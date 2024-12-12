殺破狼星座／2025年財運最旺＆最慘TOP3 雙魚入不敷出、第一名生活極為富裕

2025年有許多世代行星會暫時轉換星座，海王星會在2025年3月30日進入白羊座，直到10月才又逆行回雙魚座。

土星則會在2025年5月25日進入白羊座，直到9月1日再度回到雙魚座，天王星則是會在7月7日暫時進入雙子座，直到11月8日才又退行回金牛座，木星則是會在6月10日進入巨蟹座，一直到2026年6月30日才又轉換到獅子座，同時2025年火星與金星會在年初時逆行，星相十分複雜，也使得整體經濟環境與社會變化更為劇烈，在整個大環境都不穩定的情況下，越快適應變化，才能在2025年獲得更多資源。

究竟2025年哪些星座最為富裕？哪些星座又最窮困呢？

參考：太陽星座、上升星座

金錢運最富裕：

第三名：金牛座

由於木星2024年5月26日進入金牛座的金錢宮位，金牛座在工作收益上獲得很多的改善，有些金牛座加薪了，生活寬裕許多，有些金牛座則是轉換跑道，待遇遠比過去的產業來得更優渥。

這樣的好運會一直延續到2025年的6月10日，甚至因為工作的穩定，未來好幾年都不愁吃穿。

同時，天王星也會在7月7日開始進入金牛座的金錢宮位，有些金牛座會開發一些小副業，陸陸續續有些零星的收益進帳，對金牛座來說不無小補。因此2025年金牛座可以好好思考開發副業或是兼職，可因此增加不少零用錢。

2025年對射手座來說，可能會在房地產上獲得許多利潤，金星在2025年1月3日進入射手座的家宅宮位，有的射手座會購買到物超所值的物件，或是繼承家族所留下的房地產或土地，而大吉星木星也將在2025年6月10日正式進入射手座的財務宮位，許多射手座可能會將資產變現，賺取高額的差價，這筆錢可讓射手座過上好幾年富裕的生活。

有些射手座則是在木星正式進入財務宮位後，因為工作的關係得到額外的分紅與配股，這些資產可以讓射手座還清許多債務與貸款，過著無債一身輕的生活。有投資習慣的射手座，下半年持有的標的指數會有不錯的成長，可選在適當的時機獲利了結，這筆錢可讓射手座過一陣子豐衣足食的生活。

射手座要好好把握2025年6月10日～2026年6月30日木星待在財務宮位的時機，處置掉一些閒置的資產，可換來極高的利潤。

第一名：天蠍座

木星自2024年的5月26日進入天蠍座的財務宮位，天蠍座可說是生活得極為富裕，特別是投資眼光會比其他人精準，會在對的時間買進標的，也會在最適當的時機獲利了結。

某些天蠍座會繼承或獲得一筆資產，經濟狀況突然一夕間暴富。某些天蠍座終於清償掉一筆貸款或負債，也可能會藉由保險，或是一些法律程序，獲得一些理賠，這樣的好運會一直持續到2025年的6月10日。

除了木星帶來的財運以外，2025年7月7日開始，天王星亦會進入天蠍座的財務宮位（雙子座），許多天蠍座經常會有零星的被動收益進帳，除了可以靠投資賺錢之外，還能接一些外快，天王星會在2025年11月8日暫時離開雙子座，因此天蠍座在2025年一整年的財運都很不錯。

金錢運勢最貧窮：

第三名：雙魚座

其實雙魚座在2025年上半年的財運不算差，金星2月4日會進入到雙魚座的金錢宮位（白羊座），在3月～4月時，金星會在雙魚座的金錢宮位逆行，3月還有一個日蝕發生在雙魚座的金錢宮位，金星在雙魚座的金錢宮位逆行時期，會使得雙魚座的物質慾望變得較為強烈，花在享樂方面的開銷會比平常還多。

不過金星是一顆吉星，即便再怎麼浪費，至少雙魚座手上是有一些資金的。然而5月25日開始，土星就會進入雙魚座的金錢宮位，許多雙魚座可能收入減少，須由奢入儉，經濟狀況開始入不敷出，甚至連帳單、貸款都無力支付，土星會限縮雙魚座的經濟來源，使得雙魚座從奢侈的天堂下墜。

9月1日後，土星將暫時離開雙魚座的金錢宮位，回到命宮，雙魚座需要開始收斂花錢的方式，因為2026年，土星會正式進入雙魚座的金錢宮位，雙魚座將會有很長的時間必須縮衣節食過日子。

第二名：獅子座

其實獅子座與處女座的命運有些類似，在2025年的1月3日，金星進入獅子座的財務宮位（雙魚座），同時在3月～4月時，因為金星在財務宮位逆行，會因為投資理財，獲得小小的甜頭，不過由於獅子座經過將近兩年土星的洗禮，對於理財這件事會有些警惕，賺夠了就知道該趕緊抽身，上半年的資金要落袋為安。

土星將在5月25日會暫時離開獅子座的財務宮位，使得許多獅子座可以暫時鬆一口氣，不再被財務問題困擾。然而土星尚未完全離開獅子座的財務宮位，它在9月1日會再度退行回去，若對財務過於鬆懈，土星還是會再度在下半年試煉著獅子座，提醒獅子座不要浪費金錢和精力在無謂的事物上，可能會使自己陷入債務、官非、糾紛之中，謹慎使用得來不易的資金，才不致失去比金錢更重要的東西。

第一名：處女座

其實處女座上半年的金錢運勢還不錯，金星自2月4日會在處女座的財務宮位（白羊座）待上4個多月，但金星與水星在3月～4月會同時在財務宮位退行，3月又會有一個日蝕發生在處女座的財務宮位，處女座容易受到金星的誘惑，上半年在投資市場上初嚐甜頭。

然而這卻是噩夢的開始，土星5月25日開始進入處女座的財務宮位，投資運勢就不再那麼吃香，有些處女座甚至融資投入投資市場，不但沒賺到錢，可能在短短幾個月內就負債累累。

土星會在9月1日後離開處女座的財務宮位，被土星肆虐後，很多處女座被套牢在高點，或是因此負債，對於投資理財須更為謹慎，不要過度沈迷在金錢遊戲中。

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