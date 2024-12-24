每日星座運勢／獅子職業美德為謙虛 切忌目中無人

2024-12-24

牡羊座

短評：工作進展緩慢，壓力較大。

【整體運★★☆☆☆】

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

【財富運★★★☆☆】

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘋果綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：愛情漲幅不錯。

【整體運★★★☆☆】

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之失，對你卻會造成不小的損失。

【愛情運★★★★☆】

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 蘭花紫

開運方位：東北方向

雙子座

短評：停下腳步是為了走更長遠的路。

【整體運★★☆☆☆】

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★☆☆☆☆】

難有錢財進帳的一天，切勿玩金錢遊戲，以免損失慘重。可多向有經驗人士學習投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 脆梅青

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：有異性主動邀約，感情進展順利。

【整體運★★★★☆】

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

【愛情運★★★★★】

異性緣還不錯，不過要小心遇到特殊戀情或爛桃花喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★☆】

今日花錢較隨興，雖然工作收入穩定，但還是要注意大筆支出。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：謙虛是重要的職業美德。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！

【事業運★★★★☆】

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

【財富運★★★☆☆】

錢包要收好，簽單時也得細心一些。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 薔薇粉

開運方位：正南方向

處女座

短評：有好心情，就有好運氣。

【整體運★★★★★】

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

【愛情運★★★★★】

今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

【財富運★★★★☆】

鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

天秤座

短評：獲得親友的關心，心情愉快。

【整體運★★★☆☆】

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望淋漓盡致的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

【事業運★★★★☆】

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

【財富運★★☆☆☆】

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐會因工作上的需要而花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 深海藍

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：有機會發揮優勢與專長。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫！

【愛情運★★★☆☆】

出門前找一點特殊的小配件搭在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，心情愉悅之下，工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！

【財富運★★★☆☆】

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估後，才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：工作帶勁，很有動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，在錢財上要理性對待，切莫有佔小便宜的心理，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 芥末黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：今天好運氣特別眷顧你。

【整體運★★★★☆】

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

【愛情運★★★★★】

愛情有好運的日子，單身者邂逅愛情的機率高，有伴侶者相親相愛，相處和諧而美好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是不求有功，但求無過的一天。不該你管的事別多問，做好你自己的事情。

【財富運★★★★☆】

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可望與事業上的夥伴相處愉快而發掘出不少商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：心情放鬆更重要。

【整體運★★★☆☆】

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，別奢望坐享其成。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢遇到小低潮。

【整體運★☆☆☆☆】

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

【財富運★★☆☆☆】

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】