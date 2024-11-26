快訊

他曝「川普力挺加密貨幣」原因：趨勢不可逆！喊話台灣要跟上

圖輯／目標更務實 回顧COP29氣候峰會的12＋1天重點時刻

上市公司「可成科技」凌晨廠房大火 疏散60多名員工損失待查

誰是2025職場大贏家？處女專業被看見、魔羯穩紮穩打、這星座發光無極限

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享在2025年會是工作大贏家的三個星座 ，建議參考太陽和上升星座

Top3 處女座／專業精進 晉升契機

想必處女座已經有一件很擅長的事情了，而想要獲得更多的機會，就需要再深耕這件沒有人比你還強的事情，你也需要出面去帶領周圍的人，讓更多人認同你，才能創造更多的機會。

Top2 摩羯座／穩健提升 事業騰飛

想要成為大贏家一定要耐得住寂寞，「穩定」才是最重要的。一個「穩」就可以有明顯的提升，雖然會提升的有點慢，但是事業原本就是需要一個發酵期，需要累積、認同之後就會有更好的提升。

Top1 獅子座／職場發光

突破障礙

是金子就會發光，平常的獅子座本身就已經有一件很拿手的事情，但是聚光燈不會一直打在身上。接下來的獅子座將會被看見，只要好好把握幾會，像平常一樣發揮就好了，你本身是很有能力的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

三星座易被詐騙！雙魚常被洗腦、射手盲目樂觀、他「自以為聰明」掉長線騙局

《影后》們什麼星座？薛亞之旺夫巨蟹、潘茵茵自律魔羯、綠茶史艾瑪「這星座」

人生走鋼索…賭徒性格5星座！獅子賭上面子、射手愛刺激、他喊「下把一定贏」

狗嘴吐不出象牙！「5星座」說不出好話 天蠍攻擊力強、射手非常坦率

相關新聞

客廳、臥房無對外窗？命理師警告：恐影響事業擋財路「這招輕鬆化解」

命理師湯鎮瑋老師分享影片「錢潮似錦風水畫」，告訴大家一個NG風水，和解決的辦法，大家一起看看家裡是不是也有這個問題呢？

誰是2025職場大贏家？處女專業被看見、魔羯穩紮穩打、這星座發光無極限

星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享在2025年會是工作大贏家的三個星座 ，建議參考太陽和上升星座。

每日星座運勢／巨蟹訂定可行的目標 容易看到成效

2024-11-26牡羊座短評：今天容易與人起爭執。【整體運】單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在

不只臉帥！「台灣隊長」陳傑憲...摩羯五大特質成功不是偶然

最近「四爺」陳傑憲在12強賽的表現，不只讓全台灣為之瘋狂，更完美詮釋了為什麼摩羯座在關鍵時刻發光發熱。身為一個摩羯座的他，他用行動告訴我們：成功從來都不是偶然！

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作小心水逆 射手改1點桃花更旺

太陽進射手，大眾以高遠、長遠角度看待事情，適合做長期規劃及長程思考。週二水星逆行，容易回顧過往、重拾初心，感受懷舊氛圍。火星停滯在獅子，牡羊、天蠍略有不順的感覺，前塵往事浮現、憶起過往。眾人重溫老電影、昔日巨星，回顧經典片段。

對發票囉！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名「把握機會」：財富跟著提升

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人獲得老天爺的眷顧，得到一筆不錯的獎金，有人則是努力打拼，就能讓錢財如流水般滾滾而入，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。