12星座男想婚關鍵？火象攜手向上、水象怕她跑了、風象在意「這個點」

結婚是終身大事，小倆口從情侶關係，會因為什麼原因，走到正式締結連理呢？日本網站「占TV」就將12星座，按照星象分類，看看星座的男性在考慮結婚時，會看中哪些要點。

火象星座男性（牡羊座、獅子座、射手座）

充滿熱情，且具有上進心的火象星座男性，希望結婚後能提升自身事業。他們決定結婚關鍵因素，在於「樂觀且積極向上」的性格。對於火象星座而言，婚姻是讓人生更上一層樓的機會，因此會避免與消極負面的人在一起。相反，他們會想和能夠時常鼓勵，並支持他們的伴侶共度一生。

土象星座男性（金牛座、處女座、魔羯座）

土象星座男性誠懇踏實，追求穩定。通常在還在戀愛初期階段，就在考慮結婚的事。他們決定結婚關鍵因素是「理性且價值觀契合」。只有能夠彼此同心協力，共同經營家庭，才能成為合適的結婚對象。不然，就算外表再出色，但要是金錢觀等基本常識不合，都會讓他們放棄結婚的念頭。

風象星座男性（雙子座、天秤座、水瓶座）

能言善道、且歡迎的風象星座男性，通常不容易走到婚姻這一步。他們結不結婚，看中的是「時機」。風象星座重視自己的生活節奏，無論是享受自由，還是忙於工作，都可能讓婚姻被推遲。然而，一旦他們認為時機成熟，便會與身邊合適的伴侶結婚。

水象星座男性（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

水象星座男性敏感且感情豐富，常常會擔心很多事情。因此要不要結婚，他們考慮的會是「不想讓其他男性奪走她」。當水象星座男性喜歡上一個人後，便會全心全意投入，時時刻刻為對方著想。而可能失去的恐懼，會促使他們急於結婚，告訴自己不能再拖了。

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