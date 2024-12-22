每日星座運勢／射手客觀理性看待事 接受朋友建議

2024-12-22

牡羊座

短評：不錯的開端。

【整體運★★★★★】

早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。

【事業運★★★★★】

外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

【財富運★★★★☆】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。

【整體運★★★★☆】

今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運還不錯，單身者有異性主動邀約，大方赴約就是；戀愛中的人戀情進展順利。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人卻遭人利用，朋友都替你不值，但你能想得開，覺得學到經驗就是最大的收穫。

【財富運★★★★☆】

因愛而得靈感，有進大財的機會。如彩券中獎，業務訂單等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 象牙白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

【整體運★★★☆☆】

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

【財富運★★★★☆】

穩中有漲，偏財運不斷。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 淺海藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：忠言逆耳利於行。

【整體運★★★☆☆】

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

【事業運★★★☆☆】

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

【財富運★★☆☆☆】

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

獅子座

短評：今天運氣不錯，對自己相當自信。

【整體運★★★★☆】

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

【愛情運★★★☆☆】

愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！

【事業運★★★★☆】

與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。

【財富運★★★★☆】

在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

處女座

短評：愛情出現小巔峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

【事業運★★★☆☆】

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

【財富運★★★☆☆】

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 大理石灰

開運方位：西北方向

天秤座

短評：今天要注意察言觀色。

【整體運★★★☆☆】

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★★★★☆】

熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。

【事業運★★★☆☆】

易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

【財富運★★★☆☆】

如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：運勢趨於平順。

【整體運★★★★☆】

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

【愛情運★★★★☆】

和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難了解你的心意唷！

【事業運★★★☆☆】

需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。

【財富運★★★★☆】

零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

射手座

短評：用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

【整體運★★★★☆】

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

【愛情運★★★★☆】

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

【財富運★★★★☆】

進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 青金石藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

【整體運★★★★★】

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

【愛情運★★★★★】

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。

【整體運★★★★☆】

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。

【事業運★★★☆☆】

求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：緬懷過去的時間。

【整體運★★★☆☆】

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。

【事業運★★★☆☆】

處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！

【財富運★★★☆☆】

財運上進出頻繁。來的快，去得也急。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 羽絨白

開運方位：西南方向

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