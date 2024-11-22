22日入「小雪」節氣 四生肖注意過勞 少吃辛辣多吃酸

本月22日凌晨3時57分進入小雪節氣，天氣變得寒冷，但因降雪地區的次數仍少，所以有「小雪」之稱，命理師楊登嵙說，此節氣需要注意健康的是虎、蛇、羊、豬等生肖，小病小痛頻繁，容易過勞而神經緊張、失眠多夢，此節氣少吃辛辣，可多吃蘋果、梨子等酸性食物。

命理師楊登嵙說，本月22日3點57分節氣來到「小雪」，古籍群芳譜提到「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也」，意即「小雪」節氣天氣寒冷，由於「地寒未甚」故雪下的次數少，雪量還不大，所以稱為「小雪」。

楊登嵙說，小雪這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、蛇、羊、豬，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。

他說，冬季是一個收斂的季節，因此所有生發的食物最好少吃，尤其是辛辣，如辣椒、胡椒、花椒等，容易引起皮膚乾燥缺水。不過冬季適當吃酸性食物卻很有益處。 因為冬天是心血管病的高發時期，酸性食物能軟化血管，預防心血管病的發生。

他提到，酸性食物還可以美容養顏，愛美的女性更應該多吃，酸性食物包含維生素C，可以幫助人體提高免疫力和抵抗力，包括棗子、百合、蓮子、蓮藕、栗子、菱角、杞子、沙參、木耳、燕窩、蘋果、梨子等，都屬此類食物。