面相決定命運！「這特徵」早年得志大富貴 志玲姊姊、大S都中了

耳朵高的人反應快，像松鼠一樣靈活應變

比如，其實我們在面相中，可以看到一些富貴之人的特徵。第一個特徵是耳朵高聳。你可以觀察到，許多早年得志的人，他們的耳朵都是高於眉毛。根據古書的記載，這樣的面相表明他們的腎氣循環良好，腎氣迅速傳達到大腦，使得他們的反應速度很快。因此，這些人往往反應敏捷，能夠迅速調整。

這一點與松鼠在飛行中不斷調整姿態的情況相似。松鼠能夠安全降落，是因為在跳躍過程中，牠們靈活快速地調整姿勢，反應速度快，學習和理解也快。這讓牠們比一般人更容易早日成功。

編按：林志玲與大S都是明顯耳朵高的藝人。

大S就是耳朵較高的人。圖／摘自臉書

眉毛高的人運氣好，像松鼠一樣擅長計劃跳躍

第二個特徵與眉毛有關。再想想看，松鼠在剛開始跳躍時，會發現一些滑溜或脆弱的樹枝，這些情況需要牠們事先做好計劃。同樣地，人類的眉毛也與計劃能力有關。

你可能記得，我曾經在阿民節目中遇到過一位來賓劉萱，她的眉毛與眼睛之間非常開闊，中間可以放一到兩根手指。這種眉毛通常被認為是具有強大謀略能力的人的特徵。午馬老師也屬於這種類型。

因此，人們常認為有些人貴人運很好，或運氣不錯，其實是因為這些人在一開始就有完善的計劃。他們知道如何跨越困難，知道在中途需要哪些幫助，哪些樹枝或藤蔓能成為他們的助力，這些助力可能就是他們的「貴人」。

所以，當你的眉毛離眼睛很遠時，就代表你有高超的謀略和強大的事前計劃能力。

山根高的人行動快，像松鼠一樣果斷跳躍

第三個特徵是山根高。光有快速反應和謀略是不夠的，還必須有行動力。即使大腦接收到訊息，身體也要能夠迅速反應。具有強大執行能力的人，通常在面相上有高聳的山根。山根高指的是鼻梁挺拔，比眉骨還高，這樣的人擁有強大的執行能力。

面相學中，印堂代表思維能力，山根則代表執行能力。就像松鼠在跳躍時，能馬上調整姿勢一樣，山根高的人也能迅速做出反應，不會猶豫不決，更不會因猶豫而犯錯。他們的大腦和身體的協調能力非常出色，因此在需要迅速行動時，他們能夠快速做出正確的決定和行動，無需過多的思考。這種直覺能力和身體的靈活性結合在一起，使他們能夠迅速行動，應對各種情況。

如果你的耳朵高、眉毛高、山根也高，那麼恭喜你，你一定是富貴之人，能夠像松鼠一樣，每次都能完美地完成任務。這也意味著你學習快、理解快，並能迅速執行。

面相不佳有對策，計劃備案勝天才

但如果你說：「老師，我的耳朵低，眉毛和眼睛距離近，山根很塌怎麼辦？」首先，耳朵比較低的人不代表就比較笨，只是反應可能沒那麼快。

因此，你需要在事前做好更多的計劃，確保不用臨時應變。備案計畫充足，就不會在每次應變時都來不及，因為這些都是可以事前準備的。只要事前準備充分，最好將可能發生的問題都列出來，就能及早避免遇到問題時反應不過來，這很重要。因此，耳朵低的人一般來說偏計劃型，只是不屬於天才型。

急躁的人也要計劃，找到導師才能避免危險

第二個類型是眉毛和眼睛距離太近的人。這類人反應比較快，因為性格急躁，但缺乏謀略。以松鼠為例，如果牠沒有提前計算好，而強行跳躍，即使反應再快，中間差太多還是會掉下去。因此，我們建議眉毛和眼睛距離太近的人三思而後行，至少要有一個計劃。

我知道，對於性格急躁的人來說，制定計劃很難，因為他們做任何事情都討厭計劃，但切記至少要有一個計劃。或者你可以找到一個曾經做過的人，請他帶著你做，因為他可以幫助你避開可能遭遇的危險。這樣，你只需要在他的指引下，快速地把事情做好。

所以，找一個好的指導者或導師來帶領你完成任務，就可以省掉很多戰略和謀略的部分。

想太多不如做得好，專注一件事才能避免失敗

第三個類型是山根太低的人。山根太低的人一般來說執行力很低，想得多，做得少。他們總是想得比做得多。那怎麼辦呢？我的建議是「少就是好」。山根不夠高的人最怕想太多，因為他們可能同時有三、四、五、六個案子要做，或者有三、四、五、六個決定要做，這會讓他們陷入選擇困難症。如果能減少選擇，永遠把選擇限制在兩到三個之間，甚至最好只有一個選擇，將目標單一化，就能夠更好地完成這件事。

因為他們的執行力已經很低了，如果事情再分散，每一件都會做不好。所以建議他們少做事，把少量的事情認真做，慢慢地把它做好。這樣就能把所有的心思和執行力都集中在一件事上，至少能把這件事完成，不會遭遇巨大的失敗。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

成功不只是靠運氣，像松鼠一樣靈活調整才能抓住機會

從研究來看，成功的背後，往往不只是運氣而已。成功通常包含一開始就設定好的戰略，並且在過程中需要快速反應和調整能力。

這樣才能在面臨困難時，化險為夷，安全達成目標。因此，我們每個人若想提升自己的運氣，關鍵就在於掌握這些原則。

或許有一天，你能夠像松鼠一樣，在每一次的冒險中，都能安全地成功抵達目的，並享受到那顆美味的花生。如果你身邊有這樣的朋友，或許今天之後，你也能從他們身上得到全新的觀點和啟發。

(本文摘錄自《業力大腦》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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