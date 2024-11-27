快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 3優惠！黑五3C家電特價 無線聲霸折3900、75吋電視砍7千

交往4年多！邵雨薇被爆與吳慷仁已登記結婚 經紀人回應了

脱北者真實紀錄！活在北韓「沒有選項」的悲慘人生

金錢靈氣許願卡！財運、人緣、健康、工作…大天使實現你願望

時報出版／ 文‧白靈聖芬、子玄
圖為金錢靈氣示意圖。圖/canva
圖為金錢靈氣示意圖。圖/canva

金錢靈氣許願顯化卡是一種激發個人潛能和實現目標的方法。以下是一些具體的使用策略，幫助最大化這些卡片的效果：

⒈金黃色─金錢許願顯化卡

使用時機：

適合在財務規劃、投資決策或尋找增加收入管道時使用。

視覺化練習：

在安靜的環境中閉上眼睛，想像自己已經實現了設定的財務目標。感受那份成就和滿足，這種正面情緒會增強你實現目標的動力。

感恩日誌：

每天寫下至少三件與金錢相關的感恩事項，如感謝有穩定的收入源，這可以增加你的財富吸引力。

⒉ 粉色─人際關係許願顯化卡

使用時機：

在感覺社交障礙、職場人際關係緊張或尋求更多社交活動時使用。

社交技巧提升：

參加工作坊或閱讀書籍來提升你的交際技巧，這樣可以更容易地與人建立和諧的關係。

主動出擊：

不要等待別人來建立聯繫，自己主動去結識新朋友或與舊朋友重新聯繫，這有助於快速改善和擴展你的社交網路。

⒊ 綠色─健康許願顯化卡

使用時機：

在開始新的健康習慣、恢復期或需要增強體能以應對生活挑戰時使用。

身體健康：

設定的目標可能包括增強體質和提高精神狀態的穩定性。通過制定具體的健康計畫和目標，以改善健康和福祉。

進行心理健康照護：

進行冥想、正念練習或尋求專業心理諮詢，以改善情緒管理並降低壓力水準。

⒋ 紫色─工作與智慧許願顯化卡

使用時機：

在職業轉換期、求職過程或需要解決工作中的具體問題時使用。

終身學習：

(本文摘錄自《金錢靈氣：來自大天使的15堂豐盛課，調整自我意識與金錢間的能量流動，達到身心靈的平衡》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《金錢靈氣：來自大天使的15堂豐盛課，調整自我意識與金錢間的能量流動，達到身心靈的平衡》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

投資於個人發展和職業技能的提升，如參加線上課程或研討會。這不僅有助於保持競爭力，還能開拓新的職業機會。

提升溝通技巧：

通過學習如何更有效地表達自己的觀點和聆聽他人的意見，可以改善與同事和客戶的互動，提高工作效率。

時間管理：

優化工作和生活的平衡，通過有效的時間管理技巧，如使用時間管理工具或方法，確保高效完成工作任務，同時保留足夠的時間用於個人發展和休息。

(本文摘錄自《金錢靈氣：來自大天使的15堂豐盛課，調整自我意識與金錢間的能量流動，達到身心靈的平衡 》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

天使 社交 職場 金錢觀

延伸閱讀

倒吃甘蔗…「4個農曆生日尾數」早年坎坷、中年暴富、晚年健康長壽

棒球英雄大遊行！中華隊星座大公開…6人摩羯座、2星座掛蛋

記得安太歲！明年蛇年「4星座4生肖」大沖煞超衰…恐失業、合約出包有財損

2025四大生肖迎暴富 屬龍投資看俏、這類人注意「變圓滑」有利運勢

相關新聞

金錢靈氣許願卡！財運、人緣、健康、工作…大天使實現你願望

金錢靈氣許願顯化卡是一種激發個人潛能和實現目標的方法。以下是一些具體的使用策略，幫助最大化這些卡片的效果。

記得安太歲！明年蛇年「4星座4生肖」大沖煞超衰…恐失業、合約出包有財損

2025年就是蛇年了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有幾個生肖與星座大沖煞，需要點光明燈、安太歲，快來看看都有誰上榜。

每日星座運勢／天蠍要控管錢的用度 有破財的可能

2024-11-27牡羊座短評：戀情會起小風波。【整體運】一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對

棒球英雄大遊行！中華隊星座大公開…6人摩羯座、2星座掛蛋

12強棒球賽中華隊打敗日本首奪世界冠軍，精采好表現感動國人。聯合新聞網整理12強中華隊球員星座，意外發現這次奪冠隊中「土象星座」(金牛、處女、摩羯)、「水象星座」(巨蟹、天蠍、雙魚)的人特別多，包括隊長陳傑憲，這次共有6位摩羯座，而居然沒有任何人是「火象星座」的牡羊、獅子座。

工作超拚命四星座！「土象三悶」全中、另一個竟然是他？

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，職場上有四個星座職場超級認真打拚，將工作視為夢想與責任，超級拚命，永不輕言放棄。請同時參考太陽、上升、月亮星座。

大雪將至！命理師曝「1禁忌」別犯：帶衰整個冬季+來年運勢

一年一度的節氣「大雪」將於12月6日（農曆日期十一月初六）晚上23時12分來臨，命理師柯柏成表示，「大雪」是進入冬季後的第三個節氣，也是二十四節氣裡的第二十一個，這天不宜哭泣，否則會接連帶衰整個冬季，以及連帶來年的運勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。