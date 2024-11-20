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2025年五生肖旺到爆炸！馬遇貴人、雞要升官、「第一名」財運事業愛情都得意

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為財運示意圖。(來源／ingimage)
圖為財運示意圖。(來源／ingimage)

今年過好快，眼看馬上2025年就要到了。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五大生肖明年會旺到爆炸，快來看看你是不是那個幸運兒。

第5名屬牛：需靠自己

生肖牛在這一年運勢起伏，完全得靠自己。

工作如果想升遷或取得突破，就得主動承擔責任並付出更多心力。財運如果想增加收入，就得主動尋找副業或新的投資機會。感情上也需要自己付出更多心力來維繫。

單身者需要主動進行社交活動；若遇到感情問題，則需靠自己主動溝通，才能修復關係，不能依賴第三人的調解。

健康狀況需要自我管理，尤其面對健康狀態，應靠自律飲食和運動來改善，不能僅依賴藥物或他人的照顧。

第4名屬兔：機運增強

生肖兔在今年的運勢轉強，機運增加。

在職場上會遇到新的機會，可能有升職或新的項目參與機會，或受到上司的重視。若有跳槽的打算，可能會遇到理想的職位。

財運上，在副業或投資領域可能會出現不錯的回報，甚至有貴人相助，使得財富增長加快。感情運有更多機會認識合適的對象；已婚者則感情更加和諧，感情升溫。

健康運勢也有所提升，體力和精神狀態明顯改善。

第3名屬馬：貴人旺盛

生肖馬在今年貴人運旺盛，各方面都能得到外界的助力。像是工作方面，貴人會給予資源或人脈上的幫助，讓工作進展事半功倍，提升表現。

財運的投資或理財方面，可以得到朋友或合作夥伴的投資建議，有機會獲得不錯的財務回報。

單身的可能會在朋友介紹之下，發展出穩定的戀情；已婚者則能在貴人幫助下化解夫妻間的小矛盾，關係更加穩固。

若遇到健康問題，貴人可能會推薦優秀的醫生或療法，幫更快恢復健康。

第2名屬雞：升官加薪

太歲相合生肖雞今年與太歲相合，運勢大幅提升。在職場上表現突出，容易升官加薪，職業前景光明。

財運也隨著升官而上揚，正財穩定增長，工資增加，還可能因績效優異獲得獎金。

在理財或投資方面，亦能獲取額外收益。感情生活更加和諧，太歲相合增進了屬雞者與伴侶的溝通與理解，感情更加穩固；單身者則可能遇到合適的對象，而有穩定的戀情。

身體的精神狀態飽滿，能夠平衡工作與生活，保持良好的體魄。

第1名屬龍：

受人賞識天喜大桃花生肖龍今年因有天喜星的照耀，運勢旺盛。

在工作中人際關係良好，容易與同事和上司建立良好互動，使得項目順利完成，受到同事的讚賞與上司的肯定，增強了職場影響力。

財運可能因出色表現獲得獎金或加薪，投資方面也能找到合適的投資機會，獲得可觀的回報。

感情將更為豐富，會認識多位異性，曖昧多且有機會遇到正緣，感情更加穩定。

整體健康維持在最佳狀態，能夠更好地應對工作與生活中的挑戰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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