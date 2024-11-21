小雪遇梅杜莎凶能量發威！命理師曝「有感走衰運」 揭化煞化災方法

明天周五(22日)進入小雪，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小雪是十二消息卦的坤卦，六爻全陰，又遇冥王星深藏，陰氣至極，容易夢見或遇見幽暗神靈鬼怪之事，且小人萌生，易產生不平衡的負面情緒，有一種想要掌控卻掌控不住的感覺，會自己跟自己過不去、反覆糾結，容易與人唇槍舌戰或遭受言語攻擊，建議當下停止回擊，先選擇離開，冷靜後再溝通。

邱彥龍老師強調，小雪期間這16天，受星象影響，九頭蛇梅杜莎凶能量發威，凡是進出口外貿、國與國間的合約容易受到限制，合作關係備受恐嚇、威脅而變質，個人方面要小心合夥人、客戶、夫妻間突然出意外或發生措手不及的變動而產生變化，特別是資金斷頭、金錢與情感間的不平衡，產生恐慌、害怕的情緒，也容易遇到言語霸凌、不道德的汙辱及令人厭惡與卑鄙的事情發生，戀愛挫折等等，嚴重會有想不開、輕生、情殺等憾事發生，建議可找信任的人說說話或暫時離開那樣的環境。

邱彥龍老師建議這段期間，可多拜土地公、地基主、包公、虎爺等，並多穿紅色、葡萄柚色、黃色、米白色的服飾，擺設『長方形、四方形』的幸運物、配戴『方形』的圖騰或玉石、硃砂、珍珠、黃寶石、和闐玉、翡翠等，可增加人緣、財運、貴人運、桃花運跟事業運、化煞化災，好運倍增。

由於小雪正式進入射手月，邱彥龍老師指出，對火象星座者來說，包含射手、獅子、牡羊在內都是一個加分的月份，但除火象星座外，還有雙子、雙魚、水瓶座等在內，在這個月溝通上比較容易出現問題，建議儘量減少對人惡言相向，建立彼此信任感很重要，同時千萬不要有借貸關係，只要能放過自己，提升智慧，都會受到幸運之神眷顧，讓財富與感情一起成長，未來光明。

邱彥龍老師指出，射手月對於育樂業、健身業、文化、股票、音樂、電影、運動賽事、彩券業、出生率、教育、旅遊、宗教、船務、運輸方面，都會有顯著的幫助。另外受木星、金星、火星、海王星旺運影響，淡海漁業、餐飲業、化學業、油業、酒業、宗教玄學靈性產業、律師法官司法業、銀行、金融保險、證券業、內外科醫生、醫美、藥業、黃金、印刷業、還有進出口貿易、婚喪喜慶業、活動行銷策畫、新聞傳播業等也都是走好運的行業。

但邱彥龍老師提醒，小雪期間工作方面容易出現兩種極端，一種是小人惡意中傷與攻擊，讓人有一種被困住的感覺，或因被陷害、事前溝通不良、隱瞞而導致一連串的問題發生，有走衰運的感覺，瞬間減少很多朋友與粉絲，但另外一半的人，則會覺得朋友與粉絲突然增加，創作靈感倍增、藝術天分也能充分發揮，有開悟覺醒的喜悅。

再來11月27日至12月16日遇水星逆行，容易遇到說話不算話、毀約或說說而已的情況，但影響不大，只是這種情況會反反覆覆發生，尤其在情感、財富、合約上面，要特別當心。

健康部分，邱彥龍老師提醒，小雪期間要注意心血管、血壓問題、中風、牙痛、肝病、感冒、新冠病毒、腸胃消化問題、性病、內生殖器出問題、肥胖、糖尿病、自律神經失調、呼吸系統疾病、恐慌、抑鬱、幻聽幻覺，還有腫瘤、抽筋、水腫、免疫系統錯亂、內分泌失調、頭痛、眼疾、脾臟、腎臟問題、過敏、甲狀腺、淋巴腺疾病、中毒、昏睡、全身僵硬、意外受傷等。

最後，邱彥龍老師引用《易林·豫之渙》卦：『文厄羑里，湯拘夏臺；仁聖不害，數困何憂。免於縲索，為世雄侯。』來總結小雪期間的整體運勢，在言語、文字、宣傳、行銷、物流、運輸方面容易受到束縛或限制，但切記這只是暫時被綁住的感覺，並非無法改變，先回到自身修練，冷靜面對，未來將會有一番作為。

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