每日星座運勢／雙魚工作多溝通協調 可獲頗多助力
2024-12-20
牡羊座
短評：有了好心情，就會有好運相隨。
【整體運★★★★☆】
今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。
【愛情運★★★☆☆】
今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。
【事業運★★★★☆】
一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。
【財富運★★★★☆】
金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00am 竹葉青
開運方位：正南方向
金牛座
短評：EQ減低、智商升高的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。
【事業運★★★★☆】
撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。
【財富運★★★★☆】
金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 咖啡棕
開運方位：西北方向
雙子座
短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。
【整體運★★☆☆☆】
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。
【事業運★★☆☆☆】
表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！
【財富運★★☆☆☆】
財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 碧空藍
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：留意自己的言行舉止，以免惹來是非。
【整體運★☆☆☆☆】
財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。
【愛情運★☆☆☆☆】
又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！
【財富運★★☆☆☆】
必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-3:00pm 深茄紫
開運方位：東北方向
獅子座
短評：愛心改變運勢。
【整體運★★★☆☆】
有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。
【財富運★★☆☆☆】
用錢上忌諱的就是主觀成見。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕
開運方位：正北方向
處女座
短評：思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。
【整體運★★★★☆】
工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進展，多動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕，會鬧得雙方都不愉快。
【愛情運★★★☆☆】
有機會享受到充分的信任與支持的力量，可以藉機擺脫往日一直糾纏不休的感情問題。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，活動力十足，有領導統御的機會，可是在態度上要婉轉一點，免得同事受不了！
【財富運★★★★☆】
財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域的工作者；勞心勞力一點，對金錢進帳有幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00am 萊姆黃
開運方位：西北方向
天秤座
短評：真心傳遞愛意。
【整體運★★★☆☆】
活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。
【事業運★★★☆☆】
雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。
【財富運★★★★☆】
人際關係運用得當，可化為財源。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00am 鈦晶金
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：多進行心靈交流，可讓內心充實。
【整體運★★★★☆】
今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！
【事業運★★★★☆】
事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。
【財富運★★★☆☆】
不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 睡蓮紫
開運方位：正西方向
射手座
短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。
【整體運★★★☆☆】
工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。
【愛情運★★★★☆】
單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。
【事業運★★★☆☆】
情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。
【財富運★★☆☆☆】
今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：說話放溫柔點。
【整體運★★☆☆☆】
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。
【愛情運★★★☆☆】
較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。
【事業運★★☆☆☆】
工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。
【財富運★★☆☆☆】
小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-9:00am 珠貝白
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：今天財運較低，入市須謹慎。
【整體運★★☆☆☆】
今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。
【愛情運★★☆☆☆】
顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。
【事業運★★☆☆☆】
要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。
【財富運★★★☆☆】
得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00am 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：細微的變動，都能為創作帶來靈感。
【整體運★★★★★】
今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。
【愛情運★★★★☆】
運勢強盛，單身者魅力四射，在不知不覺中吸引異性目光；有伴侶者易心想事成。
【事業運★★★★☆】
在表達上能夠表現出優異的一面，工作上多溝通協調，可獲得頗多助力，進展更順利。
【財富運★★★★☆】
善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭經過分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉
開運方位：西北方向
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