快訊

鄭英耀駁高中生「心智不成熟」說法 賴士葆：真的有聽到官員說

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

聽新聞
0:00 / 0:00

太焦慮沒效率「每天多加班79分鐘」命理師簡少年教這樣做準時下班

時報出版／ 文‧簡少年
圖為上班族過勞示意圖。圖/ingimage
圖為上班族過勞示意圖。圖/ingimage

你是否常常覺得，自己的努力沒有意義？明明工作得很辛苦，但一開始休息卻感到內疚，有罪惡感？每天在過勞疲憊的狀態下，找不到生活前進的動力。身為老師，我想告訴這樣的你，提升生產力的關鍵不是靠努力，而是保持平靜。

平靜提升效率，焦慮拉低表現

那麼，該如何做到保持平靜，讓生產力達到最好的狀態呢？在開始討論前，先來理解什麼是生產力。生產力主要指的是我們投入時間所獲得的工作產出，例如每天工作8 小時內，你能完成多少事，多少工作，或者取得多少績效，這就是我們的生產力。就像一臺精密的機器，若能保持最佳運行狀態，自然能提高效率。

加拿大的生產力大師克里斯．貝利（Chris Bailey）透過一年的研究，發現「平靜」是提升生產力的關鍵。他自高中時期閱讀《搞定！》一書後便對生產力產生濃厚興趣，畢業後展開了一系列實驗，試圖優化工作效率。過程中，克里斯察覺到焦慮不僅影響他的情緒，更大幅降低了生產力。他的研究顯示，焦慮會使工作效率下降16.5%。

焦慮讓你加班，平靜才能準時下班

假設我們每個人的工作時間是8 小時雖然在韓國、日本等地，甚至臺灣的人們可能會覺得：「沒有，我們比較奴，比較社畜，工時更長」，但就先暫且假設為8 小時。假如你因為焦慮而生產力下降了16.5%，那麼用這8 小時的工時換算，就必須花費9 小時19 分鐘才能完成原本的工作量。換句話說，假設每天固定工作8 小時，一旦陷入焦慮模式，就必須加班1 小時19 分鐘，但產出是不變的，仍是原本8 小時的量。

克里斯．貝利的研究發現，焦慮對工作的影響主要表現在認知能力的下降。焦慮並非只是手抖或腦袋空白斷片，而是指所有認知事物的能力效率下降。例如，你在發想一個案子或思考一個點子時，因為焦慮而更不容易想到；與人溝通時，因為急躁而無法好好交流；做決策時，因為焦慮而缺乏耐心，無法全面理解事情。這些種種因焦慮導致的認知能力下降，就是前面提到的效率下降16.5%，使我們每天需要多工作1 個小時才能達到原先的工作成果。因此，如果希望在每天工作的8 小時內完成份內工作，不需要額外增加時間的話，我們就更應該保持平靜。

忙著塞滿時間，反而焦慮上身

說起來好像很容易，實際上在保持平靜的過程中，會產生一些有趣的現象。許多人為了從焦慮狀態轉換到平靜，反而會產生一種特別的罪惡感。這種罪惡感源自於我們對工作的既定想法。例如：「我現在不急著做事，是不是正在浪費時間？」、「與其浪費這些時間，不如按部就班地往下做，還能做更多事」。

我相信很多人在生活中一定曾有這種感覺。例如，現在要等一件東西，需要花30 分鐘，不知道為什麼你就是會試圖將這30 分鐘塞滿。有時候甚至只是短短等待10 分鐘，我們也拿出手機拚命滑，或者打電話或處理其他事情，無非是希望這每分每秒都被充分利用到。

然而，你卻忽略了，將每件事情都塞滿，往往是最容易產生焦慮感的。因為你會更有意識地去在意時間，例如：「剩下2 分鐘，但我手邊的事情還沒做完」，或是：「還有2 分鐘，我會不會空下來又浪費了時間，我該做什麼？」陷入不斷產生的焦慮感中。

圖為休息示意圖。圖/ingimage
圖為休息示意圖。圖/ingimage

平靜不是休息，它是一種心態，讓你在忙碌中保持效率

所以，要解決罪惡感的關鍵方法，就是試著在平靜的狀態下完成手邊該做的工作，你就能省下不必要的1 小時又19 分鐘的時間。事實上，你所謂的浪費了這10 分鐘，浪費了那2 分鐘，可能加加減減算下來，你省了一個小時，或最少也省下19 分鐘。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

因此，練習讓自己保持平靜地去做好下一件事情的準備，並不是一個浪費時間的行為。我們可以把這時間稱做「平靜時間」。平靜時間是每件事情和事情之間的碎片時間，無論是10 分鐘還是30 分鐘，你可以什麼事都不做，因為保持平靜才能讓我們在工作上提早完成更多。

要知道，不僅焦慮會讓認知能力下滑，疲倦和忙碌也可能影響到你的認知能力。所以請不要覺得因為沒有充分利用每個碎片時間，或是沒有把碎片時間塞滿，而對自己或自己的時間管理感到很大的挫折，不是這樣的。如果你把時間花在讓自己平靜，例如深呼吸、活動一下身體，或是走出去看一看，這都是讓自己平靜的方法。即使只有短短5 分鐘，它帶來的平靜對效率的提升是非常巨大的。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

加班 社畜 簡少年

延伸閱讀

面相決定命運！「這特徵」早年得志大富貴 志玲姊姊、大S都中了

男女老少都吃得開！4血型好人緣排行 O型值得依賴、第1名無距離感人人好

登峰造極！ 12月運勢大翻身的4生肖 蛇有意外結果、馬貴人來拉拔、第一名財運滾滾來

記得安太歲！明年蛇年「4星座4生肖」大沖煞超衰…恐失業、合約出包有財損

相關新聞

太焦慮沒效率「每天多加班79分鐘」命理師簡少年教這樣做準時下班

簡少年，新創科技界的國師、專業命理看相風水師，在他的新書《業力大腦》裡提到一個重要觀點。在強調努力與成就的環境中，大家普遍對於「休息是浪費時間」的觀念有很深的認同。但實際上，這正是讓我們陷入過勞與低效的原因之一。

出運了！2025運氣爆棚 雙子投資布局、水瓶調整方向、他「改掉1盲點」輕鬆一整年

星座專家Amanda老師和命理專家張盛舒老師在《命運好好玩》節目中分享三星座在2025年吉運強強滾，準備迎來黃金年，請參考太陽星座和上升星座。

福壽雙全！後半生最富足的「四大生肖」 財源滾滾來、家庭幸福又健康

12生肖各有不同，「搜狐網」列出4個生肖被認為是天生老壽星，在晚年時通常能夠享受到富足的生活、健康的身體及和樂的家庭，一起來看有誰上榜了吧。

家正婦好眼光！「錢都交給老婆」最佳老公Top3星座…林家正巨蟹衝第一

這些星座會將最大的軟肋交給另一半來表達他們的愛，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享婚後錢會給老婆管的三個星座 ，建議參考太陽、上升和金星星座。

12月生肖整體運勢解析！兔脾氣火爆、豬自信爆棚 這類人財運要當心

在新的月份，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

四生肖2025要安太歲！豬易吵架、猴遇愛情騙子、他最慘各種不順

2025年是乙巳蛇年，受太歲星影響，特定生肖運勢可能面臨挑戰，太歲星若與生肖相衝、相破、相害，生活中便可能出現阻礙，影響情感、健康、事業等方面的發展。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，2025乙巳蛇年四個生肖會受太歲星影響，可能會出現各類難關波折，要多當心防範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。