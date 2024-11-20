冷靜理智…卻擅長「欺騙」的3生肖！狗為取公道、蛇不能得罪、第一名野心超強

一樣米養百樣人，社會上形形色色不同性格的人千奇百怪，每個人也都擁有各自不同的面貌，在十二生肖中，有幾位就屬於思緒冷靜，且懂得欺騙的狠角色，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：狗

忠厚老實的狗寶寶，做人真誠，做事敏捷，他們最注重公平正義，最好打抱不平，因此在大多數時候，都保有非常狹義的精神，但有時為了打擊邪惡，或是為了遠大的目標，狗寶寶會開始偽裝自己，用堅強的意志力，臥薪嘗膽，進行深謀遠慮的計畫，狗寶寶的欺騙不是想要害人，是為了取得公道，所以如果有一天，你讓狗寶寶這樣做，那麼自己就該檢討一下了。

神秘的蛇寶寶，天生就保有沉著冷靜的性格，遇到事情時常會一言不發，暗自默默打量，讓人猜不透他們的心思，可謂泰山崩於前而面不改色，如果是冬天夜間出生的蛇寶寶，更是沉默寡言，蛇寶寶最懂得伺機而動，明白危險與安全的界線，為了保護自己或攻擊獵物，會變得善於欺騙，讓你感覺不到他們的存在，等到時機成熟時，就會釋放出震撼的一擊，所以千萬不要得罪蛇寶寶。

第一名：猴

充滿進取心，喜愛出人頭地的猴寶寶，最沉溺於競爭關係中，他們希望透過不斷的交手，來證明自己的能力，野心較強的猴寶寶更容易有遠交近攻，攀緣附會的性格，藉此來提升自己的社會地位，加上猴寶寶善於交際，也能屈能伸，所以如果想要演戲來欺騙對手，簡直是小菜一疊，會用冷靜的思維，讓你不知不覺進入他所執導的劇情之中，成為他的配角或犧牲者。

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