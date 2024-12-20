每日星座運勢／雙魚工作多溝通協調 可獲頗多助力

2024-12-20

牡羊座

短評：有了好心情，就會有好運相隨。

【整體運★★★★☆】

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

【愛情運★★★☆☆】

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。

【事業運★★★★☆】

一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。

【財富運★★★★☆】

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 竹葉青

開運方位：正南方向

金牛座

短評：EQ減低、智商升高的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。

【事業運★★★★☆】

撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

雙子座

短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 碧空藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

【整體運★☆☆☆☆】

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★☆☆☆】

必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛心改變運勢。

【整體運★★★☆☆】

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

【財富運★★☆☆☆】

用錢上忌諱的就是主觀成見。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：正北方向

處女座

短評：思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。

【整體運★★★★☆】

工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

有機會享受到充分的信任與支持的力量，可以藉機擺脫往日一直糾纏不休的感情問題。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉一點，免得同事受不了！

【財富運★★★★☆】

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域的工作者；勞心勞力一點，對金錢進帳有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：真心傳遞愛意。

【整體運★★★☆☆】

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★★★☆】

人際關係運用得當，可化為財源。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 鈦晶金

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：多進行心靈交流，可讓內心充實。

【整體運★★★★☆】

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

【財富運★★★☆☆】

不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

射手座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：說話放溫柔點。

【整體運★★☆☆☆】

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

【愛情運★★★☆☆】

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

【事業運★★☆☆☆】

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：今天財運較低，入市須謹慎。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

【事業運★★☆☆☆】

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

【財富運★★★☆☆】

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：細微的變動，都能為創作帶來靈感。

【整體運★★★★★】

今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。

【愛情運★★★★☆】

運勢強盛，單身者魅力四射，在不知不覺中吸引異性目光；有伴侶者易心想事成。

【事業運★★★★☆】

在表達上能夠表現出優異的一面，工作上多溝通協調，可獲得頗多助力，進展更順利。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭經過分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：西北方向

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