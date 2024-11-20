《影后》們什麼星座？薛亞之旺夫巨蟹、潘茵茵自律魔羯、綠茶史愛瑪「這星座」
最近Netflix影集《影后》大熱，劇情刻劃演藝圈女星們在光鮮亮麗的外表下，不為人知的辛酸面，女人們有相互扶持的友誼，也有相愛相殺的背叛疏離，也有。劇裡幾位女角有哪些星座的特質，來看看你有沒有共鳴？
▍薛亞之／巨蟹座 另一半的賢內助
雖然自己很有能力，但一旦結婚了，願意為對方放棄一切回歸家庭，幫助另一半的事業，照顧日常的生活，也把很多事情安排妥妥的。內在有很多情緒，但得知對方愛上別人了，會毫不猶疑的離開。會把朋友當成家人，也對於自己在意的人說過的話很在乎，很執著。
▍周凡／射手座 怕受傷容易逃避
怕愛不敢給愛，對於自己有天份的事情，雖然內心很重視，但卻表現不太在乎，很容易有自己的觀點，尤其對於自己的好友，會有過度涉入對方的生活。
對於對方作出不能理解的決定時，很常出現不能接受，甚至容易開口責罵。
遇到真愛時下意識的逃避，害怕受傷，也害怕自己會過於依賴別人。
▍潘茵茵／魔羯座 不能接受自己變老
無法接受自己曾經的美麗日逐衰老，甚至會有自以為還是很紅，其實內心很脆弱，很害怕自己無法受到喜愛。為了維持自己的好身材，會願意用很多時間去維持，對自己有要求，也對別人有要求。其實很刻苦耐勞，很想要維持自己的形象。
▍黎芯妮／雙魚座 為了愛情賭上一切
對於生活有自己的要求，有清晰的目標，雖然為了目標會不惜一切去做，但內心其實很受傷，很在意別人的評價。當遇到在愛情上的美好，可以在高點放棄一切，為愛情遠走他國。為了愛情即使賭上自己的事業也無怨你悔。
▍史艾瑪／水瓶座 全世界都不懂我
對於自己懷才不遇很感慨，尤其當自己的朋友因為背景而獲得資源，會因此產生妒忌，甚至有點憤世疾俗。對於要成功的想法，做出的方式有點不按牌理出牌，有時候會做了出格的行動。但對於自己想要的事情非常清晰，很難與人交心，會認為全世界的人都不了解自己。
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