寶，常會細細觀察周圍場景，也因為生性多疑，所以會鑽牛角尖，做起事情來充滿顧慮，容易躊躇不前，雖然生於憂患，死於安樂，但蛇寶寶的疑慮實在太多了，尤其是12月後，蛇寶寶要大膽一點，不要想太多，因為好運即將到來，勇敢做決定，你將能獲得意想不到的成果。

第三名：狗

做人率性真誠，喜好行俠仗義，打抱不平的狗寶寶，常常願意幫助弱小，替人出頭，這股精神也常被人奉為俠義之士，但是12月後，請狗寶寶多放一些心思在自己身上，因為運勢即將翻轉，如果想要考試或是求職，趕快趁這段時間好好努力，有機會考出好成績，或是找到理想的新工作。

第二名：馬

性格開朗又精力旺盛的馬寶寶，為了目標能夠不屈不饒，勇往直前，不管是什麼樣的挑戰，都會全力以赴，這樣的精神衝勁，一定要持續保持下去，到了12月之後，將會有貴人看到你的努力，願意給你機會，拉你一把，讓你更上一層樓，但記得不可恃寵而驕，才能讓這股運勢長久的延續下去。

第一名：虎

擁有雄心壯志的虎寶寶，充滿熱情與朝氣，他們走路有風，散發光彩，常常能在群體之中展露出與眾不同的霸氣，讓人心生敬畏，在十二月之後，運勢大開，特別是在工作事業上，有機會大展鴻圖，工作上會突飛猛進，一躍千里，滾滾財源也會隨之而來，所以請好好加油，未來將不可限量。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

運勢

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