三星座容易衝動又後悔 雙子說話傷人、水瓶不計後果、他就是衝動本人

星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享三個容易衝動又後悔莫及的星座，建議參考太陽、上升和火星星座。

Top3 水瓶座／冒險性格 不計後果

愛冒險的水瓶座就是因為闖蕩的個性很強烈，常常忽略到了自己有沒有這項技術、忽略環境的危險，讓自己涉入險境，也讓別人為他們心驚膽顫。

Top2 雙子座／嘴快利舌 言語傷人

雙子座開玩笑會開過頭，說者無心但是聽者有意，這種調侃往往會造成雙子座在人際關係、感情關係中產生不少的矛盾與衝突。

Top1 牡羊座／慌張忙亂 顧此失彼

牡羊座就是太衝動了，身邊有人給予你的善意與勸告一定要聽一聽，做事情前也可以先問過其他人在做決定也不遲，否則一但做錯又會悔不當初。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。