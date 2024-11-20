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22日小雪禁忌多！兩種人別上山下海「當心煞到」、快吃8食物顧健康

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為小雪示意圖。圖/ingimage
圖為小雪示意圖。圖/ingimage

22日(周五)就是24節氣中的第20個節氣「小雪」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「小雪」以太陽過黃經240度為主、在這個時候氣候嚴寒、在一些山區開始降雪。在以前中國大黃河流域一帶、此時已經開始降初雪，降雪量不大故稱為「小雪」，小孟老師也指出小雪當天有「6大禁忌」需要注意，並且有兩類人要多加注意。

《小雪禁忌》

1.不要緊閉窗門：

小雪不可以緊閉窗門，因為冬天濕冷，緊閉門窗容易滋生細菌，加上小雪天氣冷很多使用瓦斯的人，容易緊閉門窗產生瓦斯中毒。

2.等太陽升起再外出：

小雪天老人家，或者體弱多病的人，勿必不要在清晨外出，容易著涼受凍，倘若一定要外出手腳耳朵的防護一定要做好，若可以等太陽出來溫度上升再外出可以讓身體暖暖的，也能讓皮膚不凍傷。

3.不宜肉食與燥熱食物過量：

小雪冬天不宜食用過量肉類，以防血脂過高，冬天太冷引發中風危機，另外太過燥熱食物如：辣椒、麻辣火鍋要適量不宜過辣，以免心血管收縮太快導致胸悶，內熱散不出引發體內上火，嚴重會有內痔與腸胃不順。

4.不宜飲酒過量：

小雪天剛剛初雪，天氣逐漸寒冷，過度飲酒容易腦部血液循環欠佳，誘發呼吸中止、中風。

5.戶外運動不宜過晚：

小雪天晚上氣溫驟變，因此運動不宜過量也不宜太晚運動，以免流汗又吹到寒氣引起筋骨酸痛或者感冒那就不好了。

6.兩類人要注意：

小雪沖屬猴與金牛座的人，這兩類人要注意不宜前往山區或海邊以免沖煞，導致身體不適。

《小雪吃什麼最好》

1.香蕉：

有些人在冬天容易心情不好，或者情緒較差，建議多吃香焦能讓身心保持愉悅，還能抗寒，增加熱量。

2.黑芝麻或黑豆：

有些人容易在冬天掉髮，因此若能在小雪入冬時多吃黑芝麻、黑米，可以改善掉髮或脫髮，還可以幫助睡眠。

3.羊肉爐：

小雪天可多吃羊肉或者羊肉爐，能在冬天補足氣血，還能溫補身體，更能增強體力。

4.蘿蔔：

小雪天吃蘿蔔能清熱，因為冬天動的少，運動不足體內容易積熱，容易導致內火旺盛，內火強腸胃容易不好，因此小雪天多吃蘿蔔能清內火。

5.紅棗：

小雪天吃紅棗能補中氣，滋養全身並且還能補氣血，冬天還能抗氧化。

6.栗子：

小雪天吃炒栗子能補腎，還能活血強筋，若你在冬天喉嚨不好容易咳嗽，建議多吃栗子能夠清痰補腎。

7.山藥：

冬天吃山藥能讓肌膚保持濕潤，同時山藥能抗衰老，提升免疫力，在冬天還能有抗寒的功效。

8.南瓜：

小雪多吃南瓜，能補中益氣，南瓜有果膠，可保護腸胃膠質，讓我們在冬天腸胃良好，還能達到排毒的攻效。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小雪 節氣

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