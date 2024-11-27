記得安太歲！明年蛇年「4星座4生肖」大沖煞超衰…恐失業、合約出包有財損
2025年就是蛇年了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有幾個生肖與星座大沖煞，需要點光明燈、安太歲，快來看看都有誰上榜。
★屬蛇：計劃遇到阻礙
《犯太歲》
生肖蛇在工作上，計劃常常遇到阻礙，升職加薪遙遙無期，甚至可能有失業的風險。財務狀況也可能變差，像是投資失利或有意外的支出，切記不可以借錢給別人。
★屬豬：突發變故多
《沖太歲》
要注意工作方面，可能會有突然的變故，比如專案被臨時取消，讓你感到不安。財運有可能意外損失，尤其是高風險的投資。人際關係可能被誣陷或誤解，導致你的人際關係受到影響。
★屬虎：避免盲目跟風
《刑太歲+害太歲》
在工作上，可能會遭遇不公平的對待，像是被排擠或被分配不合理的工作，這會影響到你的職業發展和士氣。在投資方面，應避免盲目跟風，特別是不要輕信他人的話，這可能會面臨虧損的風險。感情要小心，可能會遇到舊情人或以前的朋友突然出現，讓你感到困惑和壓力，需要理性處理這種情感上的干擾。
★屬猴：投資需謹慎
《刑太歲+破太歲》
職場上，可能會被捲入辦公室的權力鬥爭，讓你感到壓力倍增，甚至影響到升遷機會。在財務方面，投資要特別謹慎，因為可能聽信朋友或同事的建議，投入一個看似有利可圖的項目，結果卻虧本，甚至損失更大。
《沖煞星座》
★獅子座
2025年，獅子座會遇到水逆和火逆的狀況，與金錢相關的溝通、合約、交易可能出現延誤或誤解，尤其是投資或購物時要特別謹慎，避免衝動購買或不必要的開支。
★牡羊座
2025年，牡羊座的財運在土逆和水逆期間可能會面臨較大的挑戰。避免進行大額交易或簽訂長期合約，因為這些事務可能會出現反覆修改或意外變數。不要亂投資。
★水瓶座
水瓶座要特別留意5月至10月的冥王星逆行，這將對財運產生深遠影響。這段期間的財務狀況可能會經歷轉變，尤其在長期財務計劃和資源分配上，需要進行更深入的反思和調整。
★雙魚座
2025年，雙魚座的財運會同時面臨土逆、水逆和金星逆行的困難時期。容易花在健康上花費變多，要小心心情起伏大，對人容易產生誤解。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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