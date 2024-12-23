每日星座運勢／天蠍有遺失錢的傾向 留意生活細節

2024-12-23

牡羊座

短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。

【整體運★★★☆☆】

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

【愛情運★★★★☆】

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

【財富運★★★☆☆】

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

金牛座

短評：管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

【事業運★★★☆☆】

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：異性緣佳，容易成為眾人追捧的對象。

【整體運★★★★☆】

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以克制住內心的熱情；鎮定一點，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點低落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會經親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待才可望深入交往。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 白鋼銀

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

【整體運★★★☆☆】

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

【愛情運★★★★☆】

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

【事業運★★☆☆☆】

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策群力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

【財富運★★★☆☆】

同情心泛濫，出門在外易上當受騙。管好錢袋，以免被心懷不軌之人盯上。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 脆梅青

開運方位：正南方向

獅子座

短評：管理好情緒是今日之重點。

【整體運★★☆☆☆】

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

【事業運★★★☆☆】

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來好人緣，也容易得到他人幫助。

【財富運★★☆☆☆】

購物少買促銷品，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

處女座

短評：貴人運強，有機會獲得賞識。

【整體運★★★★☆】

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

天秤座

短評：工作上容易陷入被動，要小心防範。

【整體運★★☆☆☆】

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

【事業運★☆☆☆☆】

過度堅持己見容易破壞職場人際關係，與同事發生爭執時，不要急著辯解，先冷靜下來再作處理。

【財富運★★★☆☆】

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

射手座

短評：頭腦清醒，分析事情相當有理性。

【整體運★★★★★】

今天愛情平淡而和睦，雙方都以一種平和的心境來相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一飛衝天。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多的商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

【愛情運★★★★☆】

感情生活豐富多彩，有利與伴侶一起探索新餐廳、新玩法，製造小驚喜。

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了！既有掌握主導權的機會，也能同時進行許多事務，但要記得耐著性子來處理喔！

【財富運★★★★☆】

有利交易、簽約等，成功的機率頗高，也易獲得一筆不小的額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：應酬頻繁，感覺疲憊。

【整體運★☆☆☆☆】

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

【事業運★★☆☆☆】

比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

【愛情運★★★☆☆】

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

【財富運★★★☆☆】

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：情緒亢奮，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想不但得到老闆的肯定，也獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心稍為不足，應多與異性交流，培養自己的自信心，才有助於找到桃花。偏財運不錯，抽獎或彩券都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方才會更和諧。

【事業運★★★★☆】

平時累積的好人氣能在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利地完成。

【財富運★★★★☆】

注意處理好相關部門及同行之間的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

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