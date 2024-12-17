每日星座運勢／牡羊工作中固執己見 會成為絆腳石

2024-12-17

牡羊座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 象牙白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：運勢普通的一天，情緒比較低落。

【整體運★★☆☆☆】

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

【財富運★★★☆☆】

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：說出去的話很難收回。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

【愛情運★★☆☆☆】

今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

【事業運★★★★☆】

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

【整體運★★☆☆☆】

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

【事業運★★☆☆☆】

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

獅子座

短評：自信才能提升運勢。

【整體運★☆☆☆☆】

財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

【愛情運★★☆☆☆】

你是否不知不覺吸引了別人的眼光？沒意思的話可別胡亂放電，和異性保持距離才好。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，心態上特別的不穩定，情緒性的反應很多，盡可能讓自己獨處，多少可以避免外力的干擾！

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢辛苦，金錢支出頻繁。要注意，若一意孤行、過度貪心恐會破財！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

處女座

短評：運勢起伏偶爾也會帶來好運。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

不適合作大投資，保守為宜。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 寶石藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：感情甜蜜，溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

【愛情運★★★★★】

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

【財富運★★★★☆】

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 苔蘚綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 琥珀橙

開運方位：正北方向

射手座

短評：以不變應萬變。

【整體運★★★★☆】

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！

【事業運★★★☆☆】

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。

【財富運★★★★☆】

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：激情滿滿，愛情到來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓周遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意打鐵趁熱，可一蹴而就。財運一般，可逛逛賣場，買一些自己中意的東西，雖然花費不少，但能換來不錯的心情。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手；把所有的精力放在早上來衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，易有額外收入，而且，比預想的要豐厚許多，可好好犒賞自己一番。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 遠洋藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

【整體運★★☆☆☆】

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

【事業運★★★☆☆】

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

【財富運★☆☆☆☆】

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：理財切忌墨守成規。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。

【愛情運★★★★☆】

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。

【財富運★★★★☆】

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 朝霞紅

開運方位：西南方向

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