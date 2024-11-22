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三星座容易衝動又後悔 雙子說話傷人、水瓶不計後果、他就是衝動本人

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享三個容易衝動又後悔莫及的星座，建議參考太陽、上升和火星星座

Top3 水瓶座／冒險性格 不計後果

愛冒險的水瓶座就是因為闖蕩的個性很強烈，常常忽略到了自己有沒有這項技術、忽略環境的危險，讓自己涉入險境，也讓別人為他們心驚膽顫。

Top2 雙子座／嘴快利舌 言語傷人

雙子座開玩笑會開過頭，說者無心但是聽者有意，這種調侃往往會造成雙子座在人際關係、感情關係中產生不少的矛盾與衝突。

Top1 牡羊座／慌張忙亂 顧此失彼

牡羊座就是太衝動了，身邊有人給予你的善意與勸告一定要聽一聽，做事情前也可以先問過其他人在做決定也不遲，否則一但做錯又會悔不當初。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2024年11月25日～12月15日是2024年最後一次「水逆」，這段時間會讓人們有古怪而明顯的行為，有的還會造成生活上的混亂。狀況好的會讓人很有創意、很有活力，狀況差一點的，可能頭腦混亂、昏昏欲睡，焦慮或難以專注。因此不妨來看看這次水逆，小孟老師指出影響最嚴重的五大星座有哪些？

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小雪為冬季的第二個節氣（陽曆2024年11月22日），標誌著氣溫進一步下降，但尚未達到大雪漫天的狀況，故稱「小雪」。此時晝短夜長，水汽漸轉為雪花，萬物進入冬藏狀態。對於現代人而言，小雪是調理身心的好時機，並可透過一些開運方法來增強運勢，為未來寒冬積蓄能量。這段期間飲食上應以「養腎防寒」為主，透過黑色食物的攝取增強體質，亦能帶來正能量的加持。

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