太焦慮沒效率「每天多加班79分鐘」命理師簡少年教這樣做準時下班

你是否常常覺得，自己的努力沒有意義？明明工作得很辛苦，但一開始休息卻感到內疚，有罪惡感？每天在過勞疲憊的狀態下，找不到生活前進的動力。身為老師，我想告訴這樣的你，提升生產力的關鍵不是靠努力，而是保持平靜。

平靜提升效率，焦慮拉低表現

那麼，該如何做到保持平靜，讓生產力達到最好的狀態呢？在開始討論前，先來理解什麼是生產力。生產力主要指的是我們投入時間所獲得的工作產出，例如每天工作8 小時內，你能完成多少事，多少工作，或者取得多少績效，這就是我們的生產力。就像一臺精密的機器，若能保持最佳運行狀態，自然能提高效率。

加拿大的生產力大師克里斯．貝利（Chris Bailey）透過一年的研究，發現「平靜」是提升生產力的關鍵。他自高中時期閱讀《搞定！》一書後便對生產力產生濃厚興趣，畢業後展開了一系列實驗，試圖優化工作效率。過程中，克里斯察覺到焦慮不僅影響他的情緒，更大幅降低了生產力。他的研究顯示，焦慮會使工作效率下降16.5%。

焦慮讓你加班，平靜才能準時下班

假設我們每個人的工作時間是8 小時雖然在韓國、日本等地，甚至臺灣的人們可能會覺得：「沒有，我們比較奴，比較社畜，工時更長」，但就先暫且假設為8 小時。假如你因為焦慮而生產力下降了16.5%，那麼用這8 小時的工時換算，就必須花費9 小時19 分鐘才能完成原本的工作量。換句話說，假設每天固定工作8 小時，一旦陷入焦慮模式，就必須加班1 小時19 分鐘，但產出是不變的，仍是原本8 小時的量。

克里斯．貝利的研究發現，焦慮對工作的影響主要表現在認知能力的下降。焦慮並非只是手抖或腦袋空白斷片，而是指所有認知事物的能力效率下降。例如，你在發想一個案子或思考一個點子時，因為焦慮而更不容易想到；與人溝通時，因為急躁而無法好好交流；做決策時，因為焦慮而缺乏耐心，無法全面理解事情。這些種種因焦慮導致的認知能力下降，就是前面提到的效率下降16.5%，使我們每天需要多工作1 個小時才能達到原先的工作成果。因此，如果希望在每天工作的8 小時內完成份內工作，不需要額外增加時間的話，我們就更應該保持平靜。

忙著塞滿時間，反而焦慮上身

說起來好像很容易，實際上在保持平靜的過程中，會產生一些有趣的現象。許多人為了從焦慮狀態轉換到平靜，反而會產生一種特別的罪惡感。這種罪惡感源自於我們對工作的既定想法。例如：「我現在不急著做事，是不是正在浪費時間？」、「與其浪費這些時間，不如按部就班地往下做，還能做更多事」。

我相信很多人在生活中一定曾有這種感覺。例如，現在要等一件東西，需要花30 分鐘，不知道為什麼你就是會試圖將這30 分鐘塞滿。有時候甚至只是短短等待10 分鐘，我們也拿出手機拚命滑，或者打電話或處理其他事情，無非是希望這每分每秒都被充分利用到。

然而，你卻忽略了，將每件事情都塞滿，往往是最容易產生焦慮感的。因為你會更有意識地去在意時間，例如：「剩下2 分鐘，但我手邊的事情還沒做完」，或是：「還有2 分鐘，我會不會空下來又浪費了時間，我該做什麼？」陷入不斷產生的焦慮感中。

圖為休息示意圖。圖/ingimage

平靜不是休息，它是一種心態，讓你在忙碌中保持效率

所以，要解決罪惡感的關鍵方法，就是試著在平靜的狀態下完成手邊該做的工作，你就能省下不必要的1 小時又19 分鐘的時間。事實上，你所謂的浪費了這10 分鐘，浪費了那2 分鐘，可能加加減減算下來，你省了一個小時，或最少也省下19 分鐘。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

因此，練習讓自己保持平靜地去做好下一件事情的準備，並不是一個浪費時間的行為。我們可以把這時間稱做「平靜時間」。平靜時間是每件事情和事情之間的碎片時間，無論是10 分鐘還是30 分鐘，你可以什麼事都不做，因為保持平靜才能讓我們在工作上提早完成更多。

要知道，不僅焦慮會讓認知能力下滑，疲倦和忙碌也可能影響到你的認知能力。所以請不要覺得因為沒有充分利用每個碎片時間，或是沒有把碎片時間塞滿，而對自己或自己的時間管理感到很大的挫折，不是這樣的。如果你把時間花在讓自己平靜，例如深呼吸、活動一下身體，或是走出去看一看，這都是讓自己平靜的方法。即使只有短短5 分鐘，它帶來的平靜對效率的提升是非常巨大的。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)