金牛有話說不出、這星座不愛分享自我…12星座「最沉默寡言」排行榜曝

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聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的性格比較沉默寡言。圖／Ingimage
有些星座的性格比較沉默寡言。圖／Ingimage

有的人天生沉默寡言，不常表達。也有人一打開話匣子，就嘴巴停不了。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座是最安靜沉默的人。

第12名 雙子座

雙子座簡直可以說是「從嘴巴出生」的星座。他們一旦開口，便會滔滔不絕地說到心滿意足為止。

第11名 射手座

射手座即使碰到初次見面的人，也不會顯得拘謹，而且很懂得找話題聊。

第10名 牡羊座

牡羊座極具主見，他們喜歡大聲說出自己的想法，擺出「聽我說！」的態度。

第9名 獅子座

熱情又具領導力的獅子座，在聚會或社交場合中，總是處於談話的中心位置。

第8名 巨蟹座

感情用事的巨蟹座，一旦開啟話題，往往會不自覺地開始傾訴心事或煩惱。

第7名 天秤座

雖然天秤座喜歡交流，但他們更多時候擔任傾聽者。他們很清楚，傾聽才是維持良好人際關係的關鍵。

第6名 魔羯座

魔羯座在意時間和效率，他們多數只說必要的話，交代完事情後就結束。

第5名 雙魚座

雙魚座性格內向，讓他們聊天時有些畏首畏尾，擔心自己的話題不受歡迎。

第4名 處女座

處女座非常在意自己的言行，為了避免說錯話，往往選擇保持沉默。

第3名 水瓶座

水瓶座有著強烈的自我風格，是典型的獨行俠，他們滿足於專注在自己的事情上。即便與人交流，他們也不會多說無關緊要的話，沉默對他們來說，才是自在的表現。

第2名 金牛座

金牛座個性害羞、口才笨拙，雖然想參與話題，但他們往往擔心自己表達不當導致冷場。他們的沉默來自內心的擔憂，最終只能用微笑和點頭來回應，自己想講的事情，還是都悶在肚子裡。

第1名 天蠍座

奉行秘密主義的天蠍座，是沉默星座的代表。他們極度重視隱私，避免與人分享自己的想法或內心世界。即使參與談話，他們也僅僅充當聆聽者，或用一兩句話敷衍過去。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

日本 星座 社交

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