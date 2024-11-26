《影后》真人版…3星座超會演！金牛裝貼心、射手裝深情、「第一名」對仇人也笑得出來

最近《影后》戲劇成為焦點，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分析，有3星座超會演，甚至能成為生活中，感情中的影后！就竟是誰呢？

Top3:金牛座

金牛座個性很壓抑，在職場中為了求生存會演出人人好的一面，會對老闆同事演出貼心的舉動，有時演過頭了，又會覺得自己幹嘛對人那麼好！因此金牛座是一位職場中絕佳的好演員，榮登第三名寶座。

Top2:射手座

射手座在感情方面與曖昧中人，會演出清純的模樣，有時會假裝失意忘記過去交了幾個人，當射手遇見心動之人會上演自己是全天下最真的人！吵架或分手時也會充滿戲劇性的分手橋段，讓人堪稱為愛情片中的影后得主。

Top1:摩羯座

摩羯座在各方面八面玲瓏，在公關方面摩羯座很會應付客戶、對待家人朋友。

此外對於難相處的伙伴同事，摩羯都能為了利益而展現笑容，只要利益消散，摩羯就會立刻變臉。因此摩羯座在各個領域對待不同的人堪稱資深與國際影后。

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