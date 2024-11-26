聽新聞
0:00 / 0:00
客廳、臥房無對外窗？命理師警告：恐影響事業擋財路「這招輕鬆化解」
命理師湯鎮瑋老師分享影片「錢潮似錦風水畫」，告訴大家一個NG風水，和解決的辦法，大家一起看看家裡是不是也有這個問題呢？
★無窗風水NG
客廳無窗
訴話說「明廳暗房」不是沒有道理的。很多房子為了多隔幾間房間出來，反而讓客廳沒有對外窗，這樣的風水會導致事業跟貴人運吃緊，錢途黯淡。
臥房無窗
如果臥房沒有窗戶的話會影響人際關係，夫妻之間感情失和。而且長期居住在空氣不流通的房間，對身體健康也不好。所以最好客廳跟房間都要有對外窗。
無窗解決辦法
如果客廳跟房間都沒有對外窗可以透過「風水畫」來改運，
這幅風水畫要包含幾個要素：
錢朝海景 財富席捲而來
山管人丁水管財，畫作要有河流或是海，能讓財運有好的改善。
繁花似錦 貴人提升亨通
花代表的是貴人、桃花， 可以貴通錢脈，所以花的元素也很重要，而無論是花園、花海甚至是瓶子裡插花都可以。
飽滿柑橘 吉利好運相隨
放比較吉祥的水果、作物都可以，像是米代表豐收、橘子代表吉利好運。
文公尺吉數
寬38公分有「財至」的意思
長48公分有「迎福」的意思
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言