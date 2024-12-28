每日星座運勢／天秤工作事先放一邊 休息才能專注

2024-12-28

牡羊座

短評：拓展人脈，尋找商機的日子。

【整體運★★★★★】

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

【愛情運★★★★☆】

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

【財富運★★★★★】

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 芥末黃

開運方位：西南方向

金牛座

短評：親情是你堅實的後盾。

【整體運★★★☆☆】

偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

【愛情運★★★☆☆】

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，理財上還需理智一點。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 鈦晶金

開運方位：正東方向

雙子座

短評：適合出外拜訪友人的一天。

【整體運★★★☆☆】

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 香檳金

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運勢旺盛，及時把握別錯過。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

【財富運★★★★☆】

經濟壓力減小，賺錢管道多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：思緒飄渺，不要做幻想主角。

【整體運★★★☆☆】

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。

【事業運★★☆☆☆】

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

【財富運★★★☆☆】

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：從總體運勢來看還是比較好。

【整體運★★★★☆】

與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半會產生一些摩擦，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。

【財富運★★★☆☆】

銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心境明朗，化解誤會之日。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。

【事業運★★★☆☆】

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：伴侶小別勝新婚。

【整體運★★★★☆】

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

【愛情運★★★★☆】

適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

【財富運★★★★★】

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 石榴紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

【整體運★★★☆☆】

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！

【財富運★★★☆☆】

股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：小心禍從口出。

【整體運★★★☆☆】

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

【愛情運★★★☆☆】

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

【事業運★☆☆☆☆】

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★★☆】

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：處處隱藏商機，多用心去發現。

【整體運★★★★☆】

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

【財富運★★★★☆】

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：精力充沛，很有自信的一天。

【整體運★★★★☆】

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

【事業運★★★★☆】

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

【財富運★★★☆☆】

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：正西方向

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