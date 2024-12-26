每日星座運勢／射手勿與上司太親密 注意公眾形象

2024-12-26

牡羊座

短評：愛情運勢極佳的一天。

【整體運★★★☆☆】

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

【事業運★★★☆☆】

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

【財富運★★☆☆☆】

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：正西方向

金牛座

短評：大膽去嘗試。

【整體運★★★☆☆】

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的資金；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此沉溺於工作而忽略對方喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢，趁今日主動請客吧，把錢花在活絡人際關係上，建立錢財貴人的人脈網吧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：心動不如行動。

【整體運★★★☆☆】

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！

【事業運★★★★☆】

在工作期間，有時會變得異常忙碌，但只要你卯足全力，就能夠挺過去，隨之而來的將是成就感。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶之時，不宜處理財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：建立自信很重要。

【整體運★★☆☆☆】

工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間偶爾小吵小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

【事業運★★☆☆☆】

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

【財富運★☆☆☆☆】

財庫受損、不聚財的一天，手頭比較緊，好好宅在家，別想著購物花錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 芥末黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：愛情百分百。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★★☆】

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

【財富運★★★☆☆】

做好財務規劃，花錢別太隨意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

處女座

短評：你選擇快樂，你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶之間易一言不和就爭吵，凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

【事業運★★★★☆】

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

【財富運★★★☆☆】

容易被煽動，恐導致財務狀況波動、不穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

天秤座

短評：一些新的改變會讓你收益良多。

【整體運★★★★☆】

今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。

【愛情運★★★★★】

今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。

【事業運★★★☆☆】

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。

【財富運★★★★☆】

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：收起你的過多疑問，保持冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

【事業運★★★☆☆】

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

【財富運★★★☆☆】

時得時散、忽成忽敗的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

射手座

短評：剪不斷理還亂。

【整體運★☆☆☆☆】

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。

【愛情運★☆☆☆☆】

在伴侶面前切忌耍小聰明或是自以為是，很容易被對方看穿唷。

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

消費上宜細心挑選，因為買到瑕疵品的機會高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：優勝劣汰是自然之理。

【整體運★★☆☆☆】

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

【事業運★★☆☆☆】

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 水晶紫

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：愛一個人，就要給他愛你的機會。

【整體運★★★★★】

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

研究心強，適合花心思鑽研理財和投資之道，易挖掘到商機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：事業和財富能同步發展。

【整體運★★★★☆】

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

【事業運★★★★☆】

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

【財富運★★★★☆】

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

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