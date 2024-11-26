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客廳、臥房無對外窗？命理師警告：恐影響事業擋財路「這招輕鬆化解」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為臥房示意圖。圖/ingimage
圖為臥房示意圖。圖/ingimage

命理師湯鎮瑋老師分享影片「錢潮似錦風水畫」，告訴大家一個NG風水，和解決的辦法，大家一起看看家裡是不是也有這個問題呢？

★無窗風水NG

客廳無窗

訴話說「明廳暗房」不是沒有道理的。很多房子為了多隔幾間房間出來，反而讓客廳沒有對外窗，這樣的風水會導致事業跟貴人運吃緊，錢途黯淡。

臥房無窗

如果臥房沒有窗戶的話會影響人際關係，夫妻之間感情失和。而且長期居住在空氣不流通的房間，對身體健康也不好。所以最好客廳跟房間都要有對外窗。

無窗解決辦法

如果客廳跟房間都沒有對外窗可以透過「風水畫」來改運，

這幅風水畫要包含幾個要素：

錢朝海景 財富席捲而來

山管人丁水管財，畫作要有河流或是海，能讓財運有好的改善。

繁花似錦 貴人提升亨通

花代表的是貴人、桃花， 可以貴通錢脈，所以花的元素也很重要，而無論是花園、花海甚至是瓶子裡插花都可以。

飽滿柑橘 吉利好運相隨

放比較吉祥的水果、作物都可以，像是米代表豐收、橘子代表吉利好運。

文公尺吉數

寬38公分有「財至」的意思

長48公分有「迎福」的意思

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

湯鎮瑋 風水

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